Le gardien des Young Boys a complètement craqué

«C'était sous le coup de l'émotion. Il n'y avait rien de personnel», a expliqué le numéro 1 au micro de blue Sport, assurant que l'incident entre les deux joueurs était clos. «Ce n'était pas correct de ma part», a reconnu Von Ballmoos, qui est un des cadres de l'équipe, et l'un de ses plus anciens éléments (il a disputé 241 matchs avec la première équipe bernoise). Sa fragilité témoigne de toute la tension qui règne chez le champion en titre.

Rien ne va plus pour les Young Boys. Battus 4-0 à Saint-Gall, les Bernois ont concédé leur troisième défaite de rang. La situation est très compliquée pour toute l'équipe, mais particulièrement pour le coach Patrick Rahmen, qui en est à sa 10e défaite de suite en Super League (7 avec Winterthour et 3 avec YB) , et pour le gardien David von Ballmoos, loin d'être irréprochable en ce début de saison. Ce dernier s'est d'ailleurs à nouveau illustré de fort mauvaise manière dimanche.

La cérémonie d'ouverture la plus grandiose de l'histoire des JO

Comment ça, vous étiez trop occupé à picoler à Paléo ou sur une terrasse au soleil pour vous taper les quatre heures de l'ouverture des JO de Paris? Pas d'excuses, traître! Ce vendredi 26 juillet, vous venez de louper la cérémonie la plus faramineuse de toute l'histoire des Jeux. Allez, laissez-nous vous résumer cette soirée, comme si on y était. Spoiler: beaucoup de drapeaux, de tableaux, de lyrisme... et de pluie.

A vingt minutes du lancement de la cérémonie, Lausanne brûle, Paris sèche ses larmes, il flotte tout ce qu'il peut sur la capitale française. Il en faudrait plus pour refroidir les ardeurs de Laurent Delahousse et de sa clique de France 2, chauds comme la braise et ravis, je cite, de «faire monter l'ambiance». On nous promet que le spectacle ne sera pas qu'un pétard mouillé, mais un véritable feu d'artifices, tout en magnificence et joie pétaradante.