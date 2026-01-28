Demi-finale Sinner-Djokovic ++ Parcours du Tour de Romandie connu

Open d'Australie: Sinner domine Shelton et affrontera Djokovic Jannik Sinner n'a pas tremblé pour écarter Ben Shelton. Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Jannik Sinner est toujours en lice pour un troisième titre consécutif à l'Open d'Australie. Le no 2 mondial n'a eu aucune peine à éliminer Ben Shelton (ATP 8) en quart de finale mercredi à Melbourne.

L'Italien s'est imposé en trois sets 6-3 6-4 6-4 en 2h25 pour éliminer l'Américain, qu'il avait déjà écarté l'an dernier au stade des demi-finales. Il avait également battu le gaucher d'Atlanta en quart de finale à Wimbledon en 2025.

Très solide jusqu'à présent dans cette quinzaine, Ben Shelton a commis bien trop d'erreurs pour espérer mieux face au nouveau maître des lieux. Il n'a converti aucune de ses quatre balles de break, et Sinner n'a eu besoin que d'un break par set pour s'imposer.

L'Italien de 24 ans, double tenant du titre à Melbourne, vise désormais une sixième finale consécutive dans un tournoi du Grand Chelem. Vendredi, il affrontera pour une place en finale Novak Djokovic, qui a de son côté profité de l'abandon de Lorenzo Musetti pour rejoindre le dernier carré.



Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois Tadej Pogacar devrait mettre le feu sur les routes fribourgeoises pour sa premi鑽e au Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/EPA Le Tour de Romandie 2026, auquel participera Tadej Pogacar, aura un fort accent fribourgeois. Le prologue se déroulera à Villars-sur-Glâne tandis que l'étape reine du samedi reliera Broc à Charmey.

Les organisateurs du Tour de Romandie ont dévoilé mercredi l'intégralité des villes-étapes de cette 79e édition. Deux étapes en boucles sont prévues à Martigny (1re étape) et Orbe (3e étape) et le canton de Fribourg accueillera aussi le départ de la 2e étape entre Rue et Vucherens.

Pour la première fois depuis 1988, il n'y aura pas de contre-la-montre en plus du prologue. Le classement général se jouera sans doute lors des deux étapes de montagne du week-end: Broc - Charmey le samedi et Lucens - Leysin le dimanche.

Au total, les coureurs parcourront 853,8 km pour 14'193 mètres de dénivelé positif. La course se déroulera du 28 avril au 3 mai.



Nils Stump sérieusement blessé au genou droit Nils Stump est au repos forcé (archives). Image: KEYSTONE/EPA MTI/BOGLARKA BODNAR Nils Stump est au repos forcé pendant de longs mois. Le champion du monde 2023 souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit.

Le Zurichois de 28 ans s'est blessé lors d'un stage d'entraînement au Japon, a expliqué son manager dans un communiqué. De retour en Suisse, il a déjà été opéré avec succès et doit maintenant observer une pause de neuf mois.

Ses chances de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles sont encore intactes, même si la période de qualification débute cette année. Double médaillé mondial (en or en 2023, en bronze en 2024), le judoka d'Uster visera une première médaille olympique en 2028.



Open d'Australie: Djokovic en demies après l'abandon de Musetti Novak Djokovic (de dos) a bénéficié de l'abandon de Lorenzo Musetti. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 5). L'Italien menait pourtant deux sets à zéro, 6-4 6-3 1-3.

Le Serbe de 39 ans, qui avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik au tour précédent, rejoint le dernier carré sans avoir remporté le moindre set en huitième ni en quart de finale. Il affrontera pour une place en finale le no 2 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (ATP 7).

Souverain dans les deux premières manches, Musetti a vu le match lui passer sous le nez à 1-1 dans le troisième set, lorsqu'il s'est blessé à un adducteur. Il n'a pu disputer que deux jeux de plus avant de se résoudre à abandonner juste après une double faute.

