beau temps14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: deux anciens présidents bannis à vie par la Fifa

Détournements de fonds, abus…: deux ex-présidents bannis par la Fifa

La Fédération internationale de football (FIFA) a sévèrement sanctionné deux anciens hauts dirigeants du football, à qui elle reproche de graves agissements.
12.09.2026, 10:2312.09.2026, 10:23
Un article de
t-online

La commission d’éthique de la Fifa a suspendu à vie deux anciens hauts dirigeants du football: Bassam Adeel Jaleel, ancien président de la Fédération de football des Maldives, ainsi que Vincent Cassell, qui dirigeait jusqu’en 2025 la Fédération de Montserrat, aux Antilles.

Les deux hommes sont désormais interdits d’exercer toute activité dans le football. Ils doivent en outre s’acquitter d’une amende d’un million de francs suisses chacun.

Ce projet d'Infantino à Gaza embarrasse la Suisse
Ce projet d'Infantino à Gaza embarrasse la Suisse

La chambre de jugement de la commission d’éthique reproche à Bassam Adeel Jaleel d’avoir détourné à son profit personnel des fonds issus du programme d’aide de la Fifa mis en place pendant la pandémie. En octobre 2025, il avait déjà été condamné dans son pays à quatre ans de prison pour détournement de fonds.

Dans cette même affaire, Mohamed Ageel, ancien directeur financier et administratif de la fédération, a également été suspendu pour dix ans, notamment pour complicité.

Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe

Vincent Cassell, quant à lui, a été sanctionné pour abus de fonction, conflits d’intérêts répétés et détournement des fonds de la Fifa et de la Fédération de Montserrat (MFA). Mais aussi pour son comportement ayant «porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de membres du personnel de la MFA».

Cassell a présidé la fédération de Montserrat pendant près de 30 ans. L’ancienne secrétaire générale de la MFA, Tandica Hughes, a par ailleurs été suspendue pour quinze ans.

(t-online/roc)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Les attentats du 11 septembre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce point risque de hanter ce tennisman français
Arthur Gea a manqué une balle de match rageante, lundi en huitièmes de finale de l’US Open, avant de céder au terme d’un duel interminable.
En s'inclinant face au Néerlandais Botic van de Zandschulp en cinq sets et plus de 5h de jeu, Arthur Gea a loupé une belle opportunité: il aurait pu entrer dans l'histoire du tennis moderne en devenant le premier lucky-loser (repêché) à atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem depuis le début de l'ère Open, inaugurée en 1968.
L’article