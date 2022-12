✅ La Suisse sera qualifiée si:

- Elle bat la Serbie

- Elle fait match nul contre la Serbie et le Cameroun ne bat pas le Brésil par plus d'un but d'écart



❌ La Suisse sera éliminée si:

- Elle perd contre la Serbie

- Elle fait match nul contre la Serbie et le Cameroun bat le Brésil par plus d'un but d'écart