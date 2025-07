L'Angleterre en demi ++ Guerdat vise les médailles

Bon départ de Scheffler au British Open, McIlroy à la peine Rory McIlroy a fini au par pour la première journée Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison Le no 1 mondial Scottie Scheffler a pris un bon départ au British Open avec une carte de 3 sous le par lors de la 1re journée jouée sous la pluie. Le Britannique Rory McIlroy a eu moins de réussite.

L'ex-vainqueur de l'US Open Matt Fitzpatrick, le Chinois Li Haotong, le Danois Jacob Skov Olesen, le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout et l'Américain Harris English ont terminé en tête avec une carte de quatre sous le par sur le parcours du Royal Portrush Golf Club.

Mais Scheffler reste bien placé pour tenter de remporter un 4e tournoi majeur et son premier British Open après avoir connu une journée assez irrégulière tout en se rattrapant avec de très beaux coups d'approche.

"Quand la pluie tombe en transversale ce n'est pas si facile, imaginez-vous, de garder la balle sur le fairway. Merci de me le rappeler", a-t-il ironisé à l'endroit des journalistes. Il n'était qu'à un coup sous le par après les 15 premiers trous avant de placer de beaux coups au 16e et 17e.

McIlroy est toutefois la vedette des quelque 280'000 spectateurs qui devraient assister aux quatre journées du tournoi, le dernier Majeur de l'année. Après un bon départ, il a toutefois montré des signes de faiblesse. "Je ressens le soutien de tout le pays ce qui est merveilleux, mais en même temps je ne veux pas les décevoir et cela ajoute un peu de pression", a-t-il reconnu en rendant une carte au par à l'issue de la journée.



L'Angleterre en demi-finale au bout du suspense La joie de Lucy Bronze après son penalty réussi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'Angleterre est en demi-finale de l'Euro féminin. A Zurich, les championnes d'Europe ont arraché leur billet aux tirs au but pour un succès 3-2 face à la Suède.

Il a fallu 14 penalties pour départager les deux équipes, comme si Britanniques et Suédoises n'avaient pas envie de quitter la pelouse du Letzigrund. Au bord du gouffre, les Anglaises ont finalement trouvé les ressources mentales pour s'imposer et valider leur place dans le dernier carré.

Et on peut dire que les joueuses de Sarina Wiegman ont eu de la chance, car elles ont été dominées, notamment en première période. Les Scandinaves ont commencé la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 2e minute par la très expérimentée Kosovare Asllani. La joueuse offensive de 35 ans n'a pas manqué sa combinaison avec Stina Blackstenius.

Les Suédoises ont fait encore mieux et c'est cette fois Blackstenius qui a fait payer une défense anglaise pas au niveau à la 25e. L'attaquante d'Arsenal a pris de vitesse une Jessie Carter totalement dépassée. Et si la gardienne Hannah Hampton n'avait pas été à son affaire, les Britanniques auraient pu rejoindre la mi-temps avec un troisième but dans les bagages.

Hormis un tir sur la transversale en début de deuxième mi-temps, les filles de Sarina Wiegman ont eu de la peine à prendre en défaut le bloc scandinave. Et sans un nouvel arrêt de Hampton sur un tir de Blackstenius, les championnes d'Europe en titre auraient pu baisser pavillon.

Et puis Wiegman a fait des changements et les remplaçantes ont permis à l'Angleterre de refaire surface en deux minutes entre la 79e et la 81e. Lucy Bronze a d'abord réduit la marque de la tête, puis Michelle Agmeyang a égalisé en plongeant les Suédoises dans le doute.

Les prolongations n'ont rien donné et c'est finalement au mental que les Anglaises ont pu se qualifier. Les Suédoises ont manqué leurs trois derniers penalties.

L'Angleterre retrouvera l'Italie en demi-finale.



Guerdat en course pour les médailles, la Suisse 6e Nadja Peter Steiner et Mila réalisent de bons Européens Image: KEYSTONE/EPA/Cabalar Aux Européens de saut à La Corogne, l'équipe de Suisse continue de naviguer hors du top 5. Les Helvètes sont 6es après la deuxième des trois épreuves du classement par équipes.

Grâce à un excellent Steve Guerdat, auteur d'un nouveau sans-faute avec Iashin Sitte, et à Nadja Peter Steiner elle aussi parfaite sur Mila, la Suisse a limité la casse.

Géraldine Straumann a fait mieux que la veille, mais elle a tout de même fait tomber une barre dans un concours où il y a eu pléthore de sans-faute. Quant à Martin Fuchs et Connor Jei, ils n'ont jamais trouvé le bon rythme en commettant quatre erreurs pour un résultat qui a été logiquement biffé.

