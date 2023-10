Pour ou contre les JO en Suisse? Et pourquoi? Grand sondage

La tenue des Jeux en Suisse a souvent divisé la population, comme il y a cinq ans lors du projet Sion 2026. Image: KEYSTONE

Sondage

Pour ou contre les JO en Suisse? Et pourquoi? On veut votre avis

Swiss Olympic souhaite présenter une candidature au CIO pour les JO d'hiver 2030. C'est le moment de nous dire ce que vous en pensez.

On va commencer par une question facile pour s'échauffer, et nous permettre de connaître votre état d'esprit.

Pour ou contre les JO en Suisse? Pour Contre

Ok. Poursuivons: Swiss Olympic annonce que «l’accent est mis sur l’organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030» mais aussi que «l’année 2034 reste une option en tant qu’année d’organisation alternative».

Plutôt 2030 ou 2034? 2030, le plus tôt sera le mieux 2034, laissons-nous le temps de nous préparer Qu'importe, pourvu qu'on puisse organiser les JO Ni 2030, ni 2034: jamais!

On sent quelques réticences.

Pourquoi êtes-vous contre la tenue des JO dans notre pays? Cela coûterait trop cher L'environnement serait impacté Je préfère que la Suisse se concentre sur d'autres enjeux La population serait perdante Je suis contre par principe Je suis pour l'organisation des JO en Suisse, je vous l'ai déjà dit dans la première question

Dans un sondage réalisé par l’institut gfs.bern, 67% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient favorables au principe de Jeux Olympiques et Paralympiques en Suisse. Notre pays doit-il pour autant sonder la population avant de se lancer dans une telle aventure?

Faut-il organiser une votation populaire? Evidemment, c'est même indispensable À partir du moment où le budget d’organisation peut être financé par des fonds privés, je n'en vois pas l'intérêt

L’analyse financière conclut en effet que le budget d’organisation peut être financé par des fonds privés. Selon les calculs, l’organisation de JO en Suisse peut générer des recettes de l’ordre de 1,5 milliard de francs suisses. Près de la moitié de ce montant, soit 710 millions, proviendrait de la contribution financière du CIO. Le reste proviendrait principalement du sponsoring et de la vente de billets. «Avec ces recettes et selon l’approche dite "built-to-budget", nous parvenons à financer les dépenses opérationnelles des Jeux», se réjouit Urs Lehmann, président de Swiss-Ski et membre du comité de pilotage. Ce calcul budgétaire comprend également une réserve bloquée de 200 millions de francs.

Des Jeux d'un genre nouveau

Jusqu’à présent, ce sont des villes ou des régions qui ont accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques. Désormais, dans un souci de durabilité, le CIO autorise également les candidatures avec une approche nationale. Ce serait le cas de la Suisse, qui organiserait les épreuves sur douze sites et dans plusieurs cantons. Lausanne (patinage artistique, éventuellement short-track), Fribourg (hockey sur glace), Crans-Montana (ski alpin) et la Vallée de Conches (ski de fond) sont les lieux romandes qui ont été retenus pour accueillir ces Jeux. Morgins serait le théâtre des épreuves de ski alpinisme, si celles-ci sont maintenues d'ici là au programme

Décentraliser les Jeux, une bonne idée? Si cela permet d'utiliser les infrastructures existantes, alors oui Non, les JO doivent se tenir dans un seul coin de pays

L'organisation de deux sports (le curling et le patinage de vitesse) doit encore être clarifiée. Comme il n’existe pas d’infrastructure de patinage de vitesse en Suisse, une solution serait recherchée dans les pays voisins.

Swiss Olympic annonce enfin que «la cérémonie d’ouverture serait prévue à Lausanne et celle de clôture à Berne».