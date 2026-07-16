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Bellingham dérape et gifle Barco après la défaite de l’Angleterre

Jude Bellingham dérape après l’élimination de l’Angleterre

La star de l’Angleterre a giflé un joueur argentin juste après l’élimination de son équipe en demi-finale de la Coupe du monde.
16.07.2026, 07:0116.07.2026, 08:18

La demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine a rapidement donné lieu à un duel particulièrement engagé. Dès les premières minutes du match, les contacts se sont multipliés. A la pause, les deux sélections avaient déjà cumulé 19 fautes, dont 12 à mettre au crédit des Argentins. Si seulement deux cartons jaunes ont été distribués durant cette première période, c’est uniquement parce que l’arbitre américain Ismail Elfath a choisi de laisser jouer sur plusieurs situations litigieuses.

Malgré cette intensité, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver la faille avant la mi-temps.

Le résumé du match ⬇️

L'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale

Au retour des vestiaires, le scénario a changé: les duels se sont faits moins rugueux, pour laisser place aux occasions et aux buts. L’Angleterre a ouvert le score à la 55e minute grâce à Anthony Gordon, avant de voir l’Argentine renverser la situation en fin de match. Enzo Fernandez puis Lautaro Martinez ont permis aux Sud-Américains de s’imposer.

Mais la tension n’est pas retombée au coup de sifflet final. Une altercation a éclaté entre les deux équipes à la suite d’un geste de Jude Bellingham envers Valentin Barco, resté sur le banc durant la rencontre. Le milieu anglais a giflé l’Argentin à l’arrière de la tête, alors que ce dernier célébrait la victoire avec ses coéquipiers.

La scène en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Les circonstances exactes de l’incident restent encore floues. Selon Bild, ce geste pourrait être une réaction aux célébrations jugées provocatrices de Barco devant le banc anglais après l’égalisation argentine.

Peu avant cette scène, Jude Bellingham avait commis une faute sur Lionel Messi dans les dernières secondes du match, puis s’était vivement disputé avec Nicolás Otamendi, sans recevoir de carton jaune. Le scénario renversant de la rencontre semble avoir fait perdre son sang-froid à la star anglaise.

(nih/roc)

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