Le vibrant hommage des stars du Canada à leur ami suisse

Les hockeyeurs canadiens ont rendu hommage à leur masseur suisse Andy Hüppi, qui tirera sa révérence à l’issue du Mondial après plus de vingt ans de bons et loyaux services.

Marcel Kuchta / ch media

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Sidney Crosby, Macklin Celebrini, John Tavares...: dans les travées de la BCF-Arena de Fribourg, tous les hockeyeurs canadiens portent un t-shirt en l’honneur du Suisse Andy Hüppi, masseur de l’équipe. Sur le devant: son visage; au dos: ses 20 participations au Mondial. La première remonte à 2003, en Finlande. L’aventure se terminera la semaine prochaine, à Zurich, si tout se déroule comme prévu. «Avec le titre mondial, je l'espère», confie Hüppi.

C’est justement un titre qui a ouvert au masseur suisse les portes du hockey canadien. Fin 2002, alors qu’il s’occupait des muscles des professionnels de Rapperswil, il est appelé en urgence pour rejoindre Team Canada lors de la Coupe Spengler. Les Canadiens remportent finalement le tournoi.

Andy Hüppi, aux côtés de Sean Burke, alors gardien du Canada, lors de son premier Mondial. image: Andy Müller/Freshfocus

«Ensuite, j’ai été sélectionné pour le Mondial suivant. Puis nous avons été champions du monde. Et ainsi, une chose en a entraîné une autre», raconte-t-il. C’est donc en Suisse, presque ironiquement, qu’il célèbre son jubilé. Il n’a manqué que les éditions 2008, 2014 et 2022. Ce 20e Championnat du monde sera aussi le dernier.

«Tout s’aligne: le chiffre, le lieu. Et je dois aussi admettre qu’à 56 ans, j’en ai un peu assez» Andy Hüppi

Hüppi fait partie des meubles

En réalité, Andy Hüppi a vécu bien plus que ces 20 tournois mondiaux au cours des 23 dernières années. A la Coupe Spengler, il faisait naturellement partie des meubles, saison après saison. Mais il a surtout été l’homme de confiance de la plus grande nation du hockey lors des grands rendez-vous. Jeux olympiques, Four Nations, Championnat du monde: partout où le Canada alignait ses superstars de la NHL, Andy Hüppi était là. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs des meilleurs joueurs de ces deux dernières décennies lui vouent une profonde estime, à commencer par Sidney Crosby.

Andy Hüppi (à droite) et Sidney Crosby portant le t-shirt en hommage au masseur suisse. image: dr

Lorsque «Sid the Kid» participe pour la première fois au Championnat du monde, à Riga en 2006, à seulement 18 ans, Andy Hüppi fait déjà partie du staff de la sélection canadienne. En Lettonie débute une relation particulière entre la superstar et le masseur suisse, qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Andy Hüppi ne le formulerait sans doute jamais ainsi. Mais le fait que Sidney Crosby, 38 ans, dispute encore le Mondial après une saison éprouvante en NHL et aux Jeux olympiques s’explique aussi par le fait que son ami vit sa tournée d’adieu.

«Andy est une personne spéciale »

Crosby déclare à propos du Suisse: «Andy est une personne vraiment spéciale. Chaque fois qu’un tournoi avec Team Canada avait lieu dans le monde ces dernières années, il était là. C’est une personnalité formidable, un travailleur acharné. Quelqu’un que nous avons la chance d’avoir dans notre équipe.»

«Il a joué un rôle important pour beaucoup d’entre nous, moi y compris, grâce à ses qualités de leader. Dès qu’on rejoignait Team Canada, il était là pour nous aider à former rapidement un groupe uni» Sidney Crosby

A propos de Crosby ⬇️ Cette star de NHL a illuminé Fribourg de sa classe

Des louanges appuyées, venant de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Sidney Crosby a également joué un rôle central dans l’organisation d’un adieu à la hauteur pour Andy Hüppi, lors de ce Mondial en Suisse. «Je sais seulement que ma compagne a soudain voulu le numéro de "Sid" et d’autres contacts», raconte Hüppi en riant. Il se doutait que quelque chose se préparait, sans savoir quoi exactement. «Je ne me suis pas trop posé de questions.» Lorsqu’il a découvert la surprise et que tous les joueurs l’ont accueilli avec un t-shirt spécial, il dit avoir été «très ému» par cette marque de reconnaissance.

Mais ce n’est pas tout: il a récemment reçu un masque de gardien spécialement conçu pour lui ainsi qu’une bouteille de vin avec une étiquette personnalisée.

Hüppi se souvient de «toutes ces personnes exceptionnelles que j’ai eu la chance de rencontrer et qui m’ont presque porté aux nues». Comme Crosby qui, lorsque le Suisse annonçait sa venue à Pittsburgh, lui réservait un hôtel et des billets pour les matchs des Penguins. «Beaucoup de petites choses se sont accumulées au fil des années», résume le Saint-Gallois avec une pointe de nostalgie.

Un autre cadeau d'adieu. image: dr

Crosby voulait rejouer la Coupe Spengler

L’aventure d'Andy Hüppi au sein de Team Canada touche donc à sa fin. Par coïncidence, en même temps que celle de l’équipe canadienne à la Coupe Spengler. Là où tout avait commencé pour Hüppi il y a plus de 23 ans. Le contrat entre le mythique tournoi et les Canadiens n’a pas été renouvelé après plus de 40 ans. «C’est très dommage», regrette Andy Hüppi, ajoutant:

«Sidney Crosby m’a toujours dit qu’il voulait absolument rejouer à la Coupe Spengler avant la fin de sa carrière. Cette opportunité est sans doute passée» Andy Hüppi

Pour l’instant, l’attention des joueurs est tournée vers un seul objectif: le titre mondial. Ce serait une conclusion parfaite si le masseur suisse de Team Canada pouvait s’en aller, en Suisse, avec la médaille d’or autour du cou. Et pourquoi pas, avec une victoire finale contre la Nati?