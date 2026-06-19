Un graphique déroutant a fait son apparition au Mondial

À la Coupe du monde 2026, le «Match Momentum» s’invite régulièrement à l’écran. Mais que mesure réellement cette statistique, et est-elle vraiment nouvelle?

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Les téléspectateurs qui suivent attentivement les matches de la Coupe du monde 2026 l’ont sans doute déjà remarqué: un graphique aux pics colorés, oscillant de part et d’autre d’une ligne horizontale, apparaît régulièrement à l'écran. Son nom: le «Match Momentum».

Régulièrement affichée par les diffuseurs, cette statistique est censée aider à mieux lire le déroulement d’une rencontre. Mais pour de nombreux spectateurs, une question demeure: que montre-t-elle exactement?

Le «Match Momentum» révèle quelle équipe exerce le plus de pression à un moment donné d’un match. Contrairement aux statistiques classiques, comme la possession de balle ou le nombre de tirs, cet indicateur ne dresse pas un bilan global de la rencontre: il se concentre sur la dynamique en cours sur le terrain.

L’idée est simple: un match de football se joue souvent par vagues. Une équipe peut, pendant plusieurs minutes, repousser son adversaire dans sa propre moitié de terrain, avant que l’autre ne reprenne à son tour le contrôle. C’est précisément cette alternance de temps forts que le «Match Momentum» cherche à mesurer et à rendre visible.

Pour le calculer, de nombreuses actions offensives sont prises en compte. Parmi elles figurent notamment:

Les buts

Les frappes au but

La qualité des tirs, mesurée par les expected goals (xG)

Les incursions dans la zone offensive

Les centres

Les corners

Les touches de balle dans la surface de réparation

Les coups francs obtenus dans le dernier tiers du terrain

La possession du ballon dans la moitié de terrain adverse

Les expulsions

L’élément déterminant est ici le facteur temps. Le calcul ne porte pas sur l’ensemble du match, mais sur les actions des cinq dernières minutes. Le système analyse donc en continu quelle équipe a récemment généré le plus de danger offensif.

Dans un premier temps, chaque équipe reçoit une note comprise entre 0 et 10. Zéro signifie une menace offensive quasi inexistante; dix correspond à une activité offensive maximale.

Les notes attribuées aux deux équipes sont ensuite comparées. Leur différence donne le véritable «Match Momentum». Concrètement, sur le graphique, les pics orientés dans un sens correspondent aux phases de pression de l’équipe à domicile. Ceux orientés dans l’autre sens signalent un avantage pour l’équipe visiteuse. Lorsque la courbe reste proche de la ligne zéro, cela signifie que les deux formations se neutralisent largement. La courbe du succès inaugural de l’Allemagne face à Curaçao illustre ainsi la nette supériorité de la Mannschaft.

Plus les pics sont importants, plus l’activité offensive d’une équipe a été marquée au cours des minutes précédentes.

Cette statistique permet de rendre visibles des évolutions que les spectateurs perçoivent souvent intuitivement, mais qu’il est difficile de chiffrer. Elle permet par exemple d’identifier quelle équipe a connu une longue phase de pression, à quel moment un match a basculé, si une formation a réagi après avoir été menée au score ou encore si un but semblait s’annoncer après une série d’attaques répétées. Après une rencontre, le graphique offre ainsi un aperçu compact des périodes durant lesquelles chaque équipe a pris l’initiative.

Si de nombreux supporters découvrent cette statistique à l’occasion de la Coupe du monde 2026, elle n’est pas totalement nouvelle. Elle avait déjà été utilisée lors de la précédente saison de Bundesliga. Blue Sport s’appuie même sur ce graphique depuis 2023.

En Bundesliga, elle fait partie des «Bundesliga Match Facts», des statistiques développées par la Ligue allemande de football (DFL) en collaboration avec le fournisseur de cloud computing Amazon Web Services (AWS).

À la Coupe du monde, le «Match Momentum» est désormais régulièrement affiché pendant les rencontres, ce qui lui permet de toucher pour la première fois un large public. Pour établir cette statistique, la FIFA collabore avec l’entreprise spécialisée en intelligence artificielle «InplayRadar».

(jcz/riz/t-online).