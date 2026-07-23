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L'Argentine a trouvé le coupable idéal sur le but de l'Espagne

L'Argentine a trouvé le coupable idéal sur le but de l'Espagne

En Argentine, beaucoup désignent Giuliano Simeone comme le principal responsable du but espagnol en finale du Mondial. Son attitude défensive sur l'action décisive interpelle.
23.07.2026, 09:3923.07.2026, 09:49

La finale entre l'Espagne et l'Argentine continue d'alimenter les débats. En Argentine, il s'agit désormais de trouver un responsable à cette défaite. Et à ce petit jeu-là, un nom ressort plus que les autres: Giuliano Simeone, et non Enzo Fernandez, pourtant expulsé à la 90e+3.

Les multiples ralentis du but de Ferran Torres en prolongations, le seul de la rencontre, ont mis en lumière l'attitude de Simeone, qui ne suit pas le dernier déplacement du buteur espagnol dans la surface de réparation, le laissant ainsi seul au moment de frapper.

La séquence décryptée ⬇️

Vidéo: twitter

Au lieu de poursuivre le marquage, le joueur de Atlético de Madrid s'arrête net et semble préoccupé par ses chaussettes ou son protège-tibia, qu'il mime de remettre en place. Un comportement qui lui vaut aujourd'hui des critiques en Argentine, dans la presse nationale mais aussi sur les réseaux sociaux. Les anti-Albiceleste, eux, en profitent pour le railler.

Giuliano Simeone reprend sa course lorsqu'il comprend que Torres se trouve en position préférentielle, puis s'arrête à nouveau une fois le but marqué, se tenant encore la jambe. Une blessure ou une douleur? C'est une possibilité. Les supporters, eux, ne semblent pas y croire.

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Accuser Giuliano Simeone paraît toutefois un peu facile. En amont, Porro a tout le loisir d'ajuster son centre vers Nico Williams. Surtout, au cœur de la surface, Mikel Merino est pris par trois défenseurs argentins. L'un d'eux est sans doute de trop. Positionné ailleurs, il aurait pu jaillir sur le ballon remisé par Williams.

L'accumulation des erreurs est peut-être finalement la principale explication au but concédé par une équipe qui avait fait de sa solidité défensive son principal atout durant cette finale.

(roc)

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