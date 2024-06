La joie de Dan Ndoye dimanche après son but contre l'Allemagne à l'Euro. Image: keystone

Voici le sens de la célébration de Ndoye après son but

Dan Ndoye a ouvert le score pour la Nati dimanche contre l'Allemagne (1-1), un premier goal en sélection qu'il a fêté de manière originale.

Plus de «Sport»

Un premier but en sélection, qui plus est dans un grand tournoi et face à l'Allemagne, le pays hôte: Dan Ndoye avait de quoi laisser éclater sa joie, dimanche soir, après son ouverture du score à la 28e minute.

Le Vaudois a parfaitement repris, à bout portant, un centre de Remo Freuler pour loger le ballon dans la lucarne de Manuel Neuer. Après ce geste de grande classe, l'attaquant de la Nati a célébré sa réussite en mimant un fauve prêt à bondir, griffes serrées et gueule ouverte avec des crocs proéminents. Dan Ndoye (23 ans), qui a donc inscrit son premier goal en 14 capes, a expliqué le sens de cette célébration au micro de la RTS, après le match:

«C'est le tigre. Je suis Sénégalo-Suisse. Au Sénégal, on décrit souvent les gens comme des lions. Depuis que je suis petit, mes parents me décrivent comme un lion, donc c'est pour ça que c'est ma célébration ce soir»

Un clin d'œil familial donc, même si le buteur a opéré un petit changement quant à l'espèce de félin.

Dan Ndoye, le tigre de la Nati. Image: keystone

Cette réussite va assurément faire beaucoup de bien à la confiance de l'attaquant de Bologne pour la suite de cet Euro. «J'ai montré à mes détracteurs que j'avais aussi la capacité de conclure les actions», s'est félicité, toujours au micro de la RTS, celui qui a parfois été pointé du doigt pour son manque de réalisme.

L'interview de Dan Ndoye après le match 📺 Vidéo: extern / rest/RTS

Dimanche soir, son ouverture du score n'a pas permis à la Nati de créer l'exploit contre la Mannschaft: les Helvètes ont dû se contenter d'un nul 1-1 après l'égalisation de Niclas Füllkrug à la... 92e.

La Suisse a donc terminé deuxième de ce groupe A, derrière les Allemands, et affrontera samedi à 18h00 en 8e de finale le deuxième du groupe B, à savoir l'Italie, l'Albanie ou la Croatie. (yog)