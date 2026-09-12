Détournements de fonds, abus…: deux ex-présidents bannis par la Fifa

La Fédération internationale de football (FIFA) a sévèrement sanctionné deux anciens hauts dirigeants du football, à qui elle reproche de graves agissements.

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La commission d’éthique de la Fifa a suspendu à vie deux anciens hauts dirigeants du football: Bassam Adeel Jaleel, ancien président de la Fédération de football des Maldives, ainsi que Vincent Cassell, qui dirigeait jusqu’en 2025 la Fédération de Montserrat, aux Antilles.

Les deux hommes sont désormais interdits d’exercer toute activité dans le football. Ils doivent en outre s’acquitter d’une amende d’un million de francs suisses chacun.

La chambre de jugement de la commission d’éthique reproche à Bassam Adeel Jaleel d’avoir détourné à son profit personnel des fonds issus du programme d’aide de la Fifa mis en place pendant la pandémie. En octobre 2025, il avait déjà été condamné dans son pays à quatre ans de prison pour détournement de fonds.

Dans cette même affaire, Mohamed Ageel, ancien directeur financier et administratif de la fédération, a également été suspendu pour dix ans, notamment pour complicité.

Vincent Cassell, quant à lui, a été sanctionné pour abus de fonction, conflits d’intérêts répétés et détournement des fonds de la Fifa et de la Fédération de Montserrat (MFA). Mais aussi pour son comportement ayant «porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de membres du personnel de la MFA».

Cassell a présidé la fédération de Montserrat pendant près de 30 ans. L’ancienne secrétaire générale de la MFA, Tandica Hughes, a par ailleurs été suspendue pour quinze ans.

(t-online/roc)