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France-Angleterre: Dan Burn joue avec un doigt en moins

Cet Anglais que les Bleus vont défier a une particularité physique rare

Le défenseur anglais Dan Burn joue avec un doigt en moins, une rareté dans le football professionnel. Il affronte les Bleus samedi à 23 heures en petite finale.
18.07.2026, 14:4018.07.2026, 14:40
Un article de
t-online

Dan Burn dispute à 34 ans sa toute première Coupe du monde. Battu en demi-finale par l’Argentine, il affronte la France samedi à 23 heures dans le match pour la troisième place. Mais le défenseur central de Newcastle n’attire pas seulement l’attention pour cette première à un âge avancé: il lui manque aussi un doigt à la main droite.

L’international anglais l'a perdu à l’âge de 13 ans lors d’un accident, indique le Mirror.

La petite finale est bien plus alléchante qu’il n’y paraît

«Je faisais le malin devant un groupe de filles»

Cette mésaventure s’est produite dans sa ville natale de Blyth, près de Newcastle. Dan Burn voulait impressionner un groupe de filles. Alors qu’il portait une bague à un doigt, celle-ci s'est accrochée à une clôture au moment où il sautait par-dessus. Sous l’effet de son poids et de la vitesse de son mouvement, le doigt a été arraché.

Burn a raconté: «J’étais avec quelques amis et je faisais le malin devant un groupe de filles. Un lapin s'est échappé et s’est retrouvé dans un centre communautaire». La poursuite de l’animal s’est terminée par cette grave blessure.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: England&#039;s Dan Burn applauds the fans at the final whistle during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July ...
Dan Burn sous le maillot de l'équipe d'Angleterre.Image: getty

Dan Burn n'est pas gêné par la perte de ce doigt. Sur le terrain, tout va bien. Il a effectué ses débuts en Coupe du monde en huitième de finale face au Mexique (3-2). Il était également titulaire lors de la victoire de l’Angleterre après prolongation en quart de finale contre la Norvège.

Malheureusement, il a ensuite participé à la déroute anglaise en demi-finale face à l’Argentine. Burn incarne à lui seul les choix défensifs controversés de Thomas Tuchel. Entré à la 81e minute alors que l’Angleterre menait 1-0, il n’a pas pu empêcher la furia argentine de renverser le match quelques minutes plus tard.

(t-online/roc)

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