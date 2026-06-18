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Mondial 2026: pourquoi Suisse-Bosnie risque d'avoir du retard

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: The Switzerland World Cup Team huddles before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 ...
Le match Suisse–Bosnie débutera-t-il à 21h tapantes?Image: getty

Pourquoi Suisse-Bosnie risque de débuter en retard

Les matchs du Mondial débutent presque tous en retard, et Suisse-Bosnie, jeudi à 21h, ne devrait pas échapper à la règle. Voici quelques éléments d’explication.
18.06.2026, 15:5918.06.2026, 15:59

Depuis le début de la Coupe du monde, une tendance se dégage: les matchs ne commencent pas à l'horaire prévu.

D’après la BBC, les huit premières rencontres du tournoi n’ont jamais été lancées à l’heure annoncée, accusant en moyenne un retard de trois minutes. Le média britannique a comptabilisé des contretemps allant de 40 secondes à six minutes. Le premier match de la Suisse contre le Qatar, samedi dernier, a ainsi débuté avec 4 minutes et 53 secondes de retard.

Les retards à l’allumage ont encore été observés cette semaine, et il y a de fortes chances que la rencontre entre la Suisse et la Bosnie, ce jeudi à 21h, débute elle aussi avec un peu de retard.

La Nati va jouer dans une ambiance hostile à Los Angeles

Mais pourquoi les horaires ne sont-ils pas respectés par une organisation comme la Fifa, qui gère pourtant tout au millimètre? Les retards ne se limitant pas aux matchs d’ouverture, ils ne peuvent pas être attribués aux cérémonies qui ont précédé les rencontres du Mexique, du Canada et des Etats-Unis, à Mexico, Toronto et Los Angeles.

Une des explications se trouve peut-être dans le nouveau protocole d’avant-match. Les joueurs se rendent désormais au centre du terrain pour les hymnes, et non plus en bord de pelouse. Qui plus est, les remplaçants rejoignent les titulaires autour du rond central avant de prendre place sur le banc.

La chaîne britannique émet l’hypothèse que les officiels doivent encore s’habituer à ce nouveau protocole. «Il est possible que la Fifa ait sous-estimé le temps nécessaire», note la BBC.

Pourquoi la Bosnie tombe au pire moment pour la Nati

Mais les hymnes ne font pas tout. Les joueurs sont aussi parfois responsables, en ne respectant pas les consignes d’appel. Lors du match Haïti-Ecosse, il était prévu que les équipes quittent le tunnel exactement 8 minutes et 40 secondes avant le coup d’envoi. Mais tous les footballeurs haïtiens n’étaient pas prêts: l’entrée sur le terrain a donc été retardée de 90 secondes.

Une dernière explication est peut-être à chercher dans les abus du diffuseur local Fox Sports. On sait que lors du match d’ouverture, l’arbitre avait demandé aux joueurs de patienter avant de reprendre le jeu après la deuxième pause fraîcheur, la chaîne américaine diffusant encore ses publicités. Et s’il en était de même pour la dernière séquence pub avant le coup d’envoi?

(roc/ram)

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