La Grande-Bretagne est toujours en tête avec 3,96 points de pénalité grâce à trois parcours parfaits. L'Allemagne suit avec 4,19 et la Belgique avec 4,61. Avec ses 11,10 points, la Suisse devra bénéficier de circonstances très favorables pour espérer ramener une médaille vendredi soir.

En individuel en revanche, Guerdat est 5e après deux épreuves. Nadja Peter Steiner est 11e et Janika Sprunger 16e.



Jérôme Kym en quart de finale Jérôme Kym est en quarts de finale à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jérôme Kym (ATP 154) disputera vendredi les quarts de finale du Swiss Open de Gstaad. L'Argovien de 22 ans a battu le qualifié Francesco Passaro (ATP 131) 7-6 (7/3) 7-6 (7/3) jeudi au 2e tour.

Invité par les organisateurs, Jérôme Kym a donc confirmé le succès obtenu mardi face à un autre joueur issu des qualifications, le Français Calvin Hemery (ATP 171). Il a ainsi cueilli ses deux premiers succès sur l'ATP Tour, lui qui avait échoué d'entrée à Bâle l'automne dernier pour ses débuts sur le circuit principal.

Jérôme Kym fera figure d'outsider en quart de finale face au Français Arthur Cazaux (ATP 116) qui a dominé en trois sets l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 58). Mais s'il continue à servir aussi bien, tout est permis pour l'Argovien qui a claqué 9 aces.

Kym a par ailleurs mis fin à une très longue disette helvétique à Gstaad. Il est le premier représentant de Swiss Tennis à atteindre les quarts de finale sur la terre battue de l'Oberland bernois depuis Stan Wawrinka en... 2013. Le Vaudois avait alors été contraint à l'abandon face à Feliciano Lopez.



Tadej Pogacar fait coup double à Hautacam Tadej Pogacar simplement beaucoup trop fort Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a sorti un grand numéro lors de la 12e étape du Tour de France entre Auch et Hautacam. Le Slovène a profité de cette première étape de montagne pyrénéenne pour marquer les esprits.

En mode revanche, le triple vainqueur du Tour! Battu de plus d'une minute sur ces mêmes routes par Vingegaard en 2022, Tadej Pogacar a frappé très fort sur cette étape de 180,6 km. Et le pire, c'est que le Slovène n'a même pas eu besoin de placer une attaque d'extraterrestre. "Pogi" a profité du soutien de ses équipiers d'UAE pour isoler son principal adversaire et lâcher tout le monde au train.

Maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos, le Slovène n'a pas souffert de sa chute de la veille. Il a prouvé qu'il était bien le maître incontesté du cyclisme en mettant 2'10 à Vingegaard, 2e de l'étape, et 2'23 à l'Allemand Florian Lipowitz. Il remporte sa 20e victoire sur le Tour de France et déjà sa troisième étape sur cette édition 2025.

Au général, Pogacar compte désormais 3'31 d'avance sur un Jonas Vingegaard, 2e de l'étape et auteur malgré tout d'une très belle montée. Le Danois possède de son côté 1'14 de bonus sur le 3e, Remco Evenepoel.

Vendredi, la 13e étape sera probablement à nouveau le théâtre d'un duel entre les hommes forts de ce Tour avec un contre-la-montre individuel en côte de 10,9 km entre Loudenvielle et l'altiport de Peyragudes, là où s'était tournée la scène d'ouverture du 18e James Bond, "Demain ne meurt jamais".



Waltert file en quarts et retrouvera Teichmann Jil Teichmann ( Image: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG Le tournoi WTA 250 d'Iasi sera le théâtre d'un quart de finale 100% suisse. Simona Waltert a rejoint Jil Teichmann en se défaisant de l'Espagnole Irene Burillo 6-4 7-6 (7/2) jeudi au 2e tour.

La Grisonne permet donc aux supporters helvétiques de se réjouir d'un duel entre Suissesses sur la terre battue roumaine. Elle a enfin vaincu le signe indien jeudi, elle qui restait sur deux défaites en autant de confrontations avec Irene Burillo.

La droitière de Coire est revenue de loin dans la deuxième manche face à l'Espagnole. Menée 5-2 avec deux breaks de retard, elle a effacé deux balles de set à 6-5 sur le service adverse. Elle a ensuite remporté les sept derniers points du tie-break, concluant sur sa première balle de match après 2h15' de jeu.

