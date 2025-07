Fritz en quart ++ Les sœurs Vergé-Dépré 3e

Bayern Munich: fracture du péroné pour Jamal Musiala Jamal Musiala a été évacué sur une civière Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Jamal Musiala (Bayern Munich) souffre d'une fracture du péroné après un contact avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma. Le milieu offensif allemand sera indisponible pour une longue durée.

Remplacé à la mi-temps du match perdu 2-0 à Atlanta, l'international allemand de 22 ans est en cours de rapatriement. Il sera opéré prochainement, a précisé le Bayern dans un communiqué. "Cette grave blessure et cette longue absence sont un véritable choc pour Jamal et pour nous tous", a commenté Max Eberl, directeur sportif du Bayern.

Selon la presse allemande, Jamal Musiala devrait être éloigné des terrains entre quatre et cinq mois, avec un retour espéré pour les derniers matches avant la trêve hivernale. Le choc avec Donnarumma s'est produit dans le temps additionnel de la première période, samedi. Musiala était parvenu à se faufiler entre le défenseur parisien Pacho et son gardien de but.

L'Italien a plongé, mais dans sa chute, la jambe gauche de l'attaquant allemand s'est retrouvée en porte-à-faux et a plié sous le poids de Donnarumma. "C'est une situation dans laquelle on ne doit pas sortir de cette façon. C'est très risqué. Il accepte le risque de blesser son adversaire", a reproché le gardien du Bayern, Manuel Neuer après la rencontre.



Fritz s'impose avant la limite et rejoint Khachanov en quart Taylor Fritz figure pour la 3e fois en quart de finale à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Taylor Fritz (no 5) n'a pas dû forcer son talent pour se hisser en quart de finale à Wimbledon. L'Américain a bénéficié de l'abandon de Jordan Thompson (ATP 44) dimanche au 4e tour.

Finaliste du dernier US Open, Taylor Fritz menait 6-1 3-0 après un peu plus de 40 minutes de jeu lorsque son adversaire australien a jeté l'éponge en raison d'une blessure. Il se frottera au Russe Karen Khachanov (no 17) pour une place dans le dernier carré.

C'est la troisième fois que Fritz se hisse en quart de finale à Wimbledon, lui qui a échoué à ce stade de la compétition en 2022 et en 2024 sur le gazon londonien. Après deux premiers tours difficiles bouclés en cinq sets dans la foulée de son titre à Eastbourne, il abordera son prochain match avec le plein d'énergie.



Les soeurs Vergé-Dépré terminent au 3e rang à Gstaad La joie d'Anouk (à droite) et de Zoé Vergé-Dépré, qui ont pris la 3e place à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont décroché dimanche la 3e place du tournoi Elite16 de Gstaad, qui vivait sa 25e édition.

Les soeurs bernoises ont battu la paire Tanja Hüberli/Leona Kernen dans une "petite finale" 100% helvétique.

La Team "Zouk" a survolé les débats dimanche après-midi face à la Schwytzoise et à sa nouvelle partenaire bernoise, s'imposant 21-17 21-11. Les deux meilleurs duos féminins suisses avaient déjà été opposés samedi en 8e de finale, avec là aussi un succès des soeurs Vergé-Dépré en deux sets (21-18 21-15).

Anouk et Zoé Vergé-Dépré confirment ainsi l'excellence de leur forme, elles qui avaient déjà terminé au 3e rang du tournoi Elite16 d'Ostrava en juin avant de cueillir leur premier titre en commun dans le tournoi Challenge d'Alanya. Elles n'ont perdu qu'un seul match cette semaine, en demi-finale face aux Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher.

Les deux soeurs offrent ainsi au beachvolley féminin helvétique son premier podium à Gstaad depuis 2012 et la 3e place de la paire Simone Kuhn/Nadine Zumkehr. Tanja Hüberli et Leona Kernen devront quant à elles patienter avant de fêter un premier top 3 dans une épreuve de la plus haute catégorie. Mais elles ont confirmé leur montée en puissance dans l'Oberland bernois.



Marlen Reusser prend les commandes du Giro Marlen Reusser (ici lors du dernier Tour de Suisse) a pris les commandes du Giro dimanche Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a pris les commandes dès la 1re étape du Tour d'Italie féminin. La Bernoise a remporté dimanche le contre-la-montre de 14,2 km disputé à Bergame.

