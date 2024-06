Kylian Mbappé officiellement au Real Madrid

Entre le Tour d'Italie et la Suisse, c'est «Je t'aime moi non plus»

Selon la presse espagnole, il devrait toucher l'un des plus gros salaires de l'histoire du club - autour de 35 millions d'euros bruts par saison -, juste au-dessus de Vinicius et Bellingham, les deux vedettes actuelles du vestiaire, mais bien loin de ses émoluments parisiens, estimés à 70 millions d'euros annuels, hors primes. (ats/jch)

«Kyks» va former à Madrid aux côtés de l'Anglais Jude Bellingham et du Brésilien Vinicius Junior un nouveau trident capable de faire trembler l'Europe, que l'entraîneur italien Carlo Ancelotti devra faire cohabiter sur le terrain et en dehors.

Mbappé, qui répète à l'envi son souhait de «marquer l'histoire» de son sport et disait en mai avoir besoin d'un «nouveau défi», sera alors au bon endroit pour assouvir sa soif de gloire et de trophées.

Au Real, orphelin d'un buteur de classe mondiale depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, il est attendu pour mener le Roi d'Europe, qui vient de célébrer un triplé (C1, Liga, Supercoupe d'Espagne) vers sa seizième C1, et ouvrir une nouvelle ère de domination continentale.

«Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid!»

Le Real Madrid bat Dortmund et retrouve le toit de l'Europe

Longtemps malmenée, la bande à Bellingham a battu samedi le Borussia Dortmund, 2-0 à Wembley en finale de la Ligue des champions. Le Real succède à Manchester City et récupère son dû. Cela fait 15 titres en C1 pour la Maison blanche. Triple manita.

La Real a souffert, mais le Real est grand et à la fin, il gagne toujours. En première mi-temps de cette finale attendue, c'est pourtant Dortmund qui s’est montré le plus entreprenant. Les Allemands se sont procurés des occasions franches et ont touché le poteau sur une frappe de Niclas Füllkrug (23e). Thibaut Courtois, qui n’a joué que quatre matchs cette saison, est intervenu à plusieurs reprises, notamment devant Adeyemi (21e) et Sabitzer (41e). Il a prouvé que sa place n'était pas sur le banc.