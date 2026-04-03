Le faux projet de Sierre a fait très peur à Ajoie

Le HC Sierre n’a pas lésiné sur son poisson d’avril. Avec la complicité de Canal9, le club valaisan a présenté, avec un sérieux déconcertant, un plan impensable pour évoluer dès la saison prochaine en National League.

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Sierre a battu La Chaux-de-Fonds 7-2 jeudi à domicile et mène désormais 2-1 en finale de Swiss League.

Si les hommes de Chris McSorley remportent cette série, il n'y aura pas de barrage de promotion-relégation contre Ajoie, battu 4-0 par Ambri en play-out. En effet, contrairement au HCC, le club valaisan n'a pas obtenu sa licence pour la National League, à cause de sa patinoire vétuste.

Mais mercredi, jour de poisson d'avril, les discours se voulaient différents à Graben, dans un reportage de la chaîne valaisanne Canal9.

Le HC Sierre annonçait alors pouvoir disputer, en cas de titre, le barrage de promotion-relégation, après avoir trouvé, grâce à une entente valaisanne, une patinoire pour évoluer en National League.

«Nous jouerons à Viège. (...) Nous nous sommes mis d'accord sur un million de francs par saison. C'est une grande opportunité pour Sierre de jouer en National League dès la saison prochaine», a ainsi déclaré Chris McSorley au micro de Canal9.

Le reportage présente ensuite un communiqué conjoint de Sierre et Viège, ainsi que la réaction du centre sierrois Guillaume Maillard et d’un supporter, visiblement très heureux.

«J’ai 61 ans, je rêvais de voir rejouer Sierre en Ligue A avant, comme on dit, de partir. Je pense que le public sierrois va suivre, surtout que maintenant, il y a l’autoroute. C’est une demi-heure de voiture, il y a aucun souci!»

Un supporter du HC Sierre

Tout est si bien ficelé que certains sont tombés dans le panneau. «Vous m'avez eu», note un internaute sur Instagram, précisant toutefois: «au début».

Il faut dire que tout cela est quand même très gros. Ceux qui connaissent la rivalité entre le HC Sierre et le HC Viège savent qu’un tel accord est impossible. Et surtout, la commission des licences a déjà statué il y a bien longtemps pour la saison à venir. Sierre devra donc attendre, pour le plus grand bonheur des Ajoulots, qui peuvent souffler.

(roc)