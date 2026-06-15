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«Une question à la con»: une TV française chambre Ronaldo

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«Une question à la con»: une TV française chambre Ronaldo

La chaîne L'Equipe a taquiné Cristiano Ronaldo au sujet d'une statistique horrible du Portugais en Coupe du monde. La réponse doit venir du terrain.
15.06.2026, 18:5615.06.2026, 18:56

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont arrivés samedi dans leur camp de base de Palm Beach, en Floride, pour y disputer la Coupe du Monde. «C'est avec beaucoup d'espoir que nous abordons encore cette compétition, a dit le quintuple Ballon d'or de 41 ans, cité dans une dépêche de l'AFP. La préparation a été très bonne, fatigante, parce que nous avons travaillé dur.»

Le Portugal lancera son Mondial mercredi 17 juin face à la RD Congo avant d'affronter l'Ouzbékistan puis la Colombie dans le groupe K. Mais c'est surtout lors de la phase finale que la Seleçao et son capitaine espèrent briller. «CR7» a d'ailleurs un compte à régler dans les matchs à élimination direct de la Coupe du monde, comme l'ont rappelé les journalistes taquins de la chaîne L'Equipe.

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Jeudi, peu avant le début du tournoi, le présentateur a décidé de tester les connaissances footballistiques de ses collègues en plateau, avec cette question pour commencer:

«Manuel Neuer a été décisif plus de fois que Cristiano Ronaldo en phase à élimination au Mondial. Vrai ou faux?»

La demande, évidemment, interroge le plateau. «C'est vraiment une question à la con», s'amuse le journaliste sportif franco-portugais Nicolas Vilas, qui craint de connaître la réponse. Car oui, Neuer a été plus décisif que CR7.

Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué, ni délivré la moindre passe décisive, en phase finale du Mondial, alors que Manuel Neuer a réalisé un assist en 2010. C'était en 8e de finale face à l'Angleterre. Ce jour-là, le portier allemand avait trouvé Miroslav Klose sur un long dégagement. L'attaquant n'avait pas manqué l'occasion d'ouvrir la marque.

Le résumé du match

Vidéo: YouTube/FIFA

La pique de L’Equipe sur Cristiano Ronaldo s’inscrit dans un classique du feuilleton médiatique autour de CR7: l’écart entre son immense carrière et ses performances en phase finale du Mondial. Un écart que la star portugaise aura l'occasion de réduire durant cette Coupe du monde 2026, sans doute la dernière de son immense carrière.

(jcz)

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