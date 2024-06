Adam Yates sacré ++ Succès des Pays-Bas

Adam Yates remporte le Tour, le chrono final pour Joao Almeida Adam Yates est le vainqueur du Tour de Suisse 2024. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Adam Yates a remporté dimanche la 87e édition du Tour de Suisse. Il a gardé son maillot jaune à l'issue du contre-la-montre final à Villars-sur-Ollon, gagné par son coéquipier Joao Almeida. Le Britannique, qui comptait 31 secondes d'avance sur le Portugais avant cette huitième et dernière étape de la boucle helvétique, n'en a concédé que neuf à son coéquipier. Vainqueur sortant, Mattias Skjelmose (Lidl) a terminé troisième de ce chrono, suffisant pour déloger Egan Bernal (Ineos) à la troisième place du classement général. Les deux coureurs de l'équipe UAE ont ainsi signé un quatrième doublé consécutif sur ce Tour de Suisse. Yates a remporté les 5e et 7e étapes devant Almeida, qui a terminé devant lui lors des 6e et 8e étapes. Meilleur Suisse, Matteo Badilatti (Q36.5) a bouclé cet ultime contre-la-montre à la 21e place, à 2'20'' du vainqueur portugais. Le coureur grison a conservé sa 15e place au classement général final.

Les Pays-Bas s'imposent face à de valeureux Polonais Les Pays-Bas s'en sont sortis face à la Pologne Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Les Pays-Bas ont commencé leur Euro par un succès à Hambourg dans le groupe D. Les joueurs de Ronald Koeman ont dominé la Pologne 2-1. Sans leur serial buteur Robert Lewandowski ni Arkadiusz Milik, blessés, les Polonais ont dû s'appuyer sur d'autres béquilles. Et c'est l'une de ces béquilles, Adam Buksa, qui a ouvert le score à la 16e. Sur un corner, l'attaquant d'Antalyaspor a eu un meilleur timing que van Dijk et Dumfries pour expédier le ballon de la tête dans les filets bataves. Forcément vexés par cette réussite, les Néerlandais ont ensuite monopolisé le ballon. Ils ont finalement été récompensés de leurs efforts à la 29e sur un tir de Gakpo dévié par un Polonais et qui a surpris le portier Wojciech Szczesny. Les Bataves ont forcé la décision à la 83e. Entré deux minutes auparavant, Wout Weghorst a pu "remettre les pendules à l'heure" et faire le malheur de Lewandowski sur le banc polonais. Cette victoire permet aux Pays-Bas d'aborder la suite du tournoi avec une certaine sérénité et d'attendre surtout le match de la France lundi contre l'Autriche pour l'autre rencontre du groupe D.

Une deuxième victoire de rang pour Ferrari La Ferrari no 50 s'est imposée au bout du suspense dimanche. Image: KEYSTONE/EPA Ferrari a remporté les 24 Heures du Mans au terme d'une 92e édition incroyablement disputée dimanche, sur le circuit de la Sarthe. La Toyota no 8 de Sébastien Buemi a terminé cinquième. La Ferrari no 50 de l'Italien Antonio Fuoco, de l'Espagnol Miguel Molina et du Danois Nicklas Nielsen s'est imposée devant la Toyota no 7. L'autre Ferrari, la no 51, victorieuse l'an passé sur le légendaire tracé manceau, complète le podium. Cette onzième victoire de la Scuderia aux 24 Heures est intervenue au bout d'une course passionnante dans des conditions difficiles. Les cinq premières "Hypercar" ont en effet toutes bouclé 311 tours sur le circuit long de 13 kilomètres et il a fallu attendre la toute fin de l'épreuve pour connaître la voiture victorieuse.

