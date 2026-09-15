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«J'en ai assez»: le derby a basculé sur un but polémique

La victoire 1-0 de Manchester City sur la pelouse de Manchester United risque de faire parler encore longtemps. Le derby s’est joué sur un but qui n’aurait pas dû être accordé.

Ralf Meile Suivez-moi

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Wayne Rooney n’a pas mâché ses mots:

«J’en ai vraiment assez de cette VAR! Je la trouve affreuse. Elle a enlevé toute émotion au jeu»

Ce qui a provoqué la colère de l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, aujourd’hui consultant pour la BBC, c’est l’unique but de la rencontre à Old Trafford. Manchester City a remporté le derby grâce à une réalisation d’Erling Haaland. Mais l’action a suscité une vive polémique en raison de la position d’Enzo Fernandez. Sur le centre, le joueur de City se trouvait en position de hors-jeu. Il n’a certes pas touché le ballon, mais a influencé le déroulement de l’action.

La preuve: Vidéo: twitter

L’arbitre Michael Oliver et l’assistance vidéo n’ont toutefois pas interprété la situation de cette manière. Selon eux, Fernandez n’est pas intervenu de façon suffisamment déterminante pour que le but de Haaland soit annulé.

Le défenseur de United Lisandro Martinez a expliqué s’être dirigé vers Fernandez parce que celui-ci était démarqué, laissant ainsi Haaland libre dans son dos. «Pour moi, Fernandez est hors-jeu.» Il juge par ailleurs inacceptable que les arbitres puissent commettre des erreurs aussi lourdes de conséquences:

«C’est le meilleur championnat du monde, avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Et maintenant, nous devons rentrer chez nous avec ce sentiment d’injustice»

Même du côté de Manchester City, la décision a suscité une grande incompréhension. L’ancien gardien Joe Hart s’est montré catégorique:

«Je n’arrive absolument pas à croire que toutes les personnes impliquées dans cette décision aient pu conclure qu’Enzo Fernandez n’avait pas influencé l’action. Parce que n’importe qui qui connaît un tant soit peu le football voit immédiatement que c’est bien le cas.»

Pro Ref, l’instance chargée de l’arbitrage en Premier League, est arrivée à la même conclusion. «La VAR n’a pas correctement évalué l’impact probable de la position d’Enzo Fernandez et aurait dû recommander à l’arbitre de revoir l’action au bord du terrain», a indiqué Pro Ref dans un communiqué. «Nous avons pris contact avec Manchester United afin de lui exposer notre position concernant cette décision que nous considérons comme erronée.»

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, s’est donc retrouvé bien seul à défendre la décision. L’Italien a déclaré: «Je pense qu’il n’y avait clairement pas hors-jeu, donc tout va bien.» Les excuses de Pro Ref ne changent cependant rien au résultat: Manchester United a perdu le derby et connaît, une fois encore, un début de saison compliqué. Comme l’an dernier, les Red Devils n’ont récolté que quatre points lors de leurs quatre premières rencontres.