Foot | Le championnat du Japon a supprimé les matchs nuls

La joie des joueurs du Gamba Osaka après leur victoire aux tirs au but en championnat.image: Getty

Ce championnat adopte un format complètement déroutant

La plus célèbre des ligues japonaises a supprimé les matchs nuls. Voici comment fonctionne le nouveau championnat et pourquoi cette décision pourrait profiter à l'équipe nationale.
26.02.2026, 11:5926.02.2026, 11:59

Dans la plus haute division japonaise de football, la J1 League, il n’y a plus de matchs nuls cette saison. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, les équipes sont désormais départagées par une séance de tirs au but. Comme au hockey sur glace, le vainqueur récolte deux points, tandis que le perdant en obtient un. Après trois journées, soit dix rencontres à chaque fois, la séance a déjà été nécessaire à douze reprises pour faire la différence.

Le Japon expérimente ce système lors de la saison actuelle, raccourcie et limitée à 18 journées, avant qu’une finale pour le titre n’oppose les premiers des deux conférences. La J1 League abandonne en effet son calendrier sur l'année civile pour adopter une saison s’étendant d’août à mai, à l’image de la plupart des championnats européens.

Pour l’heure, il n’est pas prévu de supprimer définitivement les matchs nuls. Ce nouveau mode de fonctionnement ne doit être appliqué que durant l'exercice raccourci. Mais le nom de la compétition – la J1 100 Year Vision League – montre bien que cette idée n’est pas destinée à finir au fond d’un tiroir.

Le recours aux tirs au but en cas d’égalité doit également profiter à l’équipe nationale japonaise, estime Saburo Kawabuchi, ancien président de la J1 League, cité par The Guardian. «Le Japon est mauvais aux tirs au but. Et on ne peut pas gagner sans s’entraîner régulièrement. Même lors de la dernière Coupe du monde, il n'y a eu que des erreurs dès le départ», a-t-il déclaré.

AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 05: Players of Japan show dejection after the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Japan and Croatia at Al Janoub Stadium on December 5, 2022 in Al Wakrah, Q ...
La détresse des Japonais, éliminés aux tirs au but lors du Mondial 2022.Image: getty

En 2022, le Japon a été éliminé en huitièmes de finale par la Croatie: lors de la séance de tirs au but, trois des quatre tireurs nippons ont échoué. Lors de sa précédente participation à une phase à élimination directe, en 2010, le Japon avait déjà perdu dès sa première séance décisive. Au total, il a été battu dans cet exercice lors de quatre de ses cinq dernières tentatives. «J’ai donc dit aux responsables qu’ils devaient faire preuve de davantage d’ingéniosité», a ajouté l’ancien patron de la ligue.

Peut-être que cela aidera enfin le Japon à atteindre son objectif: se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Si cette réussite passe par une victoire aux tirs au but, l’expérimentation aura sans doute joué un rôle, même si, bien sûr, de nombreuses stars de l’équipe nationale évoluent aujourd'hui en Europe.

