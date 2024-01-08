Fin de série pour Capela ++ Steve Guerdat entretient l'espoir

Fin de série pour Capela et les Rockets Amen Thompson (1) et les Rockets ont subi la loi de Minnesota vendredi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs huit matches précédents, les Rockets de Clint Capela ont été battus par Minnesota.

Houston s'est incliné 136-132 devant les Timberwolves pour leur avant-dernier match de la saison régulière. La dernière défaite de la franchise texane avait déjà été enregistrée face aux T-Wolves d'Anthony Edwards (22 points vendredi).

Du côté de Houston, Amen Thompson a réussi 41 points (ainsi que 9 rebonds et 7 assists), Kevin Durant 33. Aligné durant 8 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela a pour sa part inscrit 4 points et capté 1 rebond dans cette partie.

Les Rockets, qui ont plié dans un ultime quart-temps remporté 33-26 par Minnesota, affichent un bilan de 51 succès pour 30 défaites avant d'affronter Memphis dimanche. Ils termineront au 5e rang de la Conférence Ouest et n'auront donc pas l'avantage du parquet au 1er tour des play-off, où ils affronteront soit Denver soit les Lakers.



Steve Guerdat 2e avant l'ultime épreuve de la finale Steve Guerdat et Iashin Sitte pointent au 2e rang de la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Steve Guerdat peut toujours espérer décrocher un historique quatrième sacre en finale de la Coupe du monde à Fort Worth. Le Jurassien pointe au 2e rang avant l'ultime épreuve prévue dimanche.

Troisième de la première épreuve de cette finale jeudi, Steve Guerdat a signé vendredi sur Iashin Sitte son deuxième parcours sans-faute du week-end. Le cavalier jurassien a néanmoins fait tomber une perche dans le barrage, terminant 5e de la deuxième épreuve de cette finale.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2024 abordera la troisième partie de cette finale, qui se disputera sur deux manches, avec un retard de 4 points sur le leader américain Kent Farrington. Montant Toulayna, ce dernier a conservé la tête en remportant également la deuxième épreuve au menu.

La 3e place est occupée par le Français Kevin Staut, avec 6 points de pénalité, la 4e par l'Allemand Daniel Deusser et le Japonais Eiken Sato (7 points). Deuxième Suisses en lice au Texas, Martin Fuchs pointe au 16e rang avec 17 points. Le Zurichois et Lorde ont commis une faute vendredi, se classant 20e de la deuxième épreuve.



McIlroy, phénoménal, s'envole en tête à mi-parcours Rory McIlroy possède 6 coups d'avance en tête du Masters après 2 des 4 tours Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER En quête d'un rare doublé, Rory McIlroy a réussi un deuxième tour magnifique pour s'envoler au classement du Masters d'Augusta vendredi. Le Nord-Irlandais possède une avance record de six coups.

Enfin titré en 2025 sur le plus prestigieux tournoi du monde, ce qui lui avait permis de compléter sa collection de majeurs, Rory McIlroy s'est placé avant le week-end en très bonne position pour réussir un doublé seulement validé par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002).

Le no 2 mondial partageait déjà la tête du classement jeudi soir avec l'Américain Sam Burns. Grâce à une carte de 65, la meilleure du jour, il pointe désormais seul en 1re position avec six coups d'avance sur Burns et son compatriote Patrick Reed, champion en 2018, un matelas jamais vu à Augusta à mi-parcours. Les Anglais Justin Rose et Tommy Fleetwood ainsi que l'Irlandais Shane Lowry suivent à la 4e place un coup plus loin.

Après un début de journée parfait (trois birdies en quatre trous), puis un milieu de partie dans le rang (deux bogeys et cinq trous dans le par du no 5 au no 11), McIlroy a fini très fort avec six birdies lors des sept derniers trous. Impeccable sur les greens, il a réussi un chip magnifique au no 17 de plus de 26 mètres roulant jusqu'au trou pour un birdie, avant de parachever sa grande journée d'un nouveau birdie au no 18, sous la lumière tombante d'Augusta.

