Malgré la polémique, Alisha Lehmann rejoindra comme prévu le camp de l'équipe nationale lundi prochain. Elle et ses coéquipières joueront deux rencontres amicales, vendredi 25 octobre contre l'Australie à Zurich et mardi 29 octobre face à la France à Genève.

En réalité, l'ASF ne peut pas dicter aux joueurs et joueuses de la Nati pour qui ils peuvent (ou non) faire de la pub, tant qu'ils ne sont pas en rassemblement avec la sélection. Les rassemblements avec la Nati, justement, sont les seuls moments où les membres de celle-ci ne peuvent faire de la publicité que pour les propres sponsors de l'ASF. Toutes les autres publicités sont interdites, y compris sur les réseaux sociaux.

Le cas le plus connu est celui de Sandro Tonali. L'international italien de Newcastle a été suspendu pour dix mois, il y a un an, parce qu'il avait parié sur des matchs de sa propre équipe. Son avocat avait alors déclaré qu'il était addict au jeu. Entre-temps, le milieu de terrain a été autorisé à revenir sur les pelouses.

Le «Messi de l'alpinisme» s'érige en guide des sherpas

Nima Rinji Sherpa a battu un record de précocité sur les cimes de l'Himalaya et du Karakoram. Il est devenu à 18 ans le plus jeune alpiniste à gravir les sommets de plus de 8000 mètres. Une façon de démontrer la valeur des sherpas face aux alpinistes occidentaux, pionniers et détenteurs des principaux records en très haute altitude, et d'inspirer la nouvelle génération.

C'est le sommet de plus de 8000 mètres d'altitude le moins haut. Il est aussi l'un des plus accessibles techniquement. Or le Shishapangma est sous le feu des projecteurs depuis qu'une expédition de 29 alpinistes et sherpas a atteint mercredi dernier son sommet. La raison? Une partie des membres du groupe a touché au Graal. Ils ont désormais gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète.