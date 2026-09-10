Messi devient actionnaire majoritaire du CD Eldense, club de D2 espagnole. image: Keystone

Lionel Messi s’offre un deuxième club de football

L’Argentin continue d’investir dans le football. Après le rachat d’un ambitieux club amateur en avril, il s’offre désormais une équipe professionnelle de D2 espagnole.

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L'Argentin Lionel Messi va devenir actionnaire majoritaire d'un deuxième club espagnol de football. Le CD Eldense, évoluant en deuxième division, a confirmé l'information jeudi à l'AFP.

«Le CD Eldense peut confirmer que Lionel Messi est parvenu à un accord de principe avec les actuels propriétaires du club pour acquérir les actions actuellement détenues par le groupe TH Soluciones, ce qui ferait de lui l'actionnaire majoritaire du CD Eldense», a indiqué dans un communiqué un porte-parole du club basé près d'Alicante, une ville portuaire dans le sud-est du pays.

«L'opération reste tributaire de l'achèvement des dernières démarches légales et contractuelles (...) ainsi que de l'autorisation requise du Conseil supérieur des sports», a précisé le porte-parole d'Eldense, sans vouloir révéler les détails financiers de cette opération.

En avril, l’ancien joueur vedette du FC Barcelone avait déjà pris les commandes de Cornella, qui évoluait alors en 5e division espagnole. Le club joue désormais en 4e division.

(ats/afp/roc)