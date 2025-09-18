Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune

beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Football

PSG-Atalanta: Luis Enrique en tribune la première mi-temps

Luis Enrique a passé la première mi-temps de PSG-Atalanta en tribune, pour une raison précise.
Luis Enrique a passé la première mi-temps de PSG-Atalanta en tribune, pour une raison précise. image: watson

Luis Enrique tente une stratégie innovante pour coacher le PSG

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a suivi la première mi-temps de la victoire contre l'Atalanta (4-0), mercredi, dans les gradins. De manière totalement volontaire.
18.09.2025, 12:0018.09.2025, 13:36
Yoann Graber
Yoann Graber

Luis Enrique était en tribune mercredi, lors de la première mi-temps de PSG-Atalanta (4-0) en Ligue des champions. Et ce n'est pas parce que le coach parisien était suspendu. Ni pour bénéficier de davantage de confort après sa fracture de la clavicule (il a été opéré suite à une chute à vélo). Non, cette nouvelle place de l'Espagnol est stratégique.

Face à l'Atalanta, Luis Enrique a réédité ce qu'il avait fait dimanche, en championnat contre Lens (victoire 2-0): suivre volontairement les 45 premières minutes depuis les gradins du Parc des Princes. Cette prise de hauteur lui permet de mieux voir ce qu'il se passe sur le terrain, tactiquement notamment. Ce qu'un entraîneur ne peut pas toujours faire sur son banc, à ras la pelouse. L'Ibère expliquait avant le match, mercredi, dans des propos repris par L'Equipe:

«Je répète ce que j'ai fait au dernier match parce que, d'en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps»
En tribune, Luis Enrique était équipé d'un micro-casque pour communiquer avec son adjoint, resté sur le banc.
En tribune, Luis Enrique était équipé d'un micro-casque pour communiquer avec son adjoint, resté sur le banc.image: getty/watson

Luis Enrique a rapidement vu des avantages à ce positionnement: «C'est très différent de voir le jeu assis. Ma causerie à la mi-temps contre Lens était totalement différente parce que j'étais en haut: j'ai vu des choses à améliorer, quelques erreurs...»

Face à Lens et l'Atalanta, le technicien – qui se dit «toujours ouvert à ce qui peut améliorer notre performance» – n'a pas attendu le thé pour transmettre ses consignes aux joueurs. Installé tout en haut de la tribune de presse, il était équipé d'un micro-casque pour communiquer avec son assistant, Rafel Pol, resté, lui, sur le banc. Et c'est justement l'adjoint qui faisait le relais entre Enrique et les footballeurs sur le terrain.

Recul émotionnel

L'Espagnol n'est pas le premier coach de foot à suivre volontairement un match depuis la tribune. L'année dernière encore, Franck Haise, alors en charge du RC Lens, avait émis l'idée de le faire à chaque rencontre (il s'est rétracté depuis). Il mettait en avant ce même avantage de vision globale, impossible depuis le banc. Mais aussi celui de suivre la rencontre loin de l'agitation du banc et, ainsi, gagner en lucidité dans l'analyse. «Avoir une distance émotionnelle plus importante a du bon», relevait le technicien.

On en parlait ici👇

Cet entraîneur de foot a une idée pour révolutionner le coaching

Mercredi, en deuxième mi-temps, Luis Enrique a repris sa place sur le banc (le score était alors de 2-0 pour les siens). Et ce n'est pas un hasard: les secondes périodes sont souvent plus intenses émotionnellement. Plus on s'approche du coup de sifflet final, plus la tension monte, avec un score à défendre ou un/des but(s) à aller marquer.

C'est dans ces moments que le coach doit activer ses compétences de meneur d'hommes, de catalyseur. Et pour transmettre son énergie, il doit impérativement être proche physiquement de ses joueurs.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 17: Paris Saint Germain coach Luis Enrique during the UEFA Champions League match between Paris Saint Germain v Atalanta Bergamo at the Parc des Princes on September 17, 2025 ...
Face à l'Atalanta, Luis Enrique est revenu sur son banc en seconde période. Il a ainsi pu galvaniser ses joueurs. image: getty

La première mi-temps en tribune, la seconde sur le banc: c'est ce que prône notamment Eddie Jones, le célèbre entraîneur de rugby (ex-coach de l'Angleterre et de l'Australie, actuellement en charge du Japon). Dans ce sport, coacher depuis les gradins est d'ailleurs la norme chez les sélectionneurs nationaux.

Reste à savoir si elle le deviendra également en football après les actions concrètes de Luis Enrique, un entraîneur champion d'Europe en titre et dont les méthodes sont largement saluées.

Plus d'articles sur le sport
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il y a un championnat du monde de tramway
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
3
Gros changement sur Temu en Suisse
Le roi de l'UTMB dévoile sa méthode d’entraînement insolite
Ancien officier de l'armée britannique et visage d'une nouvelle génération de champions d'ultra-trail, Tom Evans a préparé une partie de son succès sur l'UTMB chez lui, au Royaume-Uni... sur «un tapis de course incliné», raconte-t-il dans une interview.
Tom, comment se sent-on plusieurs jours après avoir parcouru 170 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif en moins de 20 heures?
Plutôt bien! Je ne suis pas encore de retour au top, mais j'ai déjà recouru, et c'était agréable. En général, c'est un jour de récupération par heure de course.
L’article