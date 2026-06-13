Le maillot extérieur de la Nati serait «le plus hideux de toute l’histoire de la Coupe du monde». Image: KEYSTONE

«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter

Les tenues de la Suisse ne sont décidément pas au goût de la presse internationale. Après le tacle du New York Times concernant la tunique domicile, c’est au tour du magazine 11 Freunde de juger sévèrement le maillot extérieur.

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Les maillots de la Nati font décidément beaucoup parler. Après le New York Times, qui a classé la tunique domicile au 37e rang sur 48 de son classement, tout en raillant la source d’inspiration du chandail, à savoir les «passeports futuristes du pays», c’est au tour du magazine allemand 11 Freunde de tacler les deux pieds décollés la version extérieure, en vert fluo.

Le média spécialisé football a attribué 1,88 point au maillot et l'a classé à la 94e et dernière place de son classement.

Il n'a pas non plus été tendre dans son commentaire, osant parler du «maillot le plus hideux de toute l'histoire de la Coupe du monde».

«Des traces d'excrément faites au surligneur sur un sac-poubelle de recyclage. Cette chose est d'une impudence historique et sans aucun doute le maillot le plus hideux de toute l'histoire de la Coupe du monde»

Le média met ensuite en doute le sens esthétique de tout un pays: «Soit les Suisses ont décidé, via ce désastre textile, de saboter subtilement le grand show de Donald Trump, soit le sens esthétique de toute une nation est resté coincé dans le tunnel du Gothard».

Le maillot extérieur de la Suisse. image: puma

La tunique domicile a, elle, obtenu la 69e place du classement et 4,13 points. Comme le New York Times, 11 Freunde a relevé l’inspiration puisée dans les «passeports futuristes du pays» et a également joué là-dessus dans son commentaire. «Jusqu’à présent, nous pensions que Granit Xhaka était responsable des passes les plus futuristes de Suisse. Dans ce cas, le maillot n’aurait sans doute pas été aussi ennuyeux.»

C’est le maillot extérieur du Japon qui a décroché la première place du classement, devant ceux de l’Uruguay (domicile) et de Curaçao (extérieur).

(roc)