Scheffler à 12 coups de la tête Le no 1 mondial Scottie Scheffler, titré en 2022 et 2024, a lui reculé au classement à la 24e place à cause d'une mauvaise journée deux coups au-dessus du par, et pointe à douze coups de McIlroy. Le double vainqueur en majeur Bryson DeChambeau a manqué le cut, comme les hommes en forme J.J. Spaun, Akshay Bhatia et Robert MacIntyre.



Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion Leader de Super League, Thoune accueille Bâle samedi (20h30) pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. Le promu pourrait même être sacré dimanche en cas de faux-pas de St-Gall.

Avec 15 points d'avance en tête, les Bernois filent tout droit vers le titre de champion de Suisse et l'officialisation ne devrait plus tarder. Elle pourrait avoir lieu dimanche, si Saint-Gall obtient moins de points à Lucerne (16h30) que Thoune contre Bâle.

En bas du classement, c'est un duel sous haute tension qui s'annonce samedi entre la lanterne rouge Winterthour et le barragiste Grasshopper (18h00). Les deux équipes ne sont séparées que de cinq points et une victoire de "Winti" donnerait un peu de piquant au tour de relégation.

Enfin, Lugano se rend chez le FC Zurich (18h00) pour tenter de se rapprocher du podium et des places européennes. Les Tessinois ont un point de retard sur le troisième rang occupé par le FC Bâle.



Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année, Olympic et Elfic Fribourg poursuivent leur opération reconquête.

Malmenée en 2024/24, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale. Tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26. La saison passée, ces deux clubs avaient dû se contenter d'un trophée, celui de la SBL Cup.

Grands rivaux d'Olympic, les Lions de Genève, battus par Fribourg en finale de la Coupe de la Ligue, vont manquer ce deuxième grand rendez-vous de la saison. Ils ont été sortis en demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup par Union Neuchâtel.

Union, finaliste malheureux l'an dernier face à Genève, n'a donc rien volé. Les joueurs du coach Chad Timberlake peuvent rêver d'offrir leur club un premier trophée depuis celui conquis en Coupe de la Ligue 2013/14. Ils sont d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Olympic cette saison en Suisse, à la mi-décembre.

Le scenario est presque identique chez les dames. Sauf que ce n'est pas Genève LPLO, adversaire d'Eflic samedi, qui a sorti le Nyon Basket Féminin au stade des demi-finales, mais bien les Elfes, qui retrouveront les Nyonnaises en finale des play-off dès mercredi prochain.

Genève LPLO a ainsi infligé aux Fribourgeoises leur seule défaite de la saison sur la scène nationale, une large défaite qui plus est (100-64). Mais c'était à la fin novembre. Depuis, Elfic a retrouvé son basket, remportant notamment aisément le dernier duel en date face aux Genevoises le 11 février (107-88).



Odermatt: "A Kvitfjell, je me suis dit 'Ca me saoule de courir'" Absente lors des deux dernières éditions, Belinda Bencic est prête à en découdre face aux Tchèques en Billie Jean King Cup. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Au siège de Stöckli, Marco Odermatt est revenu sur sa saison avec ses hauts et ses bas. Le Nidwaldien a expliqué pourquoi à Kvitfjell il n’a eu pour la première fois de sa vie aucune envie de courir.

Au siège de son équipementier Stöckli, Marco Odermatt est revenu sur sa saison avec ses hauts et ses bas. Le Nidwaldien a aussi expliqué pourquoi à Kvitfjell il n’a eu pour la première fois de sa vie aucune envie de courir.

- Marco, avec un peu de recul, quel bilan tirez-vous de cette saison?

"Une saison très positive. J’ai signé neuf victoires, notamment à Adelboden, Wengen et Kitzbühel. J’ai aussi remporté trois globes de cristal et trois médailles aux JO."

- Quel fut le moment le plus fort?

(il réfléchit longtemps) "Je dirais Adelboden. Quand j’étais petit, je rêvais déjà d’y gagner un jour. Maintenant, je suis le recordman sur le Chuenisbärgli avec cinq succès. C’est vraiment cool. Mais la descente de Garmisch fait aussi partie des moments forts. Pouvoir enchaîner juste après les JO et gagner une descente aussi légendaire, c’était également énorme. Le fait que Alexis Monney et Rogi (Stefan Rogentin) soient aussi montés sur le podium a rendu ce moment encore plus spécial."

- Quel fut le moment le plus difficile?

"La descente de Kitzbühel. Ce fut la 2e place la plus triste de ma carrière. Je n’ai jamais caché que la victoire sur la Streif était mon grand objectif cette saison. Après la course, tout le monde disait: 'Oui, oui, tu as encore le temps.' A Kitzbühel, se présenter au départ avec des sensations parfaites et savoir que tout est possible, que le matériel est bon, que la météo est bonne, que tu te sens bien et en sécurité pour attaquer la descente à 100%... Ce feeling, tu ne le vis pas cent fois dans ta vie."

- Comment gardez-vous la faim de gagner malgré tous vos succès?

"C’est le grand défi. Ce n’est pas simple, à chaque course, de sentir honnêtement cette faim. Au départ, on se convainc déjà qu’on veut gagner. Mais si je repense à Kvitfjell cette année, j’ai eu pour la première fois de ma vie, lors de la reconnaissance, l’impression de me dire: 'Aujourd’hui, ça me saoule d’aller courir.' Le ciel était couvert, la neige molle. Tu refais un virage pour la 20e fois pendant la reconnaissance, la sueur te coule dessus... Au départ, tu te pousses quand même et tu te motives comme à chaque autre course. Mais ce n’est peut-être pas l'envie la plus sincère."

- Est-ce la raison principale de votre "mauvaise" performance lors des finales?

"Je ne dis pas que c’est la seule raison pour laquelle cette course a mal tourné. Mais c’en est en partie une. Les courses des finales, aussi mauvaises qu’elles aient été, ont aussi quelque chose de positif. Elles montrent à tous les autres, et à moi aussi, que rien n’est acquis. Même pour moi, il faut toujours que tout s’assemble pour être devant."

- Vous êtes un skieur complet, avec trois disciplines et un programme énorme. Vous avez déjà dit vouloir, non pas dès la saison prochaine mais dans un avenir proche, mettre encore davantage l’accent sur la vitesse. Est-ce possible que vous sautiez déjà un ou deux géants l’hiver prochain?

"Le plan, c’est de tout faire. Il se peut que, si nécessaire, je manque un géant. Je dois bien écouter mon corps. Parfois, on risque de se mettre en pilote automatique, d’enchaîner sans plus vraiment en profiter."

- L'hiver prochain sera marqué par les Mondiaux à domicile à Crans-Montana. Comment abordez-vous ce grand rendez-vous?

"Evidemment que je veux gagner des médailles d’or. Ramener des médailles, c’est beau, mais si je suis en bonne santé, je veux y aller pour devenir champion du monde. Le fait d’avoir déjà été champion du monde dans toutes les disciplines me donne une certaine légèreté."

- Vous posez aussi les bases de vos succès futurs en été. Allez-vous lever le pied?

"Je reste encore quelques jours à la maison, parce que j'ai quelques rendez-vous. Je vais ensuite partir deux semaines en vacances."



Le Real Madrid accroché par Gérone avant le retour contre le Bayern Kylian Mbappe et le Real accrochés par Gérone Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Accroché (1-1) par Gérone vendredi, le Real Madrid a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire. Le club madrilène perd du terrain dans la course au titre en Liga.

Un résultat peu rassurant à cinq jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le Real (2e, 70 points), donne ainsi l'opportunité à son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 76 points), de prendre neuf longueurs d'avance samedi en cas de succès dans le derby catalan face à l'Espanyol (10e, 38 points). Un écart quasiment impossible à combler lors des sept journées restantes.