Coachée par l'ancien joueur vaudois de Coupe Davis Stéphane Bohli, Simona Waltert a déjà atteint deux fois le stade des demi-finales cette année. Mais il s'agira de son premier quart de finale de la saison dans la catégorie 250.

Jil Teichmann et Simona Waltert ont déjà été opposées à trois reprises. La Grisonne avait enlevé leur premier duel, en 2017 dans le tournoi ITF de Lenzerheide, et la Seelandaise a gagné les deux suivants.



Mohamed Ali Camara rejoint le Maccabi Tel Aviv Le défenseur de Youg Boys Mohamed Ali Camara (en jaune) aura passé 7 ans au sein du club bernois. (Archives) Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le défenseur central Mohamed Ali Camara quitte les Young Boys pour rejoindre le Maccabi Tel Aviv, communique le club bernois. Ali Camara a remporté sept trophées avec YB.

Au cours des sept saisons passées chez les Young Boys, Mohamed Ali Camara (27 ans) a remporté cinq titres de champion et deux Coupes de Suisse. A l'été 2018, il avait rejoint les Young Boys en provenance d'Israël (Hapoel Ra'anana), et retourne maintenant en Israël.

Ali Camara a disputé le dernier de ses 193 matches officiels avec YB lors de la défaite 5-0 à Lucerne. Il s'est terminé de manière peu glorieuse : pour une agression - son troisième carton rouge de la saison - l'international guinéen a été suspendu pour six matches. La suspension a été purgée.



Fin de série pour Lionel Messi, "muet" face à Cincinnati Lionel Messi est resté muet face à Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Lionel Messi, qui avait marqué un doublé lors des cinq matches précédents de MLS, est resté muet mercredi. L'Argentin n'a pas pu empêcher son équipe de Miami de s'incliner 3-0 à Cincinnati.

A 38 ans, Messi était sur une série, inédite pour lui depuis 2012 lorsqu'il jouait à Barcelone, et inédite en MLS, de cinq matches d'affilée avec deux buts inscrits. Avec un total de 16 buts en 17 parties cette saison, il est deuxième au classement des buteurs, à une longueur de l'attaquant de Nashville Sam Surridge (17 buts).

L'octuple Ballon d'Or et son équipe de Miami pointent à la cinquième place de la Conférence Est à huit longueurs du leader Philadelphie mais avec trois matchs en moins.



Sabalenka forfait pour le tournoi de Montréal Aryna Sabalenka renonce au WTA 1000 de Montréal Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Aryna Sabalenka, no 1 mondial, a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour le tournoi WTA 1000 de Montréal (27 juillet-7 août). Elle se dit fatiguée par une première partie de saison intense.

Finaliste à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon, titrée cette saison à Madrid et à Miami, Aryna Sabalenka veut préparer au mieux l'US Open, sa dernière chance de triompher en Grand Chelem cette saison.

"Je suis impatiente de lancer ma saison nord-américaine sur dur, mais pour mettre les meilleures chances de mon côté, j'ai décidé de faire l'impasse sur Montréal", explique la Bélarusse dans un communiqué diffusé par Tennis Canada.

Il ne lui restera qu'un tournoi, en août à Cincinnati (7-18 août), pour préparer la défense de sa couronne sur les courts de Flushing Meadows, où se déroule l'US Open (24 août-7 septembre).

Une autre membre du Top 10, l'Espagnole Paula Badosa, manquera également à l'appel du tournoi canadien en raison d'une blessure. La Canadienne Eugénie Bouchard (31 ans, ex-no 5 mondial) a annoncé elle que le rendez-vous de Montréal, sa ville natale, serait le dernier tournoi de sa carrière, minée par les blessures.



Mityukov vit "une saison particulière" Comme il en a pris l'habitude, Roman Mityukov ne se fixe pas d'objectif précis avant les Mondiaux en grand bassin de Singapour (27 juillet-3 août).

"C'est une saison particulière après des JO", lors desquels le Genevois s'était paré de bronze sur 200 m dos l'été dernier.

"Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport à la concurrence internationale. Cela fait quasiment un an que je ne me suis pas mesuré à elle", souligne Mityukov, qui n'avait pas trop eu l'occasion de le faire lors des Mondiaux 2024 en petit bassin avec trois courses disputées seulement à Budapest en décembre.

"Je ne sais toujours pas ce que je faisais là-bas", rigole le Genevois, joint au téléphone par Keystone-ATS vendredi dernier. Aligné sur trois disciplines en Hongrie (100 et 200 dos, 100 libre), il avait été éliminé à chaque fois dès les séries. "Je voulais rentrer le plus vite possible pour m'entraîner", souligne-t-il.