C'est la deuxième fois que l'Italien de 23 ans est contraint à l'abandon face à Djokovic en Grand Chelem. En 2021 à Roland-Garros, il avait jeté l'éponge en 8es de finale au cinquième set alors qu'il avait aussi mené deux manches à zéro.



Trois buts suisses mardi soir en NHL Nino Niederreiter a réussi mardi son 499e point en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Trois Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi soir en NHL.

Nino Niederreiter a notamment inscrit son 8e but de la saison dans un match gagné 4-3 par Winnipeg sur la glace des New Jersey Devils, dont le capitaine Nico Hischier a également marqué.

"Muet" dans ses quatre précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit le 4-1 à la 37e minute sur une contre-attaque. L'attaquant grison en est désormais à 19 points cette saison, et à 499 en 1020 matches joués en saison régulière de NHL.

Battus pour la deuxième fois d'affilée alors qu'ils avaient auparavant enchaîné trois succès de rang, les Devils ont réagi trop tard dans cette partie. Nico Hischier a inscrit le 4-3 à 1'46 de la fin, signant sa 17e réussite et son 40 point de la saison.

Le troisième buteur suisse de la soirée fut le défenseur Roman Josi. Le capitaine de Nashville a marqué son 9e but dans cet exercice 2025/26 dans un match perdu 3-2 après prolongation par les Predators sur la glace de Boston.

Kevin Fiala s'est également illustré sur le plan offensif mardi. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles a réussi un assist au cours d'une rencontre remportée 3-1 par les Kings à Detroit. Il est le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 37 points.



Jussi Tapola nouveau coach d'Ambri-Piotta Jussi Tapola est le nouveau coach d'Ambri Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le HC Ambri-Piotta change une nouvelle fois d'entraîneur. Le Finlandais Jussi Tapola succède au Canadien Eric Landry, a annoncé le club léventin mardi soir vers 23h30.

Jussi Tapola débarque avec un contrat valable jusqu'à la fin de la saison. Eric Landry avait été nommé à ce poste début octobre à la suite du départ de Luca Cereda et du directeur sportif Paolo Duca, lesquels avaient démissionné après que le président Filippo Lombardi avait rencontré Christian Dubé en secret pour régler leur succession.

Agé de 51 ans, Jussi Tapola était sans club depuis qu'il avait été viré par le CP Berne le 1er octobre. Le technicien finlandais avait été remercié au lendemain d'une lourde défaite face à Fribourg-Gottéron. Clin d'oeil du destin, c'est aussi après un revers face aux Dragons que Landry a été prié de s'en aller.

Tapola, qui débarque avec son assistant Pasi Puistola, avait remporté la Champions League 2022/23 à la tête du Tappara Tampere avait de rejoindre Berne au début de l'exercice 2023/24. Il a pour mission de sauver la saison d'Ambri-Piotta, qui pointe au 13e rang du classement de National League à 1 point du 12e Kloten.



Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland Les Trail Blazers ont tout tenté pour stopper Kyshawn George (au premier plan) mardi, en vain Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George et les Wizards ont renoué avec la victoire mardi en NBA. Battu dans ses neuf dernières parties, Washington a battu Portland 115-111 pour cueillir son 11e succès de la saison.

Touché à une cheville trois jours plus tôt face à Charlotte, Kyshawn George a parfaitement tenu sa place face aux Trail Blazers, au lendemain de sa nomination pour le tournoi des "Rising Stars" du All-Star week-end. Le Canado-Suisse a même brillé.

L'ailier valaisan a certes manqué d'adresse (5/16 au tir), mais il a tout de même inscrit 19 points en rentrant 4 de ses 10 tentatives à 3 points. Il a également réussi 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour un différentiel de +19.

Le bras de Kyshawn George n'a pas (trop) tremblé lorsqu'il s'est retrouvé sur la ligne des lancers-francs à 15''5 de la fin du match alors que son équipe menait 112-111. Il a réussi une de ses deux tentatives, Khris Middleton rentrant quant à lui ses deux lancers-francs pour sceller le score à 6''5 du "buzzer".

