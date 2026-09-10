Ethan Mbappé, laissant ses partenaires à dix. Image: www.imago-images.de

Le petit frère de Kylian Mbappé a craqué

Engagé en milieu de semaine avec Lille en Ligue des champions, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, a reçu un carton rouge pour un très vilain geste. Une expulsion qui a précipité la défaite des Nordistes contre le Betis.

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Le troisième match de Ligue des champions de la carrière d’Ethan Mbappé, cadet de la fratrie Mbappé, ne lui laissera pas un très bon souvenir, malgré la passe décisive qu’il a délivrée sur l’ouverture du score.

Non seulement son club, Lille, s’est incliné 3-2 à domicile face au Real Betis, mardi lors de la première journée de la phase de ligue 2026/2027, mais en plus, Ethan Mbappé a été expulsé à la suite d'un très mauvais geste. Son carton jaune initial a été transformé en rouge après intervention de la VAR.

Juste après le but du 3-2 signé Troy Parrott à la 53e minute, Mbappé a asséné un coup de coude volontaire au visage de Natan, qui s’était approché dans son dos pour le chambrer quelque peu pendant qu'il se replaçait pour l’engagement à venir. Le défenseur du Real Betis s’est immédiatement effondré après ce geste, se tenant le visage entre les mains.

Le coup de coude en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

En perdant ainsi son sang-froid, Ethan Mbappé a condamné son équipe. A dix contre onze, Lille n’a jamais réussi à inscrire le but qui lui aurait permis d’égaliser, malgré les quelque 40 minutes dont les Nordistes disposaient pour y parvenir.

Après la défaite, Ethan Mbappé s’est excusé auprès de ses supporters dans une story publiée sur Instagram. «La défaite est entièrement de ma faute, j’en prends la responsabilité», a-t-il notamment écrit.

Cette expulsion a donc fait les affaires du club andalou, qui ne s’est par ailleurs pas privé de s’en amuser. Et pour cause: vendredi, le Betis avait déjà battu l’équipe de son frère, le Real Madrid, lors d’un match de championnat au cours duquel Kylian Mbappé avait raté le penalty égalisateur en toute fin de rencontre.

Décidément, le Betis ne porte pas chance à la famille Mbappé cette saison.

(roc)