Schurter s'impose, les Suissesses déçoivent Nino Schurter a remporté sa 36e victoire à Val di Sole Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter monte en puissance au fur et à mesure que la saison olympique avance. Le Grison a remporté sa 36e victoire en Coupe du monde à Val di Sole. Six semaines avant les JO, Schurter s'est imposé avec sept secondes d'avance sur le Sud-Africain Alan Hatherly. Le Français Mathis Azzaro a pris la 3e place. Deuxième meilleur Suisse, Filippo Colombo a dû se contenter de la 5e place. Marcel Guerrini et Lars Forster, respectivement 7e et 8e, ont complété le bon résultat de l'équipe nationale, une semaine avant la course à Crans-Montana. Mathias Flückiger, qui représentera la Suisse avec Schurter cet été à Paris, a terminé 12e avec près de deux minutes de retard. Les Suissesses larguées Les Suissesses n'ont guère brillé dans le Tretin. Alessandra Keller, la meilleure d'entre elles, s'est classée à une décevante 10e place. La Nidwaldienne a été reléguée à plus de quatre minutes de la quintuple championne du monde française Pauline Ferrand-Prévot qui signe sa 9e victoire en Coupe du monde. La Néerlandaise Puck Pieterse et la Sud-Africaine Candice Lill complètent le podium. Linda Indergand a pris la 14e place, Ramona Forchini la 17e et Sina Frei, vice-championne olympique en 2021, la 19e.

Vollering encore la plus forte, Chabbey recule Demi Vollering intouchable Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Demi Vollering a récidivé au Tour de Suisse dames. Après avoir enlevé la première étape, la Néerlandaise s'est également imposée lors du contre-la-montre en côte de 15,7 km entre Aigle et Villars. Vollering a devancé de 18 secondes l'Italienne Elisa Longo Borghini et de 26 la Néo-Zélandaise Kim Cadzow. Comme la veille, où elle avait roulé en solitaire pendant 50 km et n'avait été rattrapée que dans l'avant-dernier kilomètre, Elise Chabbey a terminé meilleure Suissesse. La Genevoise de 31 ans a cependant payé les efforts fournis la veille et a perdu près de 3'30 sur Vollering pour échoir à la 17e place. Au général, Vollering mène avec 1'26 d'avance sur Longo Borghini. Chabbey a cédé sept places et se retrouve 10e à 4'13. La troisième étape de lundi se fera sur 125,6 km entre Vevey et Champagne.

Giorgio Contini: "Personne n’est au-dessus de l’équipe." Murat Yakin (au premier plan) et Giorgio Contini avaient parfaitement préparé leur coup. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Aujourd’hui, chaque adversaire est scruté à la loupe. Nous avons réussi à troubler les Hongrois. C’est quelque part gratifiant." Bras droit de Murat Yakin, Giorgio Contini ne masque pas son plaisir. Le staff de l’équipe de Suisse a vraiment réussi un coup parfait samedi à Cologne avec les titularisations de Kwadwo Duah et de Michel Aebischer. " Nous avions besoin d’un attaquant capable de prendre la profondeur, explique l’ancien entraîneur de Lausanne. Samedi dernier contre l’Autriche, nous avions été trop prévisibles avec un côté gauche très fourni. La présence d’Aebischer et le repositionnement de Dan Ndoye sur la droite ont rééquilibré l’équipe." Au lendemain de cette victoire capitale, celle qui change tout pratiquement, Giorgio Contini insiste sur l’esprit d’équipe qui, selon lui, est l’une des grandes forces de la Suisse. "Tout le monde s’est rué sur Breel Embolo après son but, explique-t-il. Ceux qui étaient sur le terrain comme ceux qui étaient sur le banc ont sprinté vers Breel. Il y a une sorte d'union sacrée pour réussir un grand tournoi. Personne n’est au-dessus de l’équipe." Même si tous les feux sont au vert, Giorgio Contini ne croit pas que les joueurs vont "s’enflammer". "Ils garderont les pieds sur terre. J’en suis sûr, dit-il. Nos cadres ont déjà disputé plusieurs phases finales. Ils savent que nous n’avons fait que le premier pas samedi." Le prochain sera la rencontre de mercredi contre l’Ecosse. "Les Ecossais évoluent dans un autre registre que les Hongrois. A nous de trouver les moyens de les gêner", indique Giorgio Contini qui est prêt à prendre le pari que Murat Yakin nous réservera une nouvelle surprise du chef.

