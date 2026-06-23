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Un épisode a fâché Lionel Messi contre l'Autriche

KEYPIX - Argentina&#039;s Lionel Messi reacts after failing to score a penalty shot during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, Ju ...
Messi s'en est voulu d'avoir mal tiré et raté son penalty.Keystone

Un épisode a fâché Lionel Messi contre l'Autriche

Malgré son doublé et son record de buts en Coupe du monde, l'attaquant argentin a estimé qu'il aurait pu faire encore mieux lundi.
23.06.2026, 06:1923.06.2026, 06:19

Lionel Messi a raconté lundi avoir été «très en colère» après son pénalty «raté et très mal tiré» contre l'Autriche (2-0). Il ne s'est pas attardé sur son doublé salvateur, pas plus que le record qu'il a établi en Coupe du monde.

Le capitaine de l'Albiceleste a manqué le cadre sur un pénalty en début de match (9e), puis il s'est rattrapé en marquant deux fois (38e, 90e+5). Il compte désormais 18 buts en Coupe du monde, deux de plus que l'ancien record de l'Allemand Miroslav Klose.

«J'étais très en colère à cause du penalty, parce que je l'ai raté et très mal tiré, mais heureusement, on a réussi à faire la différence et prendre ces trois points qui étaient très importants.»
Lionel Messi en zone mixte
Messi est officiellement le meilleur buteur de la Coupe du monde

Il a évacué toutes les questions sur son doublé, et le record lié, en ramenant constamment la discussion sur l'équipe. Marquer cinq buts en deux matches et offrir autant de joie au peuple argentin? «C'est du bonheur, évidemment beaucoup de bonheur, surtout pour la victoire, une victoire très difficile», a-t-il par exemple répondu.

«La vérité, c'est qu'on savait que ça allait être un match avec énormément d'intensité, qu'on ne pouvait pas baisser d'un cran (...) donc je suis content du résultat, de la qualification. C'était important pour nous de prendre six points pour avoir une semaine plus tranquille.»

Vit-il un moment spécial, pour sa sixième et probable dernière Coupe du monde? «Je crois que nous le vivons tous comme ça, tout ce groupe, tout cet effectif le vit ainsi et l'a vécu ainsi pendant toute cette période», a-t-il également évacué.

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Le sélectionneur Lionel Scaloni a lui mis en avant le travail de son numéro 10. «Aujourd'hui, quand l'équipe souffrait sans le ballon, il a travaillé, il a récupéré un ballon sur le but, on a vu qu'il était engagé, ça veut dire quelque chose», a-t-il développé, avant d'ajouter, à court de mots:

«Ce qu'il réalise est impressionnant. Je ne sais même plus quoi dire, je ne sais pas si ce que je dis ne devient pas lassant»

(jcz/afp)

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