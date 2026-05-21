ciel clair14°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

La Suisse se qualifie pour les quarts de finale du Mondial

Switzerland&#039;s Timo Meier, right, vies for the puck against Great Britain&#039;s Mark Richardson, left, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game ...
L’équipe de Suisse a battu la Grande-Bretagne jeudi à Zurich.image: Keystone

La Suisse se qualifie pour les quarts de finale du Mondial

Forte de son succès sur la Grande-Bretagne jeudi à Zurich, la Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de «son» Championnat du monde. Les Helvètes ont maté les Britanniques 4-1.
21.05.2026, 18:1821.05.2026, 23:20

Ultra favorite de cette partie contre la Grande-Bretagne, la formation à croix blanche a fait ce que l'on attendait d'elle: gagner. Il a cependant manqué quelques buts de plus, contrairement à ce qui s'était passé contre l'Autriche.

Les hommes de Jan Cadieux ont ouvert très tôt les hostilités. Théo Rochette a eu une grosse occasion sur power-play à la 5e, puis Reto Berra, titularisé pour la première fois depuis son retour de pneumonie, a contré un essai de Davies à 4 contre 5.

La Suisse a finalement dû attendre la 6e pour voir les deux piliers de la sélection Josi et Niederreiter combiner pour l'ouverture du score. Le défenseur des Predators a parfaitement lancé l'attaquant des Jets qui a pu inscrire son premier but du tournoi après de nombreuses tentatives.

La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse

Les Helvètes ont naturellement poussé et ont manqué de précision à de multiples reprises. Comme souvent, il y a eu cette passe supplémentaire, mais les notes artistiques ne font pas partie du hockey sur glace.

On sent l'équipe de Suisse désireuse d'offrir du spectacle à ses fervents supporters. Et dans la patinoire, on voit le public prêt à s'enflammer dès que le puck tourne autour de la cage britannique. Le festival contre les Autrichiens a laissé des traces.

Une bourde sans conséquence

Moins en réussite, les joueurs de Cadieux ont doublé la mise à la 22e par Hischier qui a sauté sur un puck revenu dans le slot. Puis à la 29e, c'est Simon Knak qui a poussé au fond un tir de Riat ayant fini sur sa palette. Les Suisses ont continué à pousser, tout en laissant quelques contres aux Britanniques qui ont transformé celui de la 35e grâce à Waller après un renvoi de Berra.

Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe

Histoire de pimenter le dernier tiers, les Suisses ont passé 82 secondes en double infériorité numérique à la 44e, mais ils ont tenu bon. Il a toutefois fallu attendre la 53e pour voir le 4-1 signé Niederreiter. La Suisse n'a jamais tremblé ni douté, mais cette réussite est venue confirmer le succès helvétique. La statistique des tirs fut éloquente avec 41 tirs suisses pour seulement 13 envois britanniques.

Scène cocasse à la 59e lorsque les Britanniques ont cru marquer le 4-2 après une immense bourde de Berra, mais les arbitres ont annulé le but pour un hors-jeu. Ouf!

Place à la Hongrie

Le sixième match de la Suisse ne devrait pas poser trop de problèmes puisque les Helvètes affrontent la Hongrie samedi (16h20). Les deux rencontres en préparation avaient débouché sur deux larges succès 6-1 et la sélection nationale affiche un sérieux évident comme on a déjà pu le voir face aux nations moins huppées.

Notre live ci-dessous ⬇️

Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse
La fédération internationale réhabilite le paria du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le show offensif de la Nati appelle à la prudence
Le show offensif de la Nati appelle à la prudence
de Klaus Zaugg
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe lundi
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe lundi
de Bastien Trottet
Une question s’impose après le récital de la Nati
Une question s’impose après le récital de la Nati
de Klaus Zaugg
Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer
Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
de Niklas Helbling
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
3
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
de Klaus Zaugg
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
de Klaus Zaugg
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
de Adrian Bürgler
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
1
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe
La Suisse a eu le droit à une jolie surprise pour «son» Mondial de hockey avec la présence de Sidney Crosby dans l’équipe du Canada. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que voir jouer «Sid The Kid» est un spectacle à lui seul.
Le Mondial 2026 de hockey sur glace bat actuellement son plein en Suisse avec une phase préliminaire qui a atteint sa moitié mercredi. Si la Nati a jusqu’ici impressionné en décrochant trois victoires autoritaires, les Helvètes ne sont pas les seuls favoris à se promener, puisque la Finlande et le Canada sont toujours invaincus.
L’article