Murat Yakin: l'état de grâce retrouvé Murat Yakin enlace Michel Aebischer, les deux "grands" hommes de ce Suisse - Hongrie. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ce fut bien le match du grand pardon ! 557 jours après la déroute contre le Portugal au Qatar, Murat Yakin est redevenu ce coach capable de renverser la table grâce à ses coups de génie. La victoire 3-1 de la Suisse face à la Hongrie samedi fut bien "sa" victoire. Personne n’attendait les titularisations de Michel Aebischer et de Kwadwo Duah pour l’entrée en lice de la Suisse à l’Euro 2024. Le secret avait été bien gardé dans la mesure où elles étaient dans l’air depuis plusieurs jours, mardi pour le Fribourgeois et jeudi pour le Bernois. La présence de Xherdan Shaqiri en conférence de presse à J-2 du match fut une fausse piste qui devait égarer tous les suiveurs de la sélection. "Je me suis fié à mon instinct" "Je me suis fié à mon instinct", glisse Murat Yakin à la question si cette victoire était bien "sa" victoire. Au final, il y a une certaine satisfaction..." Un immense soulagement aussi. On n’ose imaginer les critiques que le sélectionneur aurait dû endurer en cas de malheur. Comment peut-il placer Dan Ndoye sur le flanc droit de l’attaque après l’avoir titularisé comme piston gauche lors des quatre matches amicaux joués cette année ? Pourquoi donner les clés de l’attaque à un homme – Kwadwo Duah – qui évolue dans le Championnat de Bulgarie et dont l’expérience en sélection ne dépassait pas une mi-temps – discrète – contre l’Estonie 10 jours plus tôt ? Enfin comment lancer d’entrée dans le bain un Michel Aebischer dans un rôle qui n’est pas le sien à Bologne et qui restait sur une performance bien terne samedi dernier contre l’Autriche ? Mais les buts de Duah, d’Aebischer et du "revenant" Breel Embolo dont l’introduction à la 74e minute fut un coaching gagnant donnent à penser que Murat Yakin a retrouvé l’état de grâce qui lui avait permis de devancer l’Italie dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar. Le 1-1 du 12 novembre 2021 à Rome face à la Squadra Azzurra de Roberto Mancini reste à ce jour comme le match le plus abouti de l’équipe de Suisse sous sa férule. Ce soir-là, Xherdan Shaqiri et Noah Okafor avait été les plus brillants. Samedi à Cologne, les deux Bâlois sont restés sur le banc durant l’intégralité de la rencontre... Un sacré concours de circonstances... "Le travail n’est pas fini", souligne à raison Murat Yakin. Le sélectionneur sait qu’une victoire lors du premier match peut ne pas suffire. Le souvenir de la Coupe du monde en Afrique du Sud est encore dans bien des mémoires. Le 16 juin 2010, la Suisse battait 1-0 l’Espagne, future Championne du monde, à Durban. Huit jours plus tard, Ottmar Hitzfeld et ses joueurs étaient dans l’avion du retour. Mais dans un Euro qui n’élimine que huit équipes sur trente-deux au premier tour, il faudrait un sacré concours de circonstances pour que la Suisse ne voie pas les huitièmes de finale. Mercredi, une victoire contre l’Ecosse assurera à l’équipe de Suisse une qualification pour les huitièmes de finale bien plus convaincante que celle obtenue il y a trois ans. Face à une équipe laminée vendredi par l’Allemagne, la Suisse devrait logiquement s’imposer. "Mais il convient de rester sur nos gardes, prévient Murat Yakin. Les Ecossais sont tombés contre une très grande équipe d’Allemagne. L’affronter en match d’ouverture n’était pas... simple. Ils vont réagir mercredi. C’est sûr." Il serait surprenant que Murat Yakin aligne le même onze mercredi dans une rencontre qui proposera un duel magnifique dans les tribunes entre les supporters suisses – « Ils ont été merveilleux lors de ce premier match », lâche Murat Yakin – et la « Tartan Army » qui pousse l’équipe d’Ecosse. Son côté flambeur commande de croire qu'il tentera un nouveau coup. Ce match ne sera-t-il pas, ainsi, le match idéal pour lancer Xherdan Shaqiri dans cet Euro ? "Il est absurde d’affirmer que c’est le début de la fin pour Xherdan, lâche Murat Yakin. Il a encore un rôle à jouer dans cette équipe de Suisse."

