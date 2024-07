Ce club de NHL fait disparaître un site web et la raison est vicieuse

La plateforme CapFriendly.com bien connue des fans de NHL a cessé d'exister mercredi. Toutes les franchises sauf une perdent une mine d'information.

Adrian Bürgler

Les Capitals de Washington en NHL avaient annoncé mi-juin qu'ils rachetaient un site internet. En temps normal, un tel communiqué aurait eu peu d'importance, même si ce choix surprenant reste rare dans le milieu sportif. Mais voilà, ce site n'est pas n'importe lequel. Il s'agit de CapFriendly.com.

En Amérique du Nord, le rachat a même éclipsé la finale de la Coupe Stanley entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Les fans de hockey se trouvaient dans l'incertitude et se demandaient ce que cela signifiait pour eux.

CapFriendly pouvait-il disparaître à jamais? Dès lors, comment les passionnés allaient-ils se renseigner?

Le monde du hockey a vite compris que le site CapFriendly disparaîtrait après les séries éliminatoires. Il a finalement cessé de fonctionner mercredi matin. Seul un message d'adieu est actuellement visible sur la page.

Ce qu'il reste du site. image: capfriendly.com

Les fans de NHL perdent là un outil précieux, quasi irremplaçable. CapFriendly.com était même devenu un jouet pour certains. La plateforme était en fait une bible des masses salariales. Elle traitait l'univers compliqué des plafonds.

Vous vouliez connaître la durée des contrats, les clauses et les salaires? Il y avait CapFriendly.

Vous vouliez connaître le plafond salarial et les conditions attachées aux échanges? Il y avait CapFriendly.

Vous vouliez connaître les choix des franchises en vue de la draft? Il y avait CapFriendly.

Vous vouliez savoir si un agent libre restreint était autorisé à recevoir des offres de la part d'autres équipes? Il y avait bien sûr CapFriendly.

Vous n'aviez aucune idée de ce que ces termes signifient? CapFriendly, encore.

Vous vouliez entrer dans la peau d'un General Manager et construire l'échange rêvé pour votre équipe? CapFriendly, encore et toujours!

Le site, mis en ligne en 2015, était une oasis de connaissances juridiques sur la NHL. Des journalistes et commentateurs chevronnés comme Pierre LeBrun, Frank Seravalli et Chris Johnston ont souvent fait référence à lui. Il était si complet que les franchises l'utilisaient pour se renseigner sur les transactions et les échanges.

Le rachat par les Capitals de Washington est donc stratégique. La franchise nord-américaine s'est attachée les services des fondateurs Jamie, Ryan et Christopher Davis pour s'assurer un avantage concurrentiel. «Nous avons beaucoup utilisé CapFriendly en interne», a expliqué le directeur général Brian McLellan au moment de la vente.

Selon Elliotte Friedman, spécialiste de la NHL, seules neuf équipes sur 32 disposent des structures nécessaires pour pouvoir se passer de CapFriendly.

Bien entendu, d'autres sites sont en mesure de prendre le relais, PuckPedia étant probablement la meilleure alternative à l'heure actuelle. La perte de CapFriendly reste néanmoins considérable. Les frères Davis vont désormais aider leur nouvel employeur et ont du pain sur la planche. Les Capitals dépassent en effet de plus de 14 millions de dollars le plafond salarial.