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Football: Cucurella avait un porte-bonheur avant la finale

Vidéo: twitter

Le geste de cet Espagnol avant la finale interroge

Pour décrocher sa deuxième Coupe du monde, la Roja aurait aussi compté sur un étonnant rituel porte-bonheur suivi par Marc Cucurella avant la finale.
21.07.2026, 08:5321.07.2026, 08:56

Marc Cucurella semble avoir du mal à refuser les conseils d’un champion du monde. Du moins, si l’on en croit Joan Capdevila. «En 2010, j’ai enterré une pièce de monnaie dans la pelouse avant le début du match», a écrit sur X le champion du monde 2010. «J’ai demandé à Marc Cucurella de faire la même chose pour le match de dimanche.»

À l’appui de ses propos, Capdevila a publié une vidéo montrant les instants précédant le coup d’envoi, dans laquelle on voit Cucurella traverser la pelouse et enfouir un objet dans le sol près de la ligne de touche. L’ancien international espagnol a conclu avec un message affectueux: «Marc, je t’aime beaucoup. Tu es champion du monde!»

Le rituel de Cucurella en vidéo:

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Cucurella et ses coéquipiers ont décroché le deuxième titre mondial de l’histoire du football espagnol. La victoire 1-0 face à l’Argentine après prolongation a consacré un succès mérité, le premier de l’Espagne depuis 2010.

La terre a littéralement tremblé en Espagne à la victoire de la Roja

Lors du Mondial 2014 au Brésil, la Roja avait connu une sortie prématurée et inattendue dès la phase de groupes, quelques mois seulement après avoir régné sur le football mondial. Les deux campagnes suivantes n’avaient pas permis à l’Espagne de retrouver son lustre d’antan, avec deux éliminations consécutives en huitièmes de finale.

Depuis, la sélection espagnole a opéré un profond renouvellement générationnel, porté par de jeunes talents à l’image de Marc Cucurella. Surnommée «La Roja», elle a retrouvé le sommet européen en remportant l’Euro en Allemagne il y a deux ans, confirmant son retour parmi les grandes nations du football.

Le jackpot record que l'Espagne va toucher après son sacre

Désormais championne du monde, cette nouvelle génération aura l’occasion de marquer durablement son époque lors du prochain championnat d’Europe organisé au Royaume-Uni et en Irlande, avec l’ambition de défendre son titre continental. Et peut-être que, pour mettre toutes les chances de son côté, Marc Cucurella pourra compter une nouvelle fois sur une petite pièce porte-bonheur.

(jcz/t-online)

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