Musa Araz évolue désormais au FC Brugg, en 3e ligue argovienne. image: ch media

Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu

Figure bien connue en Super League ces dernières années, le Fribourgeois Musa Araz (32 ans) a quitté Neuchâtel Xamax l'été dernier pour Brugg, en 3e ligue argovienne (7e division nationale). Il nous raconte ce choix inhabituel.

Nik Dömer

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Musa Araz compte plus de 100 matchs en Super League avec Lausanne, Sion, Winterthour ou encore Neuchâtel Xamax. Désormais, il joue au FC Brugg en 3e ligue, la 7e division nationale. L'été dernier, en quittant Xamax (Challenge League) pour ce petit club argovien, le natif de Fribourg a fait un saut de cinq divisions.

Un cas très atypique, car un joueur avec son CV, ses qualités et sa forme actuelle pourrait sans problème encore bien gagner sa vie en Challenge League ou en Promotion League. Mais Musa Araz préfère viser le doublé (montée en 2e ligue et sacre en coupe cantonale) avec les amateurs argoviens cette saison. Sans salaire, mais avec une grande passion pour le football.

Avant de finir sa carrière pro à Xamax à l'été 2025, Araz (à gauche) a vécu une dernière expérience en Super League à Winterthour entre 2023 et février 2025. Image: KEYSTONE

Le milieu de terrain central, 32 ans, a tourné la page du foot pro. Après son passage à Xamax au printemps 2025, il a encore reçu des offres lucratives de l’étranger, mais le bi-national helvético-turc estime avoir fait le tour.

«Désormais, j'ai d'autres priorités. Je veux me réorienter dès maintenant, avant de me retrouver dos au mur dans trois ans par exemple»

Le Fribourgeois a bien gagné sa vie durant sa carrière, sans pour autant être à l’abri financièrement. Il prévoit prochainement de passer le diplôme C d'entraîneur et aide le FC Brugg dans la formation individuelle des talents ainsi que lors des entraînements collectifs organisés pour les nombreux enfants sur liste d’attente.

Musa Araz compte 116 matchs de Super League et 55 de Challenge League. image: keystone

Musa Araz va aussi ouvrir sa propre école de football, en Suisse alémanique. Il se verrait bien également travailler prochainement dans le courtage immobilier.

L'auteur d'une première historique en Turquie

Sa carrière de footballeur pro lui a aussi permis de vivre une belle aventure de deux ans et demi (entre 2017 et 2020) en Turquie, le pays d'origine de ses parents.

Fait particulièrement notable: avec Konyaspor, Musa Araz a remporté en 2017 la Supercoupe de Turquie face au grand Besiktas Istanbul. Il était aussi titulaire lors de la campagne en Europa League des Anadolu Kartali (les Aigles d'Anatolie) en 2017/18. Face au Vitoria Guimaraes, le Romand a même inscrit un but. Un goal grâce auquel il a écrit une page d'histoire de Konyaspor: il est devenu le premier joueur d’origine turque à marquer pour les Aigles d'Anatolie sur la scène internationale.

Musa Araz a vécu des émotions très fortes avec Konyaspor en Turquie. image: dr

Musa Araz se souvient avec des étoiles dans les yeux de cette période exceptionnelle:

«C’était la meilleure décision de ma carrière que de partir en Turquie. Là-bas, les gens vivent pour le football et pour leur club. Et pas seulement les jours de match, mais 24 heures sur 24. Cela met beaucoup plus de pression sur le joueur, mais apporte aussi beaucoup plus de reconnaissance.»

Mais l'actuel milieu de terrain du FC Brugg a aussi découvert les côtés plus sombres du football turc. A savoir un transfert vers un club de deuxième division, où il ne recevait pas son salaire de manière régulière. Il a donc rapidement plié bagage et est retourné en Suisse.

Malgré cela, il ne regrette rien. «Ce que j’ai vécu à Konyaspor, personne ne pourra me l’enlever. Les matchs contre Galatasaray ou Fenerbahçe étaient des moments forts. Et bien sûr, la victoire en Supercoupe contre Besiktas». Il poursuit:

«Lors de ce match, j'ai affronté Ricardo Quaresma. Après le coup de sifflet final, nous avons dû attendre trois heures dans le vestiaire avant la remise du trophée, le temps que la situation se calme à cause des supporters très agités. C’était une soirée marquante, pleine d’émotions.»

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A l’été 2025, Musa Araz aurait même eu l’opportunité de retenter l’aventure dans le football professionnel turc. Mais les circonstances familiales ont pesé dans la balance. Les contraintes et les risques étaient trop importants, d’autant qu'il est désormais père de deux jeunes garçons (de deux et trois ans).

Invaincu en Argovie

L'offre de Brugg est ainsi tombée à point nommé pour l'ex-Xamaxien. Son amitié avec l’entraîneur Angelo Ponte et son assistant Mustafa Doran a également joué un rôle déterminant.

«Je connais Angelo du milieu des agents. Nous nous sommes bien entendus dès le début. Lorsqu’il m’a contacté l’été dernier, j’ai rapidement été convaincu par ses projets. Le FC Brugg évolue certes en 3e ligue, mais avec ses moyens, le club pourrait facilement jouer en 1re ligue. Le potentiel est énorme, c’est pourquoi cette destination est très intéressante.»

Avec Musa Araz dans l’équipe, le FC Brugg survole son groupe de 3e ligue. Son bilan? 15 victoires en autant de matchs, avec 67 buts marqués pour seulement 3 encaissés. Et 11 points d'avance sur son dauphin (FC Würenlingen). La formation de cette petite ville de 15 000 habitants jouera également la finale de la Coupe d'Argovie, le 14 mai contre le FC Mutschellen, pensionnaire de 2e ligue.

Musa Araz n'a encore jamais perdu avec Brugg en match officiel. image: Alexander Wagner

C'est donc peu dire que l'association entre Musa Araz et le FC Brugg semble parfaitement fonctionner. Et si l’on en croit le Romand, l’aventure pourrait encore durer.

«Je me sens encore en pleine forme physiquement et j’ai du plaisir à jouer un rôle central sur le terrain et à soutenir les jeunes joueurs. Si cela continue ainsi, je pourrais m’imaginer rester ici encore quelques années.»

Une chose est sûre: l'ex-pro n'a rien perdu de son esprit de compétition. «Peut-être que nous réussirons à ramener le FC Brugg dans une ligue à la hauteur de ses ambitions».

Adaptation en français: Yoann Graber