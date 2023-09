Chaque match des Néo-Zélandais débute par le mythique haka. Image: AP

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Mondial de rugby

Pourquoi la Coupe du monde (qui débute ce vendredi soir) dure sept semaines? Qui est le favori pour le titre? Pourquoi la Suisse n'y participe pas? Les huit questions brûlantes et nos réponses.

Soraya Sägesser

Quand la Coupe du monde a-t-elle lieu?

Elle débute ce vendredi 8 septembre avec le match France-Nouvelle-Zélande (21h15) et se terminera par la finale le 28 octobre. Il s'agit de la dixième Coupe du monde de rugby. La première édition n'a eu lieu qu'en 1987, car la Fédération internationale s'est opposée pendant des années à l'organisation d'un tel événement. Mais jusqu'en 1987, les tournois se sont succédé dans le monde entier. Le plus ancien est le fameux «Six Nations», fondé en 1883 et considéré comme un championnat d'Europe non officiel.

La particularité de cette Coupe du monde tient dans le fait que le rugby fête un anniversaire. William Webb Ellis a en effet créé ce sport il y a 200 ans (c'était donc en 1823). C'est la raison pour laquelle le trophée remis au champion du monde s'appelle «Webb Ellis Cup».

Le voici: Image: AP

Pourquoi le tournoi dure-t-il aussi longtemps?

Le Mondial s'étend sur 7 semaines et cela s'explique par l'énorme charge de travail à laquelle sont confrontés les joueurs. Les impacts sont rudes, les blessures fréquentes, c'est pourquoi chaque équipe bénéficie toujours de cinq jours de récupération entre deux matches.

Quelles équipes y participent?

20 sélections sont engagées dans quatre poules de cinq.

Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay et Namibie.

: Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay et Namibie. Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga et Roumanie.

: Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga et Roumanie. Poule C: Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie et Portugal.

Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie et Portugal. Poule D: Angleterre, Japon, Argentine, Samoas et Chili.

Après les 40 matches du tour préliminaire, les deux meilleures formations de chaque groupe accèdent aux quarts de finale. Les parties se poursuivent ensuite selon le système à élimination directe. Au cours du premier tour, une victoire rapporte quatre points, un match nul deux et une défaite zéro.

Les Nord-Américains sont absents de la compétition, car le Chili a battu le Canada et les Etats-Unis lors des qualifications. Les USA avaient encore une chance de passer lors d'un barrage, mais la dernière place est revenue au Portugal.

Pourquoi la Suisse n'y est pas?

Notre sélection attend toujours de participer à une Coupe du monde de rugby. La Suisse figure à la 27e place du classement mondial, ce qui est le meilleur rang de son histoire. Elle évolue toutefois en 2e division européenne.

Selon l'association «Suisse Rugby», notre pays compte 4800 joueurs et joueuses répartis dans 49 clubs (dont la moitié sont romands).

Depuis 2018, deux centres de performance nationaux ainsi que quatre centres régionaux ont été ouverts.

Où se disputeront les matchs?

La Coupe du monde se déroule en France. Dix villes ont été choisies pour accueillir la compétition. Il s'agit de Paris, Nantes, Saint-Denis, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon et Saint-Étienne. Mais les matchs ne se dérouleront que dans neuf stades, car aucun match n'aura lieu à Paris, la ville hôte. En revanche, le grand village des supporters y sera installé.

Quelles équipes sont à suivre?

L'Irlande est actuellement en tête du classement mondial. Une curiosité puisque ce pays, vainqueur du dernier tournoi des 6 Nations, n'a encore jamais été champion du monde. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, occupe la 2e place de la hiérarchie devant la France, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse.

A la question de savoir qui sera la star de cette Coupe du monde, le même nom revient sans cesse: Antoine Dupont.

C'est lui: Image: EPA

Le Français a été élu meilleur joueur de rugby du monde en 2021. Il devra mener les Bleus à leur tout premier titre lors de la Coupe du monde à domicile.

Quelles sont les règles à connaître?

Il existe plusieurs formes de rugby. Alors qu'aux Jeux olympiques d'été, le rugby à sept est pratiqué par sept joueurs, c'est celui à XV qui est pratiqué lors de la Coupe du monde, ce qui signifie que quinze joueurs sont alignés dans chaque équipe. Le ballon ne peut être distribué avec les mains que vers l'arrière et sur le côté, mais il peut être porté et botté (au pied donc) vers l'avant. Un match dure deux fois 40 minutes. L'objectif est de marquer plus de points que l'adversaire.

Pour marquer des points, il y a quatre possibilités:

En marquant un essai, c'est à dire en déposant le ballon dans la zone d'en-but (5 points). En bottant le cuir entre les poteaux juste après un essai; il s'agit alors d'une transformation qui rapporte 2 points. En transformant une pénalité, c'est à dire en expédiant le ballon entre les poteaux après une faute adverse (3 points). En expédiant le ballon du pied entre les poteaux sur une action; on appelle ça un drop et il vaut trois points.

Les arbitres sanctionnent généralement les fautes par des coups de pied arrêtés. Mais il y a aussi, comme au football, des cartons. Ainsi, un joueur est expulsé du terrain pendant dix minutes s'il reçoit un jaune. S'il reçoit un carton rouge, il est exclu du match.

Quelle est la particularité du rugby?

Les joueurs ne peuvent pas choisir eux-mêmes leur numéro de maillot. Ceux-ci correspondent à la position sur le terrain et vont de 1 à 15, les huit premiers étant réservés aux attaquants et les autres à la défense. Il y a bien sûr des remplaçants, mais leur participation est soumise à un point de règlement: seuls huit joueurs peuvent être remplacés par match.