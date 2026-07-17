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CdM: la petite finale est bien plus alléchante qu’il n’y paraît

La petite finale du Mondial opposera la France de Kylian Mbappé à l’Angleterre de Harry Kane.
La petite finale du Mondial opposera la France de Kylian Mbappé à l’Angleterre de Harry Kane.image: getty/watson

La petite finale est bien plus alléchante qu’il n’y paraît

Le match pour la 3e place entre la France et l’Angleterre, samedi à 23h, s’annonce plus prometteur que les petites finales habituelles, souvent perçues comme anecdotiques et sans intérêt. Cette fois, les enjeux sont multiples.
17.07.2026, 09:2417.07.2026, 09:24
Keyvan Naraghi / afp

Deschamps doit soigner sa sortie

La petite finale du Mondial 2026 aura une saveur particulière puisque ce sera la dernière apparition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Le technicien de 57 ans, arrivé en 2012, mettra alors un terme à 14 années de présence sur le banc des Tricolores et ses joueurs seront forcément motivés pour fêter dignement son départ.

S'il n'a pas réussi à décrocher un troisième sacre après 1998 (en tant que joueur) et 2018, Deschamps aura tout de même à coeur de boucler son ère sur une note positive avant de transmettre le témoin, vraisemblablement à Zinédine Zidane, et de basculer vers d'autres horizons.

Une étrange malédiction guette Didier Deschamps

Son bilan restera prodigieux puisqu'il aura atteint au moins cinq fois le dernier carré au cours des sept phases finales (Mondial ou Euro) qu'il a vécues dans le costume du sélectionneur. Une médaille de bronze ne consolera pas une équipe et un technicien qui se disaient en mission pour remporter la compétition, mais pourrait panser quelque peu leurs plaies.

Mbappé a encore de gros objectifs

Deschamps ne s'est pas trop appesanti mardi sur ce prochain rendez-vous, tant la déception de l'élimination par l'Espagne en demi-finales était énorme. Difficile donc de savoir si Kylian Mbappé sera concerné. Mais le capitaine des Bleus pourrait avoir des motifs personnels pour y participer.

Avec huit buts au compteur, la superstar est en effet en course pour le trophée de meilleur buteur de la 23e édition de la Coupe du monde et partage pour le moment la tête du classement avec Lionel Messi. Il est aussi à une seule unité de l'octuple Ballon d'Or, qui détient avec 21 réalisations le record de buts inscrits en Coupe du monde.

Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé

Pour un joueur féru de statistiques et obnubilé par la trace qu'il pourrait laisser dans l'histoire du football, ces objectifs sont loin d'être anodins. Notons que Jude Bellingham et Harry Kane, auteurs de six buts chacun, peuvent encore, à la faveur d’une belle prestation en petite finale, détrôner Mbappé et Messi au classement des buteurs de l’édition 2026.

Battre le rival historique

Il sera fort difficile pour les staffs de banaliser un duel France-Angleterre, tant la rivalité entre les deux nations perdure depuis longtemps, même si celle-ci relève davantage du folklore entre voisins que d’une véritable animosité.

Les Three Lions n'ont toutefois pas très bien digéré leur revers en quart de finale du Mondial 2022 avec notamment ce penalty raté par Harry Kane en fin de match (2-1). Il faudra voir aussi comment ils ont digéré leur défaite mercredi en demi-finale face aux Argentins (2-1) alors qu'ils menaient 1-0 à la 85e minute.

Les remplaçants à l’honneur?
La tradition veut que les joueurs moins utilisés bénéficient de davantage de temps de jeu lors de la petite finale. Deschamps et Tuchel pourraient donc être tentés de la respecter, histoire de récompenser des éléments exemplaires depuis plus d’un mois, qui n’ont jamais affiché leurs états d’âme. Mais plutôt que d’aligner une équipe B, les deux sélectionneurs pourraient simplement aménager leur onze pour offrir des minutes aux habituels suppléants tout en conservant une base de cadres afin de préserver les chances de victoire.
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