La récente lauréate du Tour de Suisse a donc affiché d'emblée ses ambitions sur ce Giro. Elle s'est imposée en 17'22 en devançant de 12'' la Belge Lotte Kopecky (2e) et de 16'' l'Italienne Elisa Longo Borghini (3e). La 4e place est revenue à la quadruple gagnante de ce Giro, la Néerlandaise Anna van der Breggen (à 20'').

Marlen Reusser vise la victoire finale dans cette épreuve qui comporte huit étapes et qu'elle estime taillée pour elle. Ses principales rivales devraient justement être Kopecky, 2e du général l'an passé, Longo Borghini, vainqueure sortante, et van der Breggen. A noter aussi la 12e place dans ce chrono inaugural de la Grisonne Elena Hartmann, qui a concédé 44''.



Khachanov premier qualifié pour les quarts à Wimbledon Karen Khachanov est le premier quart de finaliste de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Karen Khachanov (no 17) est le premier joueur qualifié pour les quarts de finale de l'édition 2025 de Wimbledon. Le Russe a mis fin au parcours de Kamil Majchrzak (ATP 109) dimanche.

Trois ans après son premier quart de finale sur le gazon de l'All England Club, Khachanov s'est imposé 6-4 6-2 6-3 au 4e tour devant le Polonais, qui jouait à 29 ans son premier 8e de finale en Grand Chelem. Il s'agit de son quatrième succès en quatre affrontements.

Karen Khachanov affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre l'Américain Taylor Fritz (no 5) et l'Australien Jordan Thompson (ATP 44).



La Suisse termine au 8e rang de "son" Mondial M19 Dayan Nessah et la Suisse ont terminé au 8e rang du Mondial M19 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse a conclu "son" Mondial M19 comme elle l'avait entamé: avec une défaite face à Israël.

Les jeunes protégés du coach Ivan Rudez se sont inclinés 79-68 face aux espoirs israéliens dans le match pour la 7e place dimanche matin à Lausanne.

Les Helvètes bouclent donc cette compétition à un remarquable 8e rang, même s'ils ont perdu leurs trois derniers matches. L'exploit réalisé en 8e de finale face à la France restera comme LE grand moment suisse d'un tournoi dans lequel Dayan Nessah (17,7 points, 9,3 rebonds et 3,4 assists en moyenne par match) s'est mis particulièrement en évidence. Le Genevois de 19 ans a cumulé 25 points et 8 rebonds dimanche.



La Team "Zouk" s'incline également en demi-finale Anouk (à droite) et Zoé Vergé-Dépré retrouveront Hüberli/Kernen dans le match pour la 3e place à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les deux meilleures paires féminines suisses en découdront dans le match pour la 3e place dimanche dès 14h dans le tournoi Elite16 de Gstaad.

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont connu le même sort que Tanja Hüberli/Leona Kernen en s'inclinant en demi-finale.

La Team "Zouk" a été battue 21-14 21-17 par les Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher. Nettement dominées dans la première manche, Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont résisté jusqu'à 13-13 dans la seconde avant de perdre quatre points d'affilée. Hüberli/Kernen ont quant à elles subi la loi des Lettones Tina Graudina et Anastasija Samoilova en demi-finale, en deux sets également (21-18 24-22).

Les deux duos suisses ont déjà été opposés samedi sur le sable bernois, en 8e de finale. Les soeurs Vergé-Dépré l'avaient emporté en deux manches (21-18 21-15). Le vainqueur de leur affrontement dominical offrira au beach féminin helvétique son premier podium à Gstaad depuis la 3e place de Simone Kuhn/Nadine Zumkehr en 2012.



Hüberli/Kernen battues en demi-finale à Gstaad Tanja Hüberli (à droite) et Leona Kernen ont connu la défaite en demi-finale à Gstaad Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y aura pas de derby suisse en finale du tournoi Elite16 de Gstaad. Tanja Hüberli et Leona Kernen ont en effet connu la défaite dans la première demi-finale dimanche matin.

La Schwytzoise, médaillée de bronze aux JO de Paris avec Nina Brunner, et sa nouvelle partenaire bernoise se sont inclinées 21-18 24-22 devant les Lettones Tina Graudina et Anastasija Samoilova. Elles ont pourtant offert une superbe résistance dans la deuxième manche, s'offrant même une balle d'égalisation à un set partout avant de plier sur la quatrième balle de match.

Deuxième paire suisse en lice dans le dernier carré sur le sable bernois, les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré se mesurent quant à elles aux Américaines Kristen Nuss/Taryn Brasher dans la deuxième demi-finale (dès 11h). Le match pour la 3e place est prévu à 14h, la finale dès 16h.