Sous la pluie, Toyota mène la danse mais gare à la concurrence La Toyota no 8 de Sébastien Buemi pointait en tête des 24 Heures du Mans dimanche à 6h Image: KEYSTONE/EPA La 92e édition des 24 Heures du Mans tient pour l'instant ses promesses Trois constructeurs - Toyota devant Porsche et Ferrari - restaient à la lutte dimanche à l'aube sur le circuit de la Sarthe totalement détrempé. La lumière a eu toutes les peines à percer le ciel sarthois. A 6h00, le célèbre tracé manceau tournait au ralenti depuis plus de deux heures, la course ayant été neutralisée à cause de la pluie, une décision rendant caducs les écarts entre les voitures. Devant des tribunes largement désertées par les spectateurs durant la nuit, beaucoup partant dormir quelques heures, la Toyota no 8 - dont Sébastien Buemi est l'un des pilotes - conduisait la meute des 19 Hypercars encore officiellement en course dans la catégorie reine, talonnée par la Porsche no 6 parti en pole 14 heures plus tôt. L'autre Toyota engagée dans la catégorie-reine, la no 7, était 3e. La Ferrari no 83, longtemps en tête, occupait la 5e place provisoire au petit matin après avoir écopé d'une pénalité de 30 secondes pour avoir provoqué un accrochage avec la BMW no 15. Cet accident survenu samedi dans la soirée avait provoqué la première apparition des voitures de sécurité. Compétition très ouverte Preuve que dans l'élite, la compétition - que l'on annonçait ouverte - tient encore toutes ses promesses à dix heures de l'arrivée: quatre des neufs constructeurs engagés en Hypercar occupaient le Top 10 provisoire. Outre les deux Toyota, les trois Ferrari et trois des six Porsche présentes dans la catégorie-reine, les deux Cadillac étaient 7e et 9e places à l'aube.

Trois coups d'avance pour Bryson DeChambeau C'est bien parti pour Bryson DeChambeau. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Bryson DeChambeau a pris la main à l'US Open de Pinehurst. L'Américain compte trois coups d'avance sur un trio dont fait partie le Français Matthieu Pavon. En Caroline du Nord, Bryson DeChambeau a réussi une superbe journée (67) avec six birdies, mais ternie par un double bogey au trou no 16 qui l'empêche de prendre complètement le large. Derrière lui, Mathieu Pavon partage la deuxième place à trois coups avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Américain Patrick Cantlay. Seuls huit joueurs se trouvent sous le par après trois tours, une rareté, sur un parcours difficile aux greens en forme de dôme qui ont enterré de nombreux espoirs. "Incroyable, j'ai réussi de nombreux très bons putts. J'essaie de jouer un golf "ennuyeux". Le milieu des greens est stable, donc je vise là pour assurer le coup en deux putts", souligne Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open 2020, qui joue désormais pour le circuit concurrent LIV, financé par l'Arabie Saoudite. Mathieu Pavon peut, pour sa part, rêver d'un succès sur le parcours intraitable de Pinehurst, qui ferait de lui le deuxième Français, chez les hommes, à remporter un majeur, plus de 100 ans après le triomphe d'Arnaud Massy lors du British Open en 1907. Agé de 31 ans, Mathieu Pavon avait remporté le tournoi de Torrey Pines en janvier puis s'était classé 12e du prestigieux Masters en avril, deux résultats inédits pour un golfeur tricolore. Le Français a rendu samedi une carte de 69 (1 sous le par), grâce à trois birdies sur la première moitié du parcours, avant de commettre deux bogeys ensuite.

Les Oilers écrasent les Panthers 8-1 et s'offrent un sursis Connor McDavid a sorti le grand jeu samedi Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Edmonton a entretenu la flamme de l'espoir en remportant le match no 4 de la finale de la Coupe Stanley face à Florida. Et avec la manière qui plus est: les Oilers ont écrasé les Panthers 8-1 samedi pour n'être plus menés que 3-1 dans la série. L'énergie du désespoir a donc permis aux Oilers de se réveiller pour croire en l'exploit. La franchise canadienne est la neuvième équipe de l'histoire à gagner l'acte IV d'une finale après avoir perdu les trois premiers. Et seuls les Maple Leafs de 1942 ont renversé la vapeur pour aller chercher le titre dans une telle situation. La route est encore longue pour Connor McDavid et ses coéquipiers. La superstar canadienne a néanmoins inscrit son premier but dans cette finale, ajoutant trois assists qui lui permettent de devenir le recordman d'assists réalisés lors d'une seule saison de play-off: il en est à 32, contre 31 pour la légende Wayne Gretzky en 1987/88. Son compère Leon Draisaitl a, lui, débloqué son compteur dans cette finale en réussissant deux assists, alors que Dylan Holloway a ajouté deux buts et un assist. Les Oilers ont "chassé" Sergei Bobrovsky à la 25e minute à 5-1, après que le portier russe avait encaissé 5 buts sur 16 tirs cadrés. 5e match mardi en Floride Les Panthers, qui ont sauvé l'honneur grâce à Vladimir Tarasenko (12e, 2-1), bénéficieront d'une deuxième opportunité de conclure mardi soir en Floride. Ils lorgnent la première Coupe Stanley de leur histoire, après avoir perdu leurs deux premières finales en 1996 (4-0 face à Colorado) et l'an dernier face à Vegas (4-1).