Maladroit devant le but, le géant espagnol avait fini par trouver la faille en deuxième mi-temps grâce à un tir du droit de l'Uruguayen Federico Valverde, bien aidé par une faute de main du gardien adverse Paulo Gazzaniga (51e, 1-0).

Mais il a ensuite été surpris par une superbe frappe brossée du champion du monde français Thomas Lemar pour doucher le stade Santiago Bernabéu (62e, 1-1).

Son ex-coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé, peu inspiré offensivement, a eu plusieurs opportunités de marquer (6e, 54e, 61e, 86e), mais il a soit manqué de justesse, soit buté sur le portier argentin.

Accroché par le défenseur brésilien Vitor Reis dans la surface, il a réclamé un pénalty à la 90e, en vain.



Fribourg se rapproche de la finale Jeremi Gerber auteur du 2-1 fribourgeois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg mène 3-1 en demi-finale des play-off de National League. A Genève, les Dragons ont remporté l'acte IV vendredi soir 4-3.

Mis sous pression par Genève en fin de rencontre, Fribourg a joué les roseaux en pliant mais en ne rompant pas. Recroquevillés devant Berra, les Dragons ont su empêcher Genève d'aller arracher une égalisation somme toute méritée. La solidarité des Fribourgeois et un Reto Berra solide ont permis aux joueurs de Rönnberg de croire à une finale. Dimanche à domicile, Gottéron pourra clore cette série. Mais ce sera dur.

Aux Vernets, les Fribourgeois ont ouvert le score à la 20e et alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace à la suite d'une pénalité contre Rathgeb. Mais même en infériorité numérique, Gottéron a pu compter sur un Berstchy de gala. Grâce à sa vitesse, l'attaquant a mis à mal la défense des Aigles.

Malgré cette ouverture du score, Fribourg a connu quelques errances. Comme à la 23e lorsque Puljujärvi a pu égaliser alors que les Dragons se trouvaient en power-play. Seulement cette réaction genevoise n'aura pas l'effet escompté. Les joueurs de Ville Peltonen vont gentiment mais sûrement se faire dominer par ceux de Roger Rönnberg.

A la 30e, c'est Jeremi Gerber qui a redonné un but d'avance à ses couleurs. Puis à la 35e, Bertschy a encore utilisé sa vitesse et la passivité des Grenat pour le 3-1. Le 4-1 est tombé à la 39e, juste après un jeu de puissance, avec Borgström qui a trouvé Walser depuis derrière la cage. Comme si Fribourg avait découvert le secret de la potion magique face à ce Genève-là.

Comme lors de l'acte VI à Lausanne, Peltonen a remplacé Charlin par Robert Mayer et les Aigles sont soudainement revenus dans le match. A la 43e, le jeu de puissance a repris vie et Praplan a pu marquer. En poussant, les Grenat ont encore réduit le score à la 53e par le jeune Simas Ignatavicius et Jooris a manqué une grosse occasion dans la foulée. Le momentum a changé et Genève a fait trembler Fribourg. Mais comme lors de l'acte II, l'équipe qui avait un bel avantage a su le conserver jusqu'au bout. Et dimanche, Genève n'aura plus le choix, il faudra gagner pour ne pas partir en vacances.



Davos a trois pucks de finale Davos jubile car le club grison a réussi à battre Zurich chez lui Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Davos n'est plus qu'à un succès de la finale des play-off de National League. A Zurich, les Grisons se sont imposés 5-2 lors du 4e acte pour mener 3-1 dans la série.

C'est un petit exploit qu'ont réussi les Davosiens. Zurich n'avait plus courbé l'échine à domicile en play-off depuis 2023 et les quarts de finale contre Bienne. Ont suivi sept séries et deux titres pour des Lions traditionnellement très difficiles à piéger à domicile au printemps.

C'est finalement ce Davos à qui tout semble réussir qui est parvenu à plonger l'enceinte garnie de 12'000 spectateurs dans un certain mutisme. Et pourtant, Dean Kukan avait ouvert le score à la 7e et tout semblait bien parti pour le double champion en titre.

