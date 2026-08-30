Sion s'est incliné face à Lugano dimanche à domicile. image: Keystone

Le FC Sion voit sa longue invincibilité prendre fin

Les Sédunois se sont inclinés 2-1 dimanche à domicile contre Lugano, qui a ainsi mis fin à la longue invincibilité des hommes de Didier Tholot à domicile.

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Fin de série pour le FC Sion! Les Valaisans ont mordu la poussière à Tourbillon sur une pelouse où ils étaient invaincus en championnat depuis seize rencontres, soit depuis le 25 octobre dernier.

Le FC Sion s’est incliné 2-1 devant le FC Lugano qui poursuit ainsi son sans faute dans ce championnat avec une quatrième victoire en quatre matchs. La décision est tombée à la 79e minute sur une erreur d’Anthony Racioppi. Celui qui fut la saison dernière le meilleur joueur de son équipe a laissé filer un centre-tir du Colombien Beckham Castro a priori anodin.

Moins de trois jours après sa défaite 5-3 à Amsterdam, la formation de Didier Tholot avait été, une fois de plus, cueillie à froid avec l’ouverture du score de Dereck Moncada à la 3e minute. Le buteur providentiel contre le Maccabi Tel Aviv avait échappé au marquage de Numa Lavanchy pour dévier victorieusement de la tête un corner d’Anto Grgic.

Le FC Sion a eu le mérite de réagir comme il le fallait pour revenir à la hauteur des Tessinois. Ses efforts ont été justement récompensés avec le dixième but de la saison de Winsley Boteli, servi admirablement par Baltazar (55e).

Il reste au FC Sion et à Anthony Racioppi de rebondir dès jeudi à Bâle. Avec deux victoires contre deux défaites en quatre rencontres, le bilan du FC Sion en ce début d’exercice est équilibré. Obtenir un résultat au Parc Saint-Jacques serait toutefois une riche idée.

(ats/roc)