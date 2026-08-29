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Lausanne va accueillir les Mondiaux 2028 de judo

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Les Mondiaux de judo auront lieu en Romandie en 2028.image: Keystone

Lausanne décroche un événement sportif majeur

Après l’obtention du Grand Chelem en 2026 et 2027, la capitale olympique organisera les Championnats du monde de judo en 2028.
29.08.2026, 17:0329.08.2026, 17:03

Lausanne accueillera les Mondiaux 2028 de judo. Un contrat a été signé en ce sens samedi, en marge de la première édition du Lausanne Grand Slam, a annoncé la Fédération internationale (IJF).

Ce sera la deuxième fois seulement que la Suisse organisera des championnats du monde de judo. Lausanne, déjà, avait accueilli en 1973 ces joutes, alors réservées aux hommes.

Cette édition 2028 sera particulièrement importante. Elle se déroulera quelques semaines avant les Jeux de Los Angeles 2028, et constituera donc une étape décisive dans le cadre du processus de qualification olympique.

«La confiance que l'IJF accorde à la Suisse est à la fois un honneur et une responsabilité», a expliqué le président de Swiss Judo Sergei Aschwanden, cité dans le communiqué de l'IJF.

«Après les tournois du Grand Chelem de 2026 et 2027, les Championnats du monde de 2028 nous permettront de développer le judo sous tous ses aspects (...) Nous souhaitons que cet événement laisse un héritage durable à Lausanne, au canton de Vaud et au judo suisse dans son ensemble.»

(ats/roc)

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