"J'emmagasine de l'énergie" "Je n'étais pas affûté, ça arrivait trop tôt pour moi dans la saison. J'ai coupé longtemps après les Jeux de Paris. Or, j'ai l'habitude de monter en puissance", rappelle Mityukov, qui n'a en outre pas l'habitude de nager en bassin de 25 mètres. "Ca s'est transformé en mini-camp d'entraînement", glisse-t-il.

Depuis, il a eu tout loisir de préparer son seul "vrai" grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde en bassin de 50 m. "Je me réjouis d'y être", lâche le Genevois (25 ans le 30 juillet), dont le voyage en Asie était prévu ce mercredi.

"Je me sens très bien, tant physiquement que mentalement. Je relâche peu à peu le kilométrage", souligne-t-il. Les entraînements les plus durs sont derrière lui. "Je me détends, j'emmagasine de l'énergie", explique Mityukov, qui devrait ne nager plus que 3 kilomètres quotidiennement lors des jours précédant son entrée en lice.

Si la mécanique est bien huilée, il faut en revanche toujours faire preuve de souplesse dans la planification. "L'affûtage dépend de mes sensations. Clément (Bailly, son coach) sait mieux que moi si j'ai besoin de nager plus ou moins", précise-t-il.

"Pas trop se relâcher" "Mais il en faut pas trop se relâcher, car il faudra tenir", rappelle Mityukov, qui s'alignera sur les trois distances du dos (50, 100 et 200 m) et éventuellement en relais. Sa première course individuelle est prévue le lundi 28 juillet, avec les séries du 100 m dos. Celles du 200 m, sa distance fétiche, sont prévues le 31.

Présent sur le podium du 200 m dos lors des trois dernières compétitions intercontinentales en grand bassin (bronze en 2023 et argent en 2024 aux Mondiaux, bronze olympique en 2024), le Genevois peut-il viser autre chose qu'un podium à Singapour? "C'est vraiment dur de donner un objectif précis", coupe-t-il.

"Je suis confiant, je serai compétitif", rassure Roman Mityukov, 8e performeur 2025 sur 200 m dos avec les 1'55''64 réalisés lors des championnats de Suisse de Sursee début avril. "Mais il faudra à coup sûr se battre, d'abord pour passer en demi-finale, puis pour aller en finale", souffle-t-il.

"Je devrai simplement faire ma course, sans me mettre de pression", lâche le 21e nageur le plus rapide de l'histoire dans la discipline. "J'avais fait cette erreur aux Européens de 2022, où je voulais absolument l'or", mais où il avait dû digérer trois 4es places (100 et 200 m dos, 4x200 m libre). On ne l'y reprendra plus.



Les Anglaises face aux inattendues suédoises Le deuxième quart de finale de l'Euro, jeudi dès 21h à Zurich, s'annonce ouvert. Il opposera les Anglaises, titrées en 2022, et les Suédoises qui ont terminé première de leur groupe.

Après une défaite face à la France en ouverture, la sélection de Sarina Wiegman a enchainé avec deux victoires. Sous les yeux du prince William, les joueuses anglaises ont largement remporté le duel face aux Pays-Bas 4-0, déjà au Letzigrund. Enfin, les championnes d'Europe en titre ont corrigé 6-1 leurs voisines galloises.

Pour les Lionnesses, l'objectif sera de donc de confirmer cette lancée afin de passer l'épaule face à une équipe de Suède qui fait figure de test. La Suède a en effet remporté ses trois matches de poules face à la Pologne, le Danemark et surtout l'Allemagne lors de la dernière journée.

Menée au score, l'équipe aux trois couronnes a complètement renversé la vapeur en remportant cette rencontre 4-1 face à une équipe d'Allemagne favorite. Malgré un statut d'outsider, les Suédoises aborderont ce quart de finale en pleine confiance.



Lamine Yamal récupère le no 10 de Messi, Ronaldinho et Maradona Lamine Yamal pose fièrement avec son nouveau numéro 10 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, va hériter cette saison du no 10 du Barça que portèrent naguère Lionel Messi et Diego Maradona. Le club catalan l'a annoncé.

Souvent comparé à Messi, lui aussi sorti de la Masia, le centre de formation du club, l'ailier qui vient de fêter ses 18 ans dans des circonstances à l'origine d'une controverse portait la saison dernière le 19, le 10 ayant été attribué depuis 2021 à Ansu Fati, transféré cet été à Monaco.

