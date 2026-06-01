Le Lausanne-Sport tient son nouveau coach
Le Lausanne-Sport a annoncé lundi la nomination de Luka Elsner (43 ans) en tant qu'entraîneur principal pour la saison prochaine. Le technicien slovène s'est engagé avec le club vaudois jusqu'au 30 juin 2028.
Ancien international slovène ayant grandi en France, Luka Elsner connaît bien les divers championnats européens. Après de premières expériences dans son pays natal, il est notamment passé sur les bancs du Pafos FC, de l’Union Saint-Gilloise, d'Amiens SC ou encore du Standard de Liège.
Un titre en Ligue 2 au palmarès
Ces dernières saisons, Luka Elsner s’est particulièrement illustré en France avec Le Havre AC, qu’il a conduit au titre de champion de Ligue 2 avant d’y assurer le maintien en Ligue 1. Il a ensuite poursuivi sa carrière au Stade de Reims puis au KS Cracovia.
𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗟𝗨𝗞𝗔 🔵⚪️— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 1, 2026
Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer la nomination de 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 au poste d’entraîneur principal de la première équipe.
🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/UecgaClWEv#BienvenueLuka pic.twitter.com/btiwfWxVG5
L'éphémère international slovène (une seule sélection) remplace Markus Neumayr et Migjen Basha, qui assuraient l'intérim depuis le départ de Peter Zeidler le 16 avril dernier. Luka Elsner sera accompagné de Dejan Kopasic, qui intègre le staff de la première équipe en qualité d’entraîneur assistant.
Vincent Steinmann, CEO du Lausanne-Sport, affirme dans le communiqué du club:
Stéphane Henchoz, directeur sportif du club vaudois, souligne que son nouvel entraîneur «a démontré partout où il est passé sa capacité à faire progresser les joueurs individuellement tout en construisant des équipes compétitives collectivement. Son travail avec les jeunes, sa rigueur, son exigence et sa capacité à bâtir des structures défensives solides ont fortement retenu notre attention.»
Si l'aventure européenne vécue cette saison par le LS sous Peter Zeidler avait offert aux supporters vaudois des émotions historiques, les performances en championnat (9e place finale) leur ont laissé un goût bien plus amer. Luka Elsner souhaite donc renouer avec un public ayant par moments perdu le lien avec son équipe.
«Je fonctionne beaucoup à l’humain», assure-t-il.
Le début de la saison 2026/27 de Super League aura lieu le week-end du 24 au 26 juillet.
(ats/yog)