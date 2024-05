L'attaquante du FC Barcelone Salma Paralluelo était très surprise au moment de recevoir sa médaille samedi. image: capture d'écran x

Cette remise des médailles a créé la polémique

Les footballeuses du FC Barcelone ont vécu une cérémonie étrange samedi après leur sacre en Coupe d'Espagne.

Les footballeuses du FC Barcelone n'ont fait qu'une bouchée (8-0) de la Real Sociedad en finale de la Coupe de la Reine – la Coupe d'Espagne féminine – samedi à Saragosse et, pourtant, elles n'ont pas pu vraiment s'en réjouir tout de suite après le match. La faute à une cérémonie de remise des médailles pour le moins particulière.

Aucun membre de la fédération espagnole de foot ni du gouvernement n'est venu leur passer les breloques autour du cou, comme le veut pourtant l'usage. A la place, les Catalanes ont dû se servir elles-mêmes dans des sacs ou alors recevoir leur médaille de la part d'un membre du staff. «C'est une blague, n'est-ce pas? C'est une blague?», demandait par exemple l'attaquante Salma Paralluelo, abasourdie, à l'un de ses collègues, comme on pouvait le deviner en lisant sur ses lèvres dans une vidéo.

L'auteure du 2-0 n'avait toujours pas digéré en zone mixte, où elle expliquait aux médias qu'«il faudrait changer ce protocole», comme le fait savoir Mundo Deportivo. Salma Paralluelo n'était pas la seule à être outrée par l'absence de cérémonie officielle. Elle a été suivie par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, au point de créer une véritable polémique.

Celle-ci intervient moins d'une année après l'«affaire Rubiales», du nom de l'ancien président de la fédération espagnole. Pour rappel, ce dernier est accusé d'avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso lors des célébrations du sacre en Coupe du monde, en août 2023. Un scandale qui lui a coûté son poste.

«Honteux», «inacceptable», «un manque de respect», «du machisme et du sexisme»: les termes de ceux qui s'offusquent de la scène de samedi sont forts. Un utilisateur de X a, lui, préféré l'humour pour se payer la tête de la fédération:

«Pour éviter toute polémique, la Fédération envisage de donner 50 euros à chaque joueuse et de lui faire acheter elle-même ses médailles»

Une question de TV

Cette vague d'indignation a poussé des employés de l'instance du foot espagnol à réagir dans la presse. Ils rappellent que, depuis quelques années, s'autodistribuer les médailles sur le terrain est la norme dans le pays. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes. «La Fédération espagnole de football souligne que le système est le même que celui déjà utilisé lors de la dernière finale de la Coupe du Roi (les hommes, donc) entre l'Athletic Bilbao et Majorque», écrit le quotidien sportif AS. Il précise:

«L'entité fédérative justifie également cette pratique par une question d'horaires de diffusion des télévisions. Il y a quelque temps, il a été décidé de remplacer la traditionnelle montée des champions dans la loge. La nouvelle formule est préalablement convenue par les clubs finalistes, qui, tant dans le cas de la Coupe de Roi que de la Coupe de la Reine, ont donné leur accord pour que les joueurs reçoivent leurs médailles de cette manière.»

C'est vrai: lors de la dernière finale de coupe masculine le 6 avril, le capitaine de Bilbao Iker Muniain était le seul à monter dans la tribune pour aller chercher le trophée, avant de recevoir sa breloque sur la pelouse en compagnie de ses coéquipiers. Idem pour la Barcelonaise Alexia Putellas samedi, qui s'est vue remettre la coupe par la reine d'Espagne, Letizia.

Alexia Putellas soulevant la coupe avec, à sa droite, la reine d'Espagne. Image: keystone

En justifiant le troncage des cérémonies uniquement par des impératifs de programmes TV, les dirigeants du foot espagnol risquent de crouler sous une nouvelle polémique. Car les fans de football sont généralement attachés aux symboles et traditions, et une remise des médailles coche toutes les cases. Même les téléspectateurs peuvent être déçus si on les prive de moments chargés d'émotions, que seules les remises de médailles en bonne et due forme offrent.