Plus jeune joueur de l'histoire du Barça à être entré en jeu en championnat - c'était en avril 2023, il n'avait que 15 ans et neuf mois -, Yamal est devenu depuis une pièce maîtresse du club pour lequel il a inscrit 25 buts en 100 apparitions. Il a joué un rôle prépondérant dans le triplé réussi la saison passée (championnat, Coupe du roi et Supercoupe d'Espagne).

"Messi a tracé son chemin et je tracerai le mien", a-t-il dit aux journalistes lors d'un événement organisé pour l'occasion à la boutique du club, au Camp Nou. "Je vais travailler aussi dur que je peux, tout donner et tenter de rendre heureux les supporters du Barça qui sont ici et ceux qui sont chez eux."

Une controverse Yamal a fait ces derniers jours les gros titres des journaux espagnols après avoir fêté ses 18 ans le week-end lors d'une soirée privée pour laquelle des artistes nains avaient été embauchés.

Le ministère des Droits sociaux a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu atteinte à la dignité des personnes concernées à la suite d'une plainte déposée par l'Association des personnes atteintes de dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE).

"Au bout du compte, a dit Yamal, je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça mais quand je suis off, je profite de ma vie, et c'est tout." Le jeune ailier, qui a prolongé en mai dernier jusqu'en 2031, a dit aborder la saison 2025-26 avec l'envie de gagner la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l'Espagne l'été prochain. "J'espère me régaler encore plus que la saison passée et réaliser mes rêves", a dit celui qui postule au prochain Ballon d'or.

Outre Messi, d'autres gloires du football ont porté le maillot no 10 du Barça, comme Diego Maradona et Ronaldinho. "Trois légendes du football, trois légendes de ce club, a dit Yamal. Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont donné à mon club et j'essaierai de prolonger cet héritage."



Girelli envoie l'Italie en demi-finales Cristiana Girelli, héroïne italienne Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le premier quart de finale de l'Euro féminin a souri à l'Italie. A Genève, les Transalpines ont dominé la Norvège 2-1 grâce à un doublé de Cristiana Girelli.

Grâce à l'attaquante de la Juventus, les "Azzurre" mettent fin à une disette de 28 ans en rejoignant cette fois le dernier carré.

Ce sont d'ailleurs les Italiennes qui ont été les premières à mettre le feu aux poudres dans cette rencontre. A la 50e, Girelli a pu habilement dévier un centre de Cantore pour ouvrir le score.

Les Norvégiennes ont eu l'opportunité de revenir à la marque dix minutes plus tard sur penalty, mais la star Ada Hegerberg a tiré à côté, ratant son deuxième penalty de la compétition après celui contre la Suisse en ouverture de cette compétition.

Seulement l'attaquante de Lyon, qui a fêté ses 30 ans il y a six jours, n'a pas été la première Ballon d'Or féminine par hasard. A la 66e, Hegerberg a pu égaliser en étant la plus prompte à toucher le ballon dans la surface de réparation transalpine.

Et alors que l'on imaginait des prolongations, un nouveau centre parfait de Cantore à la 90e a trouvé la tête de Girelli pour faire exploser le stade de la Praille et toute l'Italie avec.



La Suisse commence de manière correcte Martin Fuchs et Conner Jei ont fait une erreur lors de la chasse Image: KEYSTONE/EPA/Cabalar Pour l'ouverture des Européens de saut à La Corogne, l'équipe de Suisse a fait des débuts corrects, sans plus. Les Helvètes sont 6es après la première des trois épreuves du classement par équipes.

Le champion d'Europe et vice-champion olympique a pris le meilleur départ du quintette suisse, bien que le Jurassien ait ménagé son cheval phare Dynamix lors de ces championnats. Sur Iashin Sitte, Guerdat a fait une chasse sans faute et a terminé au 6e rang, comme son équipe.

Nadja Peter Steiner avec Mila (17e) et Janika Sprunger sur Orelie (24e) n'ont pas non plus écopé de secondes de pénalité. Les deux femmes ont toutefois privilégié la sécurité à la vitesse. Martin Fuchs, qui comme Guerdat a accordé une pause à son meilleur cheval, a misé sur la sécurité avec Conner Jei. Le Zurichois a commis une erreur qui lui a valu quatre secondes de pénalité et la 35e place.

Géraldine Straumann a totalement raté sa première participation à un championnat international. Par chance, les points de pénalité de sa 85e place ont été biffés et n'ont pas été comptabilisés dans le classement par équipe.

La Grande-Bretagne est en tête avec 3,96 points de pénalité. Six équipes, dont la Suisse avec 7,10, se tiennent en un seul point de pénalité. Jeudi et vendredi, une manche sera