L'Angleterre lance son tournoi face à la Serbie Favorite de l'Euro 2024, l'Angleterre entame son tournoi dimanche à 21h face à la Serbie. Les Three Lions affronteront ensuite le Danemark puis la Slovénie dans un groupe C qui leur est promis. Rarement les perspectives auront été réjouissantes pour l'Angleterre, dont l'unique titre sur la scène internationale remonte à la Coupe du monde 1966. La sélection de Gareth Southgate a ainsi survolé un groupe de qualification qui s'annonçait pourtant compliqué, terminant invaincue avec 6 points d'avance sur l'Italie. Portée par une somptueuse attaque autour du capitaine et buteur Harry Kane et des jeunes stars Jude Bellingham, Phil Foden et Bukayo Saka, l'Angleterre a les moyens de "venger" la défaite subie aux tirs au but en finale de l'édition 2021 face à l'Italie dans son antre de Wembley. Les Anglais, qui avaient ensuite été sortis en quarts de finale du Mondial 2022 par la France, devraient survoler le groupe C de cet Euro. Dimanche à Gelsenkirchen, ils se frotteront à la Serbie, qui dispute sa première phase finale dans un championnat d'Europe depuis son indépendance. Il s'agira d'ailleurs du premier duel entre les deux nations, l'Angleterre ayant affronté une fois la sélection de Serbie-Monténégro en 2003 à Leicester. Les Serbes, dont la défense n'est pas le point fort, ont décroché leur ticket sans panache en prenant la 2e place du groupe G derrière la Hongrie. Retrouvailles Le Danemark devrait être l'adversaire no 1 des Anglais en phase de poules. Les Danois ont terminé en tête du groupe H des éliminatoires à égalité avec la... Slovénie face à qui ils ont récolté 4 points. Les deux équipes se retrouvent dimanche à Stuttgart à 18h dans un match peut-être décisif pour une place en 8es de finale. Le premier match du groupe D est également programmé dimanche, à 15h à Hambourg. La Pologne, qui a dû passer par les barrages pour décrocher son ticket, défie des Néerlandais en reconquête. Favorite de cette poule, la France de Didier Deschamps se frottera à l'Autriche lundi à 21h à Düsseldorf.

Euro 2024: l'Italie bat l'Albanie 2-1 Nedim Bajrami ouvre le score après 23 secondes! Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Tenante du trophée, l'Italie a bien entamé son Euro en battant l'Albanie 2-1 à Dortmund dans le groupe B. Menée après 23 secondes de jeu seulement, la Squadra azzurra a eu le mérite de savoir réagir. La partie a en effet commencé par un coup de tonnerre: une mauvaise touche de Dimarco a profité à Bajrami, qui ouvrait le score au milieu d'une défense médusée. L'ancien joueur de Grasshopper, né à Zurich, a ainsi inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Ce choc initial n'a pourtant pas perturbé les Italiens. Il ne leur a fallu qu'un quart d'heure pour renverser la situation. Bastoni a d'abord égalisé de la tête sur un excellent centre de Pellegrini (11e), puis Barella leur a donné l'avantage grâce à une magnifique volée (16e). Les émotions se sont ensuite raréfiées, même si le gardien Strakosha a empêché plusieurs fois les champions d'Europe de prendre le large, notamment en déviant sur son poteau après un essai de Frattesi (33e). Les Albanais ont beaucoup subi et se sont montrés trop timides sur le plan offensif. Donnarumma n'a ainsi eu aucun arrêt digne de ce nom à effectuer avant la 90e et une occasion de Manaj.