Egalement retenu pour le tournoi des "Rising Stars", le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à 6 minutes de jeu dans un match gagné 115-103 par Los Angeles sur le parquet du Utah Jazz. Entré en jeu en fin de match, le pivot fribourgeois a manqué le seul tir qu'il a tenté. Les Clippers en sont à 16 succès dans leurs 19 dernières parties.



Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie Elena Rybakina a battu Iga Swiatek en quarts à Melbourne Image: KEYSTONE/AP Elena Rybakina (WTA 5) s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie en écartant Iga Swiatek (WTA 2). La Kazakhe retrouvera Jessica Pegula (WTA 6) jeudi pour une place en finale.

Finaliste malheureuse à Melbourne en 2023, Elena Rybakina s'est imposée 7-5 6-1 devant Iga Swiatek, qui espérait bien décrocher le dernier trophée majeur manquant à son palmarès. "Je suis très contente de cette victoire, dans une si belle ambiance", a déclaré la toujours très retenue joueuse d'origine russe, qui avait perdu quatre de ses cinq matchs contre la Polonaise l'an dernier.

"J'ai essayé d'être agressive mais dans le premier set, je n'ai pas très bien servi. Dans le second, j'étais plus détendue et mon service a été plus efficace. Mon service m'aide beaucoup alors j'espère que ça va continuer comme ça", a ajouté la championne de Wimbledon 2022.

Iga Swiatek échoue donc encore à atteindre la finale de l'Open d'Australie, où elle n'a pas fait mieux que les demi-finales, en 2022 et 2025. Mercredi, la Polonaise a tenté de faire jouer Elena Rybakina, de lui imposer une filière longue pour la faire sortir de sa zone de confort où sa puissance lui permet de gagner les points en un minimum de frappes. Sans succès au final.

Elena Rybakina jouera sa première demi-finale en Grand Chelem depuis Wimbledon 2024, sa quatrième au total. Elle a terminé la saison 2025 en trombe avec le titre aux Masters, et est la joueuse ayant remporté le plus de victoires remportées depuis Wimbledon (36 en comptant celle contre Swiatek mercredi).

Pegula stoppe Anisimova La Kazakhe se frottera jeudi en demi-finale à Jessica Pegula, laquelle a battu sa compatriote Amanda Anisimova (WTA 4) 6-2 7-6 (7/1) mercredi en quarts de finale. "C'est super. C'est ici que j'avais percé en jouant mes trois premiers quarts de finale de Grand Chelem, mais c'est à l'US Open que j'avais réussi à aller plus loin. J'attendais de réussir à le faire ici", a commenté Jessica Pegula.

L'Américaine accède en effet à 31 ans pour la première fois au dernier carré de l'Open d'Australie, où elle a échoué trois fois d'affilée en quarts (2021, 2022, 2023). Elle a déjà joué une finale de Grand Chelem, à l'US Open en 2024, et une demi-finale l'an dernier à New York. Quant à Amanda Anisimova, elle restait sur deux finales majeures à Wimbledon et l'US Open l'an dernier.



Schladming: Meillard mûr pour un succès en slalom Les meilleurs slalomeurs du monde seront en lice mercredi soir à Schladming, 24 heures après les géantistes, avec une première manche programmée à 17h45 (deuxième manche à 20h45).

Cette course est la dernière épreuve technique prévue avant les JO de Milan-Cortina.

Champion du monde en titre de slalom, Loïc Meillard est toujours en quête d'un premier succès dans la discipline cet hiver. Le skieur d'Hérémence a néanmoins déjà obtenu trois podiums dans la spécialité en 2025/26, dont une 2e place dimanche dernier à Kitzbühel.

Loïc Meillard est mûr pour une victoire en slalom. Elle lui ferait le plus grand bien dans l'optique des Jeux, mais aussi dans la lutte pour le petit globe de cristal: 6e de la Coupe du monde de slalom après huit des onze épreuves programmées cette saison, il n'accuse que 89 points de retard sur le leader Lucas Pinheiro Braathen.

