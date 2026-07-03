La Suisse sera opposée à la Colombie ou au Ghana en huitième de finale. Image: getty/shutterstock

Colombie ou Ghana: quel adversaire est préférable pour la Nati?

Tombeuse de l'Algérie ce vendredi, la Suisse affrontera la Colombie ou le Ghana en huitième de finale de la Coupe du monde, mardi à 22h. L’une des deux équipes semble plus abordable que l’autre.

Plus de «Sport»

L'équipe de Suisse s'est imposée 2-0 vendredi contre l'Algérie en seizième de finale du Mondial. Un succès amplement mérité, les hommes de Murat Yakin ayant maîtrisé leur sujet de bout en bout.

Au tour suivant, la Nati affrontera le vainqueur du match Colombie-Ghana, prévu samedi à 3h30, ce qui laisse présager une rencontre relativement ouverte. Il s’agira en effet du seul huitième de finale sans aucune nation du Top 12 mondial au coup d’envoi de la compétition, si l’on considère que l’Argentine se qualifiera face au Cap-Vert.

Le résumé de Suisse-Algérie ⬇️ Un match de patrons!

Cette situation s’explique par la contre-performance du Portugal, incapable de remporter son groupe lors de la première phase. La Nati évite ainsi un nouveau huitième de finale contre l’équipe qui l’avait lourdement battue 6-1 il y a quatre ans.

Ce tableau favorable ne signifie pas pour autant une rencontre facile pour Granit Xhaka et ses coéquipiers. Si la Colombie bat le Ghana, comme le pensent très clairement tous les bookmakers, les Suisses affronteront une équipe mieux classée, et surtout en progrès. Les Cafeteros sont passés de la 13e place mondiale au début du tournoi à la 11e grâce à leurs excellentes performances en phase de groupes.

Dans une poule à trois nations qualifiées, ils ont battu l’Ouzbékistan et la RD Congo, avant de concéder le match nul 0-0 face au Portugal. «Concéder», et non «tenir en échec», tant ils ont dominé les débats. Les Colombiens ont réussi l'exploit de priver le Portugal de João Neves-Vitinha-Bruno Fernandes de la possession de balle, et ont tiré deux fois plus au but que leur adversaire. Ils auraient même pu s'imposer sans une réalisation refusée pour un hors-jeu de quelques centimètres. «Je n’aimerais pas jouer contre la Colombie», a déclaré à l'issue de cette rencontre la légende anglaise Gary Lineker.

A propos de la Colombie ⬇️ La Colombie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

La Colombie, première de son groupe, est donc de retour au premier plan, comme l’illustrait déjà sa finale de Copa América contre l’Argentine en 2024, deux ans après sa non-qualification pour le Mondial 2022. Cette absence au Qatar avait été vécue comme un drame national, après un quart de finale mondial en 2014 et un huitième de finale quatre ans plus tard.

A l’aise dans le jeu et solide défensivement, la sélection de Néstor Lorenzo doit cependant encore faire ses preuves offensivement, elle qui n’a marqué qu’un but lors de ses deux derniers matchs. Ce n’est pourtant pas la qualité qui manque, avec Luis Díaz, auteur de 26 buts et 23 passes décisives cette saison au Bayern, Daniel Muñoz, déjà deux réalisations dans le tournoi, et la légende James Rodríguez, dont il faut toujours se méfier des frappes du pied gauche.

La Colombie devra donc se montrer plus efficace offensivement pour battre, dans la nuit de vendredi à samedi, une équipe du Ghana qui a prouvé lors de son match nul 0-0 contre l’Angleterre qu’elle était capable de grandes choses défensivement. Harry Kane et ses coéquipiers ont été muselés de toutes parts, et leur possession de près de 80% s'est avérée totalement stérile.

Malgré ce point pris face aux Three Lions, le parcours des Ghanéens dans ce Mondial 2026 demeure décevant. Ils ont eu toutes les peines du monde à battre le Panama (1-0) pour leur entrée en lice et n’ont fait la différence qu’à la 95e minute grâce à Caleb Yirenkyi. Ils ont également complètement raté leur première mi-temps face à la Croatie. Leur réaction en seconde période n’a pas suffi à empêcher la défaite 2-1.

Il convient malgré tout de saluer leur qualification en tant que meilleur troisième au sein d’un groupe relevé comprenant deux cadors européens. Une qualification acquise sans leur principale star, Mohammed Kudus, absent du Mondial faute d’avoir suffisamment récupéré de sa blessure au quadriceps. Les Black Stars pourraient également être privés d’un autre cadre en cas de huitième de finale contre la Suisse à Vancouver: la sentinelle Thomas Partey, dont l’entrée sur le territoire canadien a été refusée pour le match face au Panama.

Vous préférez affronter le Ghana ou la Colombie? Le Ghana La Colombie Je n'ai pas de préférence Voter Au total, 633 personnes ont participé à ce sondage.

Le Ghana, quart de finaliste du Mondial 2010, semble sur le papier plus abordable que la Colombie, et les lecteurs de watson l’ont bien compris. Dans un sondage auquel plus de 400 personnes ont participé, il est l’adversaire plébiscité à plus de 50% pour le huitième de finale à venir. Face à lui, la Suisse partirait favorite. Ce serait nettement moins évident contre la Colombie.