Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
Musa Araz compte plus de 100 matchs en Super League avec Lausanne, Sion, Winterthour ou encore Neuchâtel Xamax. Désormais, il joue au FC Brugg en 3e ligue, la 7e division nationale. L'été dernier, en quittant Xamax (Challenge League) pour ce petit club argovien, le natif de Fribourg a fait un saut de cinq divisions.
Un cas très atypique, car un joueur avec son CV, ses qualités et sa forme actuelle pourrait sans problème encore bien gagner sa vie en Challenge League ou en Promotion League. Mais Musa Araz préfère viser le doublé (montée en 2e ligue et sacre en coupe cantonale) avec les amateurs argoviens cette saison. Sans salaire, mais avec une grande passion pour le football.
Le milieu de terrain central, 32 ans, a tourné la page du foot pro. Après son passage à Xamax au printemps 2025, il a encore reçu des offres lucratives de l’étranger, mais le bi-national helvético-turc estime avoir fait le tour.
Le Fribourgeois a bien gagné sa vie durant sa carrière, sans pour autant être à l’abri financièrement. Il prévoit prochainement de passer le diplôme C d'entraîneur et aide le FC Brugg dans la formation individuelle des talents ainsi que lors des entraînements collectifs organisés pour les nombreux enfants sur liste d’attente.
Musa Araz va aussi ouvrir sa propre école de football, en Suisse alémanique. Il se verrait bien également travailler prochainement dans le courtage immobilier.
L'auteur d'une première historique en Turquie
Sa carrière de footballeur pro lui a aussi permis de vivre une belle aventure de deux ans et demi (entre 2017 et 2020) en Turquie, le pays d'origine de ses parents.
Fait particulièrement notable: avec Konyaspor, Musa Araz a remporté en 2017 la Supercoupe de Turquie face au grand Besiktas Istanbul. Il était aussi titulaire lors de la campagne en Europa League des Anadolu Kartali (les Aigles d'Anatolie) en 2017/18. Face au Vitoria Guimaraes, le Romand a même inscrit un but. Un goal grâce auquel il a écrit une page d'histoire de Konyaspor: il est devenu le premier joueur d’origine turque à marquer pour les Aigles d'Anatolie sur la scène internationale.
Musa Araz se souvient avec des étoiles dans les yeux de cette période exceptionnelle:
Mais l'actuel milieu de terrain du FC Brugg a aussi découvert les côtés plus sombres du football turc. A savoir un transfert vers un club de deuxième division, où il ne recevait pas son salaire de manière régulière. Il a donc rapidement plié bagage et est retourné en Suisse.
Malgré cela, il ne regrette rien. «Ce que j’ai vécu à Konyaspor, personne ne pourra me l’enlever. Les matchs contre Galatasaray ou Fenerbahçe étaient des moments forts. Et bien sûr, la victoire en Supercoupe contre Besiktas». Il poursuit:
A l’été 2025, Musa Araz aurait même eu l’opportunité de retenter l’aventure dans le football professionnel turc. Mais les circonstances familiales ont pesé dans la balance. Les contraintes et les risques étaient trop importants, d’autant qu'il est désormais père de deux jeunes garçons (de deux et trois ans).
Invaincu en Argovie
L'offre de Brugg est ainsi tombée à point nommé pour l'ex-Xamaxien. Son amitié avec l’entraîneur Angelo Ponte et son assistant Mustafa Doran a également joué un rôle déterminant.
Avec Musa Araz dans l’équipe, le FC Brugg survole son groupe de 3e ligue. Son bilan? 15 victoires en autant de matchs, avec 67 buts marqués pour seulement 3 encaissés. Et 11 points d'avance sur son dauphin (FC Würenlingen). La formation de cette petite ville de 15 000 habitants jouera également la finale de la Coupe d'Argovie, le 14 mai contre le FC Mutschellen, pensionnaire de 2e ligue.
C'est donc peu dire que l'association entre Musa Araz et le FC Brugg semble parfaitement fonctionner. Et si l’on en croit le Romand, l’aventure pourrait encore durer.
Une chose est sûre: l'ex-pro n'a rien perdu de son esprit de compétition. «Peut-être que nous réussirons à ramener le FC Brugg dans une ligue à la hauteur de ses ambitions».
Adaptation en français: Yoann Graber