Mais lors du tiers médian, Tino Kessler à la 24e et Brendan Lemieux à la 32e, avec l'aide de Simon Hrubec, ont pu remettre les Davosiens sur les bons rails. Le 3-1 d'Andersson (51e) a fait mal, même si Lammikko (55e) a pu réduire le score. Sauf qu'Asplund a inscrit le 4-2 45 secondes plus tard.

Davos aura un premier puck de match dimanche soir à domicile.



Sinner et Alcaraz en démonstration avant les demies Jannik Sinner continue sa route à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Malmenés au tour précédent, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont livré un récital en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Ceci en attendant de potentielles retrouvailles en finale dimanche.

Il a fallu à peine plus d'une heure au tenant du titre espagnol pour venir à bout du Kazakhstanais Alexander Bublik (11e) 6-3 6-0, enchaînant un 16e succès consécutif sur terre battue après ses titres à Rome (Masters 1000) et Roland-Garros (Grand Chelem) en 2025.

A 3-3 dans le premier set, le Murcien de 22 ans s'est rendu les choses faciles en remportant dix jeux consécutifs, faisant complètement disparaître le Kazakhstanais qui ne pouvait que sourire face à l'impressionnante démonstration de son adversaire, lequel a converti sa première balle de match.

L'adversaire du no 1 mondial en demi-finale sera la star locale Valentin Vacherot (23e) ou l'Australien Alex de Minaur (6e), qui s'affrontent en dernière rotation sur le court Rainier-III.

Mais l'Espagnol a probablement déjà la tête à la finale attendue qui l'opposerait à son dauphin au classement ATP, dont il a apprécié les amorties gagnantes face à Félix Auger-Aliassime (7e), battu 6-3 6-4 en 1h32.

L'Italien de 24 ans avait cédé un set face au Tchèque Tomas Machac en huitièmes de finale, le premier en 20 matches de Masters 1000. Il savait donc qu'il avait besoin "d'améliorer pas mal de choses".

Absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, il retrouve le dernier carré comme en 2023 et 2024 et défiera samedi Alexander Zverev (3e) qu'il a battu le mois dernier en demi-finales à Indian Wells et Miami.

L'Allemand de 28 ans a eu plus de mal à se défaire de Joao Fonseca (40e), qui jouait son premier quart de finale en Masters 1000 à 19 ans, battu 7-5 6-7 (3/7) 6-3 en 2h40.



Bencic décroche de haute lutte le premier point Belinda Bencic a passé plus de trois heures sur le court à Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie à Bienne. La St-Galloise a battu Marie Bouzkova 6-3 6-7 (4/7) 6-4.

Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le Seeland, Bencic (WTA 11) a mis 3h05 pour se débarrasser de la Tchèque (WTA 24) et donner un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3. Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise de 29 ans a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative.

Dans le deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) va affronter la numéro un tchèque, Linda Noskova (WTA 14).



Spalletti prolonge à la Juventus Turin jusqu'en 2028 Luciano Spalletti a remis la Juventus sur de bons rails depuis son arriv閑. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus a prolongé jusqu'en 2028 le contrat de Luciano Spalletti, a annoncé vendredi le club le plus titré du football italien. Le technicien de 67 ans est arrivé en octobre à Turin.

La Juventus a officialisé cette prolongation, annoncée depuis plusieurs jours par la presse italienne, en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux d'une allocution de Spalletti à ses joueurs.

"Il était important que je vous l'annonce à vous en premier, avant que cela ne soit officiel: nous avons décidé de prolonger mon contrat de deux années supplémentaires", y déclare le technicien italien.

Nommé le 30 octobre en remplacement d'Igor Tudor alors que la Juve était 7e du Championnat d'Italie, Spalletti, 67 ans, l'a conduite à la 5e place avant la 32e journée ce week-end, à un point de la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Sous la direction de l'ancien entraîneur de Naples, sacré champion d'Italie en 2023, la "Vieille Dame" a remporté douze de ses 22 derniers matches de Serie A, pour quatre défaites et six nuls.