Euro 2024: large succès de l'Espagne contre la Croatie Carvajal inscrit son premier but en sélection Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH L'Espagne a parfaitement entamé son Euro. A Berlin, une impressionnante Roja a largement battu la Croatie 3-0 dans un premier choc du groupe B qui s'est avéré bien plus déséquilibré que prévu. Il a toutefois fallu digérer un lancinant round d'observation avant que la partie ne se débloque enfin. Mais dès que les Espagnols ont ouvert le score par Morata (29e), servi dans l'axe de superbe manière par Fabian Ruiz, les Croates se sont écroulés. Le même Ruiz a ajouté le numéro deux peu après (32e) après une passe de Pedri. Le défenseur Dani Carvajal (32 ans) a creusé l'écart dans les arrêts de jeu, signant son premier but en sélection. L'assist sur ce 3-0 est venu de Lamine Yamal, devenu à 16 ans et 338 jours le plus jeune joueur à disputer un match de phase finale d'un Euro. Le joueur du FC Barcelone, où il a véritablement éclaté cette saison (sept buts et huit passes décisives) a failli inscrire le 4-0 à la 51e, mais Livakovic a mis son veto. Yamal n'a ainsi pas battu le record détenu par le Suisse Johan Vonlanthen. Celui-ci avait 18 ans et 141 jours quand il a marqué contre la France lors de l'Euro 2004. Le poids des ans Les Croates, pour qui Luka Modric (38 ans) n'a pas pu s'illustrer lors de sa 176e sélection et a été remplacé peu après l'heure de jeu, ont semblé ressentir le poids des ans, se trouvant souvent en difficulté face à la vitesse de leurs adversaires. Ils ont aussi manqué de réalisme en attaque, ratant plusieurs occasions nettes. Les hommes de Zlatko Dalic devront être plus efficaces lors de leur prochain match, mercredi à Hambourg contre l'Albanie. Avec un savant mélange entre éléments d'expérience (Rodri, Carvajal, Nacho, Morata) et des jeunes talents déjà très forts (Pedri, Yamal, Williams), le sélectionneur Luis de la Fuente dispose d'un effectif à même de pouvoir viser haut dans ce tournoi.

Granit Xhaka, un capitaine heureux mais prudent Xhaka se félicite de l'état d'esprit affiché par la Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "La concurrence a du bon. On l'a vu avec l'apport de Kwadwo Duah et de Michel Aebischer": Granit Xhaka insiste sur la "richesse" de son équipe après la victoire face à la Hongrie à l'Euro. "L'entraîneur a fait les bons choix pour son onze de départ. Les joueurs sortis du banc ont également tenu un rôle important dans cette victoire, poursuit le Bâlois. Nous avons fait un premier pas. Il faut maintenant bien récupérer avant le match contre l'Ecosse mercredi. J'espère que les Ecossais ne vont pas trop réagir après la claque reçue vendredi contre l'Allemagne. Même si nous avons gagné notre premier match, la pression mercredi sera encore sur nos épaules. Il faudra donc l'assumer." Le capitaine se félicite du nouvel état d'esprit de l'équipe. "J'ai vécu l'automne dernier mes moments les plus pénibles en sélection, affirme-t-il. Tout est allé de travers. Nous étions trop dans le confort. Mais cette année, j'ai le sentiment de jouer dans une autre équipe. A l'entraînement et en match. Et aujourd'hui, la récompense était bien là." Kwadwo Duah "en plein rêve" "Je nage encore en plein rêve", avoue quant à lui Kwadwo Duah, le premier buteur de la Suisse dans cet Euro 2024. "Deuxième sélection, premier but ! Il me faudra quelques jours pour réaliser. Je dédie ce but à tous ceux qui ont cru en moi, à Murat Yakin en particulier. Ce n'est pas vraiment évident de sélectionner un jouer qui évolue dans le championnat de Bulgarie. Je m'étais préparé à cette titularisation. Jeudi, Giorgio Contini m'avait dit que j'avais de bonnes chances de jouer." Le secret avait été bien gardé. "Nous avons été à la hauteur de l'événement", se félicite pour sa part Breel Embolo qui a remporté sa course contre-la-montre. "Nous avons été trop passifs entre la 65e et la 75e. Je suis heureux d'avoir marqué. Ma saison a été très dure à vivre en raison de mes blessures. Mais j'ai toujours eu cet Euro dans un coin de ma tête. Je voulais tout faire pour aider l'équipe." Il y est parvenu samedi avec un 14e but en sélection. Sans doute pas le plus beau, mais peut-être celui qui compte le plus pour un joueur revenu de si loin.