Le Genevois Tanguy Nef, dont la constance fait merveille, lorgne quant à lui son premier podium sur le Cirque blanc. Il est pour l'heure 11e du classement de la discipline. Daniel Yule devrait pour sa part évoluer l'esprit libéré après sa sélection pour les JO. Non retenu pour le rendez-vous italien, Ramon Zenhäusern espère lui aussi s'illustrer sur une piste où il avait terminé 2e en 2023.



Ligue des champions: Une dernière journée qui promet La phase de ligue de la Ligue des champions rendra son verdict mercredi soir aux alentours de 23h. Les 18 rencontres de cette 8e journée sont toutes programmées dès 21h.

Douze équipes seulement ne poursuivront pas l'aventure en Ligue des champions, mais seuls les huit premiers se qualifieront directement pour les 8es de finale. Arsenal, qui a gagné ses sept premiers matches, et le Bayern Munich sont assurés de faire partie du Top 8. Le Real Madrid, qui défie le Benfica au Portugal, devrait les rejoindre, tout comme Liverpool qui accueillera le Qarabag Agdam.

Tenant du titre, le PSG doit pour sa part battre Newcastle à Paris pour se retrouver à coup sûr dans le bon wagon. Le FC Barcelone, 9e du classement avant d'accueillir le FC Copenhague, n'est en revanche pas totalement maître de son destin. Le choc entre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (16e) et l'Inter de Milan du duo Sommer/Akanji (14e) sera également à suivre de près.

Si la majorité des "grands" d'Europe devrait pouvoir figurer dans le Top 24 et disputer ainsi au pire les 16es de finale (17/18 et 24/25 février), certains cadors sont en danger avant cette 8e journée. Le Napoli, 25e et pour l'heure premier éliminé avec ses 8 points, n'a ainsi pas le droit à l'erreur face à Chelsea (8e). Marseille, 19e avec 9 points, joue également gros à Bruges.



Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron Un septième succès de rang pour Samuel Walser (au centre) et Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz On n’arrête plus Fribourg-Gottéron ! Une fois de plus, la formation de Roger Rönnberg a gagné sur le fil pour cueillir un septième succès de rang.

A Saint-Léonard, Fribourg s’est imposé 4-3 devant Ambri-Piotta sur une réussite de Lucas Wallmark après 1’39’’ de jeu dans la prolongation. C’est Samuel Walser qui avait remis son équipe à la hauteur des Tessinois à 3’31’’ de la sirène. Victorieux la veille de Genève-Servette en prolongation aux Vernets, Ambri-Piotta a cette fois lâché prise dans le "money time" contre un Gottéron qui ne cesse, il est vrai, de renverser des montagnes .

Auteur de l’ouverture du score à la 6e, Ludvig Johnson aura été, dans le camp fribourgeois, le héros malheureux de la soirée. Coupable d’une charge grossière sur Christopher Tierney derrière la cage de Reto Berra, le défenseur a, en effet, été sanctionné de 5 minutes et d’une pénalité de match pour couper l’élan des siens dans une rencontre qui s’annonçait presque sans histoire.

L'effet Dubé A Bienne, on peut presque déjà parler d’un effet Christian Dubé. Les Seelandais ont comptabilisé à nouveau lors du troisième match disputé sous la férule de Canadien. Sur leur glace, ils ont battu Ajoie 6-3. Face à un adversaire qui avait enlevé quatre de ses cinq derniers matches, Bienne a assuré sa victoire avec trois buts inscrits en l’espace de 7’01’’ dans le troisième tiers alors que les Jurassiens venaient de revenir à 3-2. A la faveur de ce succès, Bienne est revenu à 3 points de ses deux rivaux cantonaux, Berne et Langnau qui luttent également pour les deux derniers tickets pour les play-in. Victorieux 4-3 à Langnau en prolongation, Berne a comptabilisé une quatrième victoire de rang.

Victorieux 4-1 de Zoug grâce en premier lieu à deux buts inscrits lors des six premières minutes de jeu, le HC Davos est toujours le fringant leader de ce championnat. Brillants samedi à Lugano, les Grisons comptent désormais 10 points d’avance sur Fribourg-Gottéron avec un match en plus à disputer. Ils s’avancent déjà comme les vainqueurs de la saison régulière. Et on sait combien ce statut peut compter dans les séries finales !



