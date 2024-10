Vidéo: twitter

Ce footballeur s'est blessé de la plus improbable des manières

Une scène très inhabituelle s'est déroulée dimanche soir en Turquie. C'est le jardinier du stade qui risque de se faire retendre les bretelles.

Plus de «Sport»

On a déjà vu pas mal de blessures insolites en football. Des joueurs touchés par des projectiles, ceux qui se font mal en célébrant un but ou encore ceux qui, de rage, frappent du matériel. Mais, dimanche soir, le malheureux Taha Can Velioglu a vécu une mésaventure encore plus cocasse.

Le défenseur de Bursaspor, en quatrième division turque, s'est blessé à cause... d'un bout de pelouse qui s'est décollé.

Cette scène lunaire a eu lieu à la 60e minute du match à domicile contre Kahramanmaras Spor (victoire 3-0). Alors que Taha Can Velioglu stoppait une offensive adverse, un grand morceau de gazon s'est détaché au moment de son tacle.

Il s'agit apparemment d'un carré prédécoupé, avec de la terre dessous, dont la moitié – arrachée par les crampons du défenseur – s'est retournée. Comme un tapis qui se replie sur lui-même. Une situation très dangereuse, donc. Pas mal d'entre-nous qui se sont déjà encoublés de cette façon peuvent en témoigner...

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Taha Can Velioglu a, lui aussi, trébuché sur cette bande de pelouse. Le joueur de Bursaspor s'est tordu de douleur au sol, se tenant la cheville droite (le risque d'entorse est élevé dans ce genre de situations). Mais, finalement, plus de peur que de mal: il a pu reprendre la partie et même inscrire le 3-0 final à la 90e minute. Détail cocasse: juste après l'arrachage du carré de gazon, deux de ses coéquipiers ont recollé celui-ci, comme si de rien n'était, et le match a donc continué.

Bursaspor, c'est un nom prestigieux du football turc. Ce club du nord-ouest du pays a été champion national en 2010 et a disputé la Ligue des champions lors de la saison 2010/11. Avec Trabzonspor, c'est la seule équipe d'Anatolie à avoir été sacrée, les clubs d'Istanbul raflant généralement les titres.

En parlant de blessures👇 «Les footballeurs se blessent plus souvent avec un coach autoritaire»

Mais Bursaspor a eu de graves problèmes financiers ces dernières années, ce qui explique sa présence en quatrième division.

Toutefois, même si bas, le club vert et blanc bénéficie d'un énorme soutien. Lors de ce match dimanche soir, il a pu compter sur la présence de 42'000 fans (guichets fermés). Les recettes de la billetterie permettront peut-être au club d'acheter une nouvelle pelouse...