Arnaud Goutorbe (médaillon) a soigné Zeki Amdouni lorsque ce dernier jouait au LS. Image: AP

Nati

Un problème gâchait la carrière d'Amdouni; ce Vaudois a tout changé

L'attaquant de l'équipe de Suisse souffrait d'hyperhidrose (transpiration excessive) aux pieds avant de rencontrer le podologue Arnaud Goutorbe, qui l'a soumis à un traitement que nous avons pu tester.

Plus de «Sport»

Quand Arnaud Goutorbe a appris que Zeki Amdouni était sélectionné pour la deuxième fois en équipe de Suisse, la semaine dernière, il lui a envoyé «un petit message» pour le féliciter. «Zeki, c'est un bon gars», dit ce podologue en poste au nord de Lausanne, qui connaît très bien le joueur pour l'avoir soigné lorsqu'il évoluait au LS (2021-2022).

De quoi donc souffrait le néo-international, buteur samedi contre la Biélorussie? La chose n'est pas secrète, elle est simplement passée inaperçue. Dans un message publié sur les réseaux sociaux en début de saison par Motion Lab, un centre sportif basé au Mont-sur-Lausanne, Amdouni révélait avoir souffert d'hyperhidrose. «Il s'agit de transpiration excessive. On doit tous transpirer, mais quand c'est trop important, ça peut faire mal», résume Arnaud Goutorbe, que nous avons rencontré dans son cabinet du Mont.

«L'hyperhidrose peut toucher tout le monde. Elle apparaît en général à l'adolescence puis disparait. Mais parfois, elle se poursuit à l'âge adulte. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Les contractions des glandes sudoripares ne se font pas correctement et la transpiration coule de manière importante. Il m'arrive même de voir des gouttes ruisseler sur certains athlètes que je soigne lorsqu'ils retirent leurs chaussettes. Or la sueur, c'est 99% d'eau et de chlorure de sodium, donc c'est acide. Et ce qui est acide n'est pas très bon pour la peau.»

Arnaud Goutorbe. Image: DR

Certaines personnes souffrent d'hyperhidrose aux mains, d'autres aux aisselles ou à l'entre-jambe; Zeki Amdouni, c'est embêtant pour un footballeur, en était affecté aux pieds.

«Son bien-être était impacté. Il souffrait car il avait chaud au pied», témoigne le podologue vaudois. Zeki Amdouni disait lui-même que la transpiration excessive lui causait des ampoules. L'hyperhidrose peut aussi provoquer des mycoses cutanées, connues sous le nom de «pied d'athlète». Il s'agit de sillons qui se forment entre les orteils et qui sont très douloureux. Lorsqu'un sportif en est atteint, il a tendance à rétracter ses orteils, ce qui peut provoquer un déséquilibre au niveau des genoux et des hanches.

Traiter l'hyperhidrose est donc indispensable quand on est un athlète de haut niveau. «Le problème, c'est que la transpiration excessive est une pathologie dont on a un peu honte, alors qu'il n'y a pas de quoi», souligne Arnaud Goutorbe, qui a découvert qu'Amdouni en souffrait un peu par hasard. «Comme je suis le Lausanne-Sport toute la saison, je vois les joueurs régulièrement. En bavardant avec lui, il m'a dit qu'il transpirait pas mal et je lui ai parlé de la ionophorèse.»

Le buteur était intenable avec Lausanne. Image: KEYSTONE

Il s'agit d'une méthode qui existe de longue date et qui, selon le praticien, est «un peu archaïque: c'est des fils, du courant électrique et de l'eau». Présenté comme ça, ça ne donne pas envie d'essayer. Le problème, c'est qu'Arnaud Goutorbe a justement installé le dispositif dans son cabinet pour que nous puissions le tester.

Le principe consiste à placer ses deux pieds dans deux bacs d'eau distincts pendant 20 minutes. Les récipients contiennent chacun une plaque métallique reliée à une machine. Celle-ci produit un courant électrique de faible intensité (entre 8 et 20 Milliampères) qui se propage ensuite dans les pieds.

La machine «Ionomat» est le nom du fabricant. L'intensité se règle via la mollette située au centre de l'appareil. Image: DR

Les deux bacs Les grilles bleues pâles évitent au patient d'être en contact direct avec la plaque en fer, directement reliée au courant. Image: DR

Le ressenti est particulier. Quelques secondes après l'allumage de l'appareil, nous avons ressenti des petits picotements sur le dessus des pieds tout autant que sous la plante. Ce n'est pas agréable, mais ça ne fait pas mal non plus. Il faut juste attendre que ça passe. Aux commandes de la machine, le praticien varie l'intensité du courant électrique afin de stimuler les glandes selon le principe d'électro-stimulation.

«On ne connaît pas le principe exact de guérison, admet Arnaud Goutorbe. Soit un bouchon se forme au niveau des glandes, soit la couche cornée se densifie. Aucune étude ne fait autorité sur le sujet. Ce qui est certain, toutefois, c'est que la méthode (réd: comptez six séances lors de la première année, puis deux séances par an) fonctionne très bien.»

Elle présente un avantage indéniable pour les sportifs de haut niveau, qui doivent être très attentifs aux moyens qu'ils utilisent pour se soigner. Puisqu'ils n'ont pas besoin de prendre de médicaments pour se débarrasser de l'hyperhidrose, ils n'ont pas la crainte de tomber sous le coup de la loi antidopage avec une substance qui pourrait être prohibée.

À 22 ans, enfin libéré de ses problèmes de transpiration excessive, voici Zeki Amdouni plus à l'aise dans ses chaussures. Il n'a plus l'impression de glisser et son esprit est tout entier concentré sur le jeu. Le résultat, c'est une superbe saison avec le FC Bâle (six buts et trois passes décisives) et le statut d'un cador du championnat.

Il brille même en Coupe d'Europe. Image: KEYSTONE

Certains disent même que le spectaculaire attaquant a de l'or dans les pieds, alors on a posé la question à celui qui les connaît le mieux. Mais Arnaud Goutorbe est formel: «Zeki Amdouni a des pieds parfaitement normaux». Le talent du footballeur, c'est de savoir les mettre au service de son art.