Loïc Meillard remporte le géant de Schladming, Marco Odermatt 4e Loïc Meillard a remporté le géant nocturne de Schladming pour la deuxième fois. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard a remporté mardi le géant nocturne de Schladming, en Autriche. Le skieur d'Hérémence s'est imposé devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen et le Français Alban Elezi Cannaferina.

Le champion du monde de slalom monte en puissance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où il sera un prétendant sérieux aux médailles dans les disciplines techniques. Après sa 2e place en slalom à Kitzbühel dimanche, il a enchaîné avec un succès impressionnant sur la "Nightrace" de Schladming.

Deuxième du premier tracé en début de soirée, à seulement six centièmes du meilleur temps de Lucas Pinheiro Braathen, Loïc Braathen a sorti une deuxième manche très sérieuse pour déloger le surprenant français Alban Elezi Cannaferina du fauteuil de leader.

Et Pinheiro Braathen n'a pu que s'incliner face à celui qui s'était déjà imposé sur cette piste de la Planai en 2023. Le Brésilo-Norvégien a finalement concédé 0''73 à Meillard, qui a signé au passage sa deuxième victoire de la saison après son succès obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre.

Odermatt 4e Quelques jours après sa déception sur la Streif, Marco Odermatt est quant à lui passé proche du podium après une première manche un poil décevante. Il est tout de même grimpé de trois rangs lors de la deuxième manche pour prendre la 4e place, à 1''26 de son coéquipier.

Odermatt et Meillard ont été les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ en soirée. Thomas Tumler, Luca Aerni et Sandro Zurbrügg n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station autrichienne tandis que Fadri Janutin (31e, +3''06) a manqué la qualification pour un dixième.

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé au genou droit à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et n'a pas pris part à la 2e manche.



Loïc Meillard jouera la victoire en 2e manche à Schladming Loïc Meillard a réalisé une très bonne première manche sur une piste difficile à skier. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard se battra pour la victoire lors de la 2e manche du géant nocturne de Schladming mardi soir. Il est provisoirement 2e, à seulement six centièmes du Brésilien Lukas Pinheiro Braathen.

Le skieur d'Hérémence visera son deuxième succès de la saison après celui obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre. Deuxième du slalom de Kitzbühel dimanche, il skie actuellement en pleine confiance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Marco Odermatt s'est quant à lui classé 7e, à près d'une seconde de Pinheiro Braathen (+0''94). Vainqueur du dernier géant à Adelboden, le Nidwaldien devra sortir le grand jeu pour monter sur le podium.

Odermatt et Meillard devraient être les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ dès 20h45. Thomas Tumler et Luca Aerni n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station allemande.

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et ne participera vraisemblablement pas à la 2e manche.



Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies Les Suisses ont été rejoints sur le fil par les Islandais. Image: KEYSTONE/EPA/Johan Nilsson L'équipe de Suisse et l'Islande ont terminé dos à dos mardi à l'Euro 2026 (38-38). Ce match nul à Malmö enterre les derniers maigres espoirs des Suisses de se qualifier pour les demi-finales.

Après un match nul contre la Hongrie (29-29) et une défaite face à la Croatie (28-24), les Helvètes ne comptent que deux points dans le groupe II du tour principal. Même une victoire lors de leur dernier match ne suffirait pas aux hommes d'Andy Schmid pour rallier le dernier carré.

Ces derniers ont toutefois livré une belle face à une nation de handball. Ils auraient même pu s'imposer avec un peu plus de solidité dans le "money time". Mais comme face aux Féroé lors du tour préliminaire et à la Hongrie, ils ont été rejoints sur le fil.

La Suisse aura l'occasion de finir sur une bonne note face à l'un des pays hôtes. Elle affrontera la Suède mercredi (20h30) pour son dernier match du tournoi.