Deux records du monde, grâce à Kipyegon et Chebet Faith Kipyegon a battu le record du monde du 1500 m samedi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/FREDERIC SIERAKOWSKI Faith Kipyegon et Beatrice Chebet ont brillé samedi à Eugene. Les Kényanes ont respectivement battu les records du monde du 1500 et du 5000 m lors du meeting de Ligue de diamant "Prefontaine Classic".

Pour Faith Kipyegon, un chrono de 3'48''68 a permis de battre son propre record (3'49''04 en 2024 à Paris). Elle confirme sa suprématie totale sur le demi-fond, elle qui est également triple championne olympique et triple championne du monde de la discipline.

La championne du monde et vice-championne olympique du 5000 m a su rebondir après avoir échoué la semaine dernière à Paris à casser la barrière des 4 minutes sur le mile (1609 m). Son équipementier avait monté pour elle une course non officielle, comme pour son partenaire d'entraînement, la légende Eliud Kipchoge, lorsqu'il avait couru un marathon en moins de deux heures en 2019.

Une première Sous un grand soleil et dans un Hayward Field à guichets fermés (plus de 12'600 spectateurs), la compatriote et "meilleure amie" de Kipyegon, Beatrice Chebet, avait chauffé la foule en s'emparant du record du monde du 5000 m en 13'58''06, devenant la première femme à courir en moins de 14 minutes.

Chebet s'est ainsi approprié un prestigieux "double-double": elle détient aussi le record du monde du 10'000 m (28'54''14 à Eugene déjà en 2024) et avait remporté les deux courses aux Jeux olympiques de Paris l'an passé.

Jefferson dompte Alfred D'autres records du monde ont tremblé samedi dans le Hayward Field. La championne olympique bahreïnie Winfred Yavi a foncé dans le dernier tour du 3'000 m steeple pour signer la troisième meilleure performance de tous les temps (8'45''25). Le Suédois Armand Duplantis a lui buté trois fois sur une barre à 6m29 après avoir porté le record à 6m28 il y a trois semaines à Stockholm.

Le vice-champion olympique jamaïcain du 100 m Kishane Thompson a par ailleurs facilement gagné en 9''85. La médaillée de bronze de Paris, l'Américaine Melissa Jefferson, a elle dominé la championne olympique de Sainte-Lucie Julien Alfred (10''75 contre 10''77), confirmant sa nouvelle dimension en ce début de saison, pendant que Sha'Carri Richardson prenait la dernière place en 11''19.



Le Real et Mbappé sur la route du PSG Kylian Mbappé retrouvera le PSG en demi-finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont rendez-vous avec le PSG.

Les Merengue ont tenu leur rang face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel (3-2) samedi, pour décrocher leur qualification pour les demi-finales du Mondial des clubs qui marqueront les retrouvailles de la superstar des Bleus avec Paris.

C'est une finale avant la lettre qui se dessine, mercredi à East Rutherford dans le New Jersey. Après le succès des champions d'Europe parisiens contre le Bayern Munich (2-0), le Real n'a pas non plus failli, même s'il a été assez bousculé dans les ultimes instants de son quart de finale.

Les Madrilènes, qui l'ont emporté sur des buts de Gonzalo Garcia (10e), Fran Garcia (19e) et Mbappé (93e), en ont encaissé deux dans les arrêts de jeu par Maximilian Baier (92e) et Serhou Guirassy (98e sur penalty) avant de finir la partie à dix avec l'exclusion de Dean Huijsen (96e).

Qu'importe puisqu'ils ont réussi l'essentiel et restent en course pour tenter de sauver une saison jusqu'ici décevante. Mais pour espérer inscrire leur nom au palmarès de cette nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, il leur faudra désormais se débarrasser du PSG au cours d'une rencontre qui s'annonce très particulière.

Il y aura une histoire d'ego à régler entre les deux présidents que tout oppose, celui de Paris, Nasser Al-Khelaifi, et celui du Real, Florentino Perez, en lutte sur de nombreux sujets, au premier rang desquels la fameuse Superligue.

Mais le match sera encore plus spécial pour Mbappé. Le champion du monde 2018 va recroiser l'équipe qu'il a quittée l'été dernier au terme d'une saison mouvementée et qui est devenue reine d'Europe juste après son départ. Le capitaine des Bleus est en effet en conflit ouvert avec la direction du club à qui il réclame 55 millions d'euros pour des salaires et primes impayés. Il a aussi déposé plainte contre le PSG pour harcèlement moral.

Mbappé buteur Reste à savoir dans quelles conditions physiques il va aborder cette partie pas comme les autres. Le Français, qui a manqué la totalité du premier tour après avoir été victime d'une gastro-entérite sévère, a encore été remplaçant au coup d'envoi face au Borussia, comme en 8e de finale contre la Juventus Turin (1-0), laissant d'abord le beau rôle à Gonzalo Garcia.

Le jeune attaquant (21 ans), issu du centre de formation du Real, supplée parfaitement pour l'instant Mbappé puisqu'il est en tête du classement des buteurs de ce Mondial avec quatre réalisations. Mais le Français a lui aussi trouvé l'ouverture sur une magnifique bicyclette, une première dans le tournoi, et postule sérieusement pour un rôle de titulaire en demi-finale.



L'Islande affûte son plan dans son havre bernois La sélection islandaise vit l'Euro 2025 dans une bulle ouverte et détendue sur les bords du lac de Thoune. Elle se prépare avant de défier la Suisse dimanche à Berne pour rallier les quarts de finale.

Avant les grands tournois internationaux masculins, les hôtels des équipes sont généralement inaccessibles. La fédération islandaise a visiblement choisi une autre approche pour l'Euro féminin en Suisse. A Gunten, la sélection islandaise a ainsi ouvert ses portes aux journalistes.

Dans le jardin de leur hôtel situé sur les rives du lac de Thoune, les joueuses se reposent entre les entraînements et les matches. Un jeu d'échecs géant côtoie les chaises longues et les parasols. Celles qui délaissent l'échiquier s'emparent d'une raquette de ping-pong ou de badminton, s'offrent un moment de détente au spa, ou piquent une tête dans le lac après une sortie en kayak.

C'est un havre de paix qui fait presque oublier que la sélection islandaise n'est pas venue dans l'Oberland bernois pour des vacances, mais avec la mission de se qualifier pour les quarts de finale à l'occasion de sa cinquième participation consécutive à l'Euro.

La fierté de représenter son peuple La défaite légèrement surprenante contre la Finlande (1-0) en ouverture mercredi n'a pas changé les ambitions islandaises. "Il était déjà clair avant le tournoi qu'on allait devoir battre la Suisse pour espérer passer la phase de groupes", déclare Agla Maria Albertsdottir. Sa coéquipière Sveindis Jane Jonsdottir ajoute avec ambition: "On va gagner contre la Suisse, et on prendra aussi les trois points contre la Norvège".

Cette déclaration qui pourrait sonner arrogante révèle plutôt l'image que cette équipe islandaise a d'elle-même. Seulement 400'000 habitants vivent en Islande. Les Islandais ont donc l'habitude d'être les "petits", ceux dont les autres se moquent ou qu'ils sous-estiment. Et ils ont l'habitude de surprendre et de faire trébucher les "grands" grâce à leur esprit d'équipe et leur passion. C'est ainsi que la sélection de Thorsteinn Halldórsson a battu l'Allemagne 3-0 à Reykjavik et terminé à deux points des Allemandes en qualifications.

"Comme nous sommes si peu nombreux, la fierté de représenter notre pays en Europe est encore plus grande", explique Sandra Maria Jessen. Cette fierté se retrouve aussi chez les supporters. Dimanche, environ 2000 supporters islandais sont attendus à Berne. "Et je suis sûr qu'ils seront plus bruyants que les supporters suisses", lance le chef de la communication Omar Smarason.

Les Islandaises n'ont pas raté le match d'ouverture entre la Suisse et la Norvège. La pression exercée par l'équipe de Pia Sundhage, surtout en première mi-temps, ne leur a pas échappé. "La Suisse s'est placée un peu plus haut que lorsque nous l'avions affrontée en Ligue des nations", note Jessen. "Mais nous avons un plan pour y faire face."

Jonsdottir comme Wälti En février et en avril, les équipes s'étaient séparées sur deux matches nuls 0-0 et 3-3. Cette fois, un point n'arrangerait personne en vue d'une qualification pour les quarts de finale. "C'est tout ou rien", estime Jonsdottir, la meilleure buteuse des qualifications. L'ancienne championne d'Allemagne avec Wolfsburg, qui joue maintenant à Los Angeles dans le club d'Angel City, n'est pas seulement connue pour sa vitesse et son sens de la finition, mais aussi en tant qu'autrice. La jeune femme de 24 ans a déjà publié deux livres pour enfants dont le but est d'inspirer les jeunes filles à commencer le football.

