Ce magasin de sport a eu une idée géniale

La boutique parisienne Distance a autorisé ses clients à voler dans ses rayons le temps d'une journée. Ce qu'il s'est passé ensuite est savoureux.

La vidéo a été tournée le mois dernier, mais elle a été diffusée cette semaine sur les réseaux sociaux et fait un carton. On y voit des clients déambuler dans le magasin de sport parisien Distance, se saisir d'un article et partir en courant pour tenter d'échapper au vigile. Jusque-là, rien de bien spectaculaire: il s'agit de scènes de vol classiques. Sauf que le chapardage a été organisé (et même encouragé) par le magasin lui-même, qui avait disposé plusieurs articles sur une table avec ce message: «Volez-le pour l’obtenir!»

Certains ont essayé, et ils ont eu des problèmes. Parce que le magasin avait engagé pour l'occasion un agent de sécurité un peu spécial: Méba-Mickaël Zézé. Son profil n'est pas vraiment celui d'un vigile classique puisque Zézé est un sprinter français et que ce médaillé aux Européens de Munich en relais court le 100m en moins de 10 secondes. En d'autres termes: il faut se lever de très bonne heure pour imaginer le semer dans les rues de Paris.

D'ordinaire, Zézé (à droite) se mesure à d'autres as de la vitesse, comme ici face au Suisse Pascal Mancini et à l'Italien Marcell Jacobs lors des Européens indoor de 2023. Image: AP

Les clients, évidemment, n'avaient pas la moindre idée de celui auquel ils avaient affaire lors de cette drôle de journée organisée dans la boutique du IIIe arrondissement de la capitale. 76 personnes au total ont décidé de jouer le jeu et de partir en courant avec l'objet de leur choix.

Voici ce qu'il s'est passé: Vidéo: watson

74 se sont fait rattraper par Méba-Mickaël Zézé, ce qui signifie que deux «acheteurs» ont réussi à rentrer chez eux avec le produit de leur choix, et le sentiment d'avoir réussi un gros coup: distancer un cador du sprint mondial.

«Mickaël a couru suffisamment vite pour limiter le coût de l’opération pour nous, merci à lui», a rendu hommage Guillaume Pontier, fondateur de la marque Distance.

Le Parisien, citant la marque, rappelle que l’opération a été mise en place pour «valoriser la pratique sportive et les vrais coureurs. Distance veut ainsi s’assurer que ses produits sportswear, phénomène de mode à part entière, reviennent uniquement aux adeptes ultimes de running et non aux personnes friandes de bonnes affaires, qui achètent des produits pour les revendre à prix d’or.»