Théo Rochette a brillé face à une bien pale équipe d'Autriche au Mondial 2026. Image: KEYSTONE

Ce Romand a su saisir sa chance dans un moment critique

Théo Rochette a brillé lors de la victoire 9-0 de la Suisse contre l’Autriche avec deux buts et une passe décisive, au moment même où il venait d’être rétrogradé dans l’alignement. Un signal fort.

Sascha fey, Zurich

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Après le récital de la Suisse face à l'Autriche, Théo Rochette cristallise l'attention. Dès sa première participation à un Mondial, l’attaquant lausannois de 24 ans a inscrit ses premiers buts lors de son quatrième match. Son doublé pourrait constituer un véritable déclic, car il n’est pas un joueur destiné à un rôle défensif: ce sont avant tout ses qualités offensives qui doivent faire la différence.

Un début de Mondial discret

C’est dans cette optique que Jan Cadieux l’avait d’abord aligné aux côtés de Timo Meier et Nico Hischier. Auteur d'un assist lors des deux premiers matchs, il a perdu sa place en première ligne lors du troisième match au profit d’Attilio Biasca.

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Le Vaudois aurait peut-être même débuté la rencontre face à l’Autriche comme treizième attaquant, mais la légère blessure de Pius Suter lui a finalement permis d’être aligné aux côtés de Denis Malgin et Sven Andrighetto. Il ne tarit pas d'éloges sur ses compagnons de ligne:

«Pour un joueur comme moi, cela fait du bien de marquer. Cela m’a donné confiance pour le reste du match. C’est difficile de ne pas se sentir bien aux côtés de Denis Malgin et Sven Andrighetto. Ils ont une vision du jeu exceptionnelle, mais ce sont aussi de bonnes personnes»

Il a joué pour le Canada

Né à Neuchâtel, Théo Rochette était considéré comme un immense talent promis à un grand avenir. Binational canado-suisse, le fils de Stéphane, ancien arbitre de National League, a même eu l’occasion de disputer un tournoi international avec la feuille d’érable sur le maillot en novembre 2018. A cette époque, il évoluait également en Amérique du Nord, après avoir quitté Lausanne pour Chicoutimi durant l’été précédent.

Au total, il a disputé cinq saisons dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), principalement avec les Remparts de Québec, avec lesquels il a remporté en 2023 la prestigieuse Coupe Memorial en tant que capitaine. Cette saison-là, il a compilé des statistiques impressionnantes avec 49 buts et 84 passes décisives en 87 matchs. A sa grande déception, aucun club de NHL ne l’a toutefois sélectionné lors de la draft, une situation qu’il a eu beaucoup de mal à accepter.

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Des chiffres impressionnants en National League

Après son triomphe, Théo Rochette est revenu à Lausanne et a découvert le hockey professionnel face aux adultes. Dès sa première saison en National League, il a convaincu avec 39 points, dont 16 buts, en 66 matchs. Il totalise désormais 137 points (66 buts et 71 assists) en 176 rencontres dans l’élite. Des statistiques plus que solides.

Il n’est toutefois pas anodin que Théo Rochette ne participe qu'aujourd'hui seulement à son premier Mondial, car son jeu sans le puck présente encore certaines lacunes. Des performances comme celle contre l’Autriche vont toutefois l'aider à se faire une place dans l'effectif de Jan Cadieux. Et dans ce cas, son rêve de NHL pourrait encore (re)devenir réalité, malgré un contrat valable jusqu’en 2031 avec Lausanne. (btr/ats)