Déroute en C1 Mais elle a chuté en Ligue des champions dès les barrages d'accession aux 8e de finale, face à Galatasaray après une déroute 5-2 à l'aller en Turquie (victoire 3-2 au retour à Turin).

S'il n'a pas vraiment réussi à donner de la constance à son équipe, éliminée en quarts de finale de la Coupe d'Italie (3-0 face à l'Atalanta), Spalletti a relancé de façon spectaculaire sa carrière. Il restait en effet sur un échec cuisant à la tête de l'Italie dont il avait été nommé sélectionneur en août 2023.

Il avait survécu de justesse à l'élimination de la Nazionale, alors championne d'Europe en titre, dès les 8e de finale de l'Euro 2024, mais la déroute de son équipe à Oslo contre la Norvège (3-0) en juin dernier en ouverture des qualifications pour le Mondial 2026, lui a été fatale.

L'Italie, confiée ensuite à l'ancien international italien Gennaro Gattuso, n'est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde, comme en 2018 et 2022, en barrages face à la Bosnie-Herzégovine (1-1 a.p., 4 tab à 1).

La Juventus (5e, 57 pts) affronte l'Atalanta Bergame (7e, 53 pts), autre candidat à l'Europe, samedi.



Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters Rory McIlroy est bien parti dans le Masters d'Augusta. Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Après son succès historique en 2025, Rory McIlroy a parfaitement débuté le Masters 2026. Il a pris la tête du tournoi dès le premier tour disputé jeudi à Augusta (Géorgie, Etats-Unis).

Le Nord-Irlandais, no 2 mondial, a rendu une carte de 67, cinq coups sous le par, et pointe au sommet du classement à égalité avec l'Américain Sam Burns. Le no 1 mondial Scottie Scheffler est sixième à trois coups. Trois birdies consécutifs entre les trous 13 et 15 ont propulsé McIlroy, auteur au total de six birdies et un bogey.

Le golfeur de 36 ans vise un rare doublé: seuls Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002) ont remporté deux fois d'affilée le tournoi le plus prestigieux du monde.

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), McIlroy avait fini par enfiler l'an passé la célèbre veste verte afin de compléter sa collection de tournois majeurs, suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.



Le grand huit pour Houston et Clint Capela Kevin Durant (avec le ballon) a été décisif pour les Rockets. Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les Houston Rockets ont signé un 8e succès d'affilée jeudi contre des Philadelphia 76ers privés de Joel Embiid (113-102). L'équipe de Clint Capela monte en puissance à l'approche des play-off NBA.

Le pivot genevois a passé un peu plus de 12 minutes sur le parquet, marquant un lancer franc et captant deux rebonds. Son leader Kevin Durant, à 37 ans et dans sa 19e saison NBA a encore brillé avec 29 points, 7 rebonds et 5 passes, face aux 23 points de Tyrese Maxey pour les Sixers.

Philadelphia réalise une mauvaise opération dans la course très serrée aux places de 5e et 6e à l'Est. Ils sont désormais 8es avec 43 victoires et 37 défaites. Les 76ers étaient privés pour la rencontre de son pivot Joel Embiid, opéré dans la journée de l'appendicite. La franchise n'a pas précisé de date de retour pour le MVP 2023.

Les Rockets restent à la 5e place à l'Ouest mais avec le même bilan que les Los Angeles Lakers (51v-29d), vainqueurs chez les Warriors 119-103 avec un bon match de LeBron James (26 points, 8 rebonds, 11 passes), les deux formations pouvant encore viser la 3e place de Denver (52v-28d).

Privés de Kyshawn George, blessé, les Washington Wizards se sont quant à eux inclinés 119-108 face aux Chicago Bulls. Pour ces deux équipes, la qualification pour les play-off s'est éloignée depuis bien longtemps.

