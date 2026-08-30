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Le FC Sion voit sa longue invincibilité prendre fin

Winsley Boteli (SIO), left, fights for the ball with Lukas Mai (LUG), right, during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and FC Lugano, LUG, at the Stade de Tourbi ...
Sion s'est incliné face à Lugano dimanche à domicile.image: Keystone

Le FC Sion voit sa longue invincibilité prendre fin

Les Sédunois se sont inclinés 2-1 dimanche à domicile contre Lugano, qui a ainsi mis fin à la longue invincibilité des hommes de Didier Tholot à domicile.
30.08.2026, 16:0830.08.2026, 16:08

Fin de série pour le FC Sion! Les Valaisans ont mordu la poussière à Tourbillon sur une pelouse où ils étaient invaincus en championnat depuis seize rencontres, soit depuis le 25 octobre dernier.

Le FC Sion s’est incliné 2-1 devant le FC Lugano qui poursuit ainsi son sans faute dans ce championnat avec une quatrième victoire en quatre matchs. La décision est tombée à la 79e minute sur une erreur d’Anthony Racioppi. Celui qui fut la saison dernière le meilleur joueur de son équipe a laissé filer un centre-tir du Colombien Beckham Castro a priori anodin.

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Moins de trois jours après sa défaite 5-3 à Amsterdam, la formation de Didier Tholot avait été, une fois de plus, cueillie à froid avec l’ouverture du score de Dereck Moncada à la 3e minute. Le buteur providentiel contre le Maccabi Tel Aviv avait échappé au marquage de Numa Lavanchy pour dévier victorieusement de la tête un corner d’Anto Grgic.

Le FC Sion a eu le mérite de réagir comme il le fallait pour revenir à la hauteur des Tessinois. Ses efforts ont été justement récompensés avec le dixième but de la saison de Winsley Boteli, servi admirablement par Baltazar (55e).

Il reste au FC Sion et à Anthony Racioppi de rebondir dès jeudi à Bâle. Avec deux victoires contre deux défaites en quatre rencontres, le bilan du FC Sion en ce début d’exercice est équilibré. Obtenir un résultat au Parc Saint-Jacques serait toutefois une riche idée.

(ats/roc)

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