L'attaquante islandaise n'avait pas encore entendu parler de "Coup d'envoi pour Lia", mais lorsqu'elle découvre le livre que la capitaine suisse Lia Wälti a écrit avec sa sœur Meret, elle déclare dans un grand sourire: "Ce match sera le duel des livres pour enfants. La victoire reviendra à celle qui a écrit le meilleur livre."



Lewis Hamilton et l'appel de Silverstone Pour sa première en rouge dans le jardin de ses exploits, Lewis Hamilton tentera ce week-end à Silverstone de renouer avec la victoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.

Tout comme son écurie Ferrari, toujours une quête d'un premier succès cette année face aux intraitables McLaren.

Un an quasiment jour pour jour après avoir remporté "son" GP national, mettant fin à une disette de près de 1000 jours sans victoire avec Mercedes, "King Lewis", depuis passé sous pavillon Ferrari, revient chez lui avec l'espoir de continuer à affoler les statistiques sur le légendaire tracé britannique.

Le septuple champion du monde est le pilote comptant le plus grand nombre de victoires à Silverstone (9) et il aimerait bien en ajouter une 10e à son palmarès. Jamais un pilote de F1 ne s'est autant imposé que lui sur un même circuit.

Une victoire qui ferait les affaires de la Scuderia, la seule des équipes de tête (avec McLaren, Red Bull et Mercedes) à ne pas avoir encore remporté de Grand Prix cette année, après onze manches.

Hamilton attend aussi toujours son premier podium en GP avec Ferrari. S'il ne terminait pas dans le Top 3 dimanche, il mettrait fin à sa série de 15 podiums consécutifs à Silverstone, ce qui constitue là encore un record absolu sur un même tracé.

Lutte au sommet chez McLaren Grâce à une version améliorée de la SF-25 qui a permis à Hamilton et son coéquipier Charles Leclerc de terminer respectivement 4e et 3e du dernier GP, en Autriche, l'écurie italienne est remontée à la deuxième place au championnat des constructeurs, un point seulement devant Mercedes.

Ferrari reste toutefois encore très loin des McLaren dominatrices, qui comptent près de 200 points d'avance. Victorieuse de huit des onze premiers rendez-vous de la saison, l'écurie de Woking semble hors d'atteinte sur la plupart des GP.

En Autriche, ses deux pilotes - le leader au championnat australien Oscar Piastri et le Britannique Lando Norris - ont offert au public un duel de haute volée au coeur des montagnes de Styrie. A l'arrivée, Norris s'est imposé tout en maîtrise devant Piastri, et est revenu à 15 points de son coéquipier australien au championnat.

Verstappen au coeur de nouvelles rumeurs Troisième du général, le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) est distancé de 61 points. Contraint d'abandonner le weekend dernier après un accrochage avec la Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli (l'Italien a été jugé responsable), le Néerlandais a perdu gros face aux pilotes de tête et a même vu revenir dans ses rétros le Britannique George Russell (Mercedes), qu'il ne précède plus que de neuf points.

A cet abandon s'est ajoutée la 16e place du Japonais Yuki Tsunoda concluant une journée noire pour Red Bull qui n'a inscrit aucun point lors d'un Grand Prix pour la première fois depuis mars 2022. Après cette contre-performance, l'écurie autrichienne reste quatrième du général mais voit s'éloigner les équipes de tête.

De quoi donner de sérieuses envies d'ailleurs à Verstappen, officiellement engagé jusqu'à fin 2028 ? D'après Sky Sport Italie, le Néerlandais serait en "négociations concrètes" avec Mercedes pour 2026. Si elles aboutissaient, il pourrait récupérer le baquet de George Russell au côté d'Antonelli, après onze saisons passées dans le giron Red Bull.



Groupe A: La Finlande défie la Norvège à Sion Le stade de Tourbillon sera le théâtre dimanche (à 18h) du choc entre les gagnantes de la 1re journée du groupe A à l'Euro 2025.

La Norvège se frottera à la Finlande, avec déjà pour enjeu la 1re place de cette poule et un ticket pour les quarts quasiment en poche.

Les Norvégiennes ont gâché la fête helvétique mercredi soir au Parc St-Jacques de Bâle en renversant la Suisse 2-1, après avoir pourtant été dominées durant la première période. Leurs stars Ada Hegerberg et Caroline Graham Hansen ont démontré une nouvelle fois toute l'étendue de leur talent.

L'équipe de la coach Gemma Grainger, favorite logique de cette poule, voudra confirmer ce statut dimanche à Sion. Mais les Norvégiennes ne pourront pas se montrer aussi attentistes que face à la Suisse, même si un nul ne constituerait pas un mauvais résultat. La Finlande ne leur laissera certainement pas le moindre espace.

La conquête d'un point serait d'ailleurs également vue de manière positive du côté de la Finlande, qui a battu l'Islande 1-0 mercredi en ouverture de ce championnat d'Europe. Avec quatre points à leur compteur, les Finlandaises pourraient également se contenter de défendre et d'attendre leur heure jeudi prochain face à la Suisse lors d'une dernière journée sans doute décisive.



L'Islande, un adversaire idéal pour se relancer La Suisse dispute dimanche à Berne le deuxième match de "son" Euro face à l'Islande (21h00). Les promesses de la défaite rageante contre la Norvège (2-1) doivent se concrétiser en points.

La situation n'est pas encore critique, mais pourrait rapidement le devenir. Après cette première défaite à Bâle, la sélection de Pia Sundhage se retrouve dans une position délicate. La menace d'une élimination précoce, comme celle qu'avait vécue l'équipe de Suisse masculine après deux matches lors de l'Euro 2008 à domicile, est bien réelle. Un nouveau revers face aux Islandaises, conjugué à un match nul entre la Norvège et la Finlande (dimanche 18h à Sion), sonnerait le glas des espoirs helvétiques.

Mais avec ce qu'elles ont montré sur le terrain du Parc Saint-Jacques mercredi, Lia Wälti et ses coéquipières peuvent aborder ce deuxième duel avec confiance. Elles doivent oublier ce trou d'air qui leur a coûté la victoire et le droit de fêter en beauté le lancement de "leur" grand évènement.

Débuts inquiétants Face à l'Islande, les Suissesses doivent assumer un statut de favorites. Car même si les Islandaises figurent devant elles au classement FIFA (14e place, la Suisse est 23e), les insulaires n'ont pas vraiment convaincu pour leur entrée en lice contre la Finlande dans ce groupe A aux allures nordiques.

Outre la défaite 1-0, la sélection entraînée depuis 2021 par Thorsteinn Halldorsson a perdu deux joueuses. La milieu de terrain Hildur Antonsdottir a été expulsée pour deux cartons jaunes et la défenseuse Glodis Viggosdottir, malade, est sortie à la pause. Viggosdottir, la capitaine qui évolue au Bayern Munich, s'est voulue rassurante après la défaite concédée à Thoune, mais elle n'est pas apparue à l'entraînement jeudi.

La Suisse devra toutefois se méfier de l'arme fatale de cette équipe islandaise, l'attaquante Karolina Lea Vilhjalmsdottir. Cette dernière avait joué un bien mauvais tour aux Suissesses en Ligue des nations, inscrivant un triplé lors d'un match nul spectaculaire à Reykjavik début avril (3-3).

Quelques changements? Pour dominer les Islandaises au Wankdorf, où du vrai gazon a remplacé la pelouse artificielle sur laquelle évoluent d'ordinaire les Young Boys, les joueuses de Pia Sundhage devront se montrer plus flexibles qu'à Bâle. Dans la cité rhénane, elles ont mis trop de temps à s'adapter aux changements tactiques effectués par les Norvégiennes à la pause.

"Ce sera une rencontre totalement différente, mais je peux vous promettre qu'on va travailler pour leur donner du fil à retordre", a lancé l'entraîneuse suédoise en conférence de presse d'après-match mercredi, avant d'ajouter qu'il y aurait "peut-être" quelques changements dans le onze. On pense notamment à Sydney Schertenleib, dont l'entrée à l'heure de jeu a redonné de l'allant à la Suisse alors que la Norvège venait de renverser la table en cinq minutes.

Dans le camp islandais, les fulgurances helvétiques en première mi-temps n'ont pas échappé à Thorsteinn Halldorsson. "Elles ont été beaucoup plus agressives qu'elles ne l'avaient été contre nous en Ligue des nations ce printemps", a relevé le sélectionneur islandais jeudi. "Nous savons avec certitude que l'équipe de Suisse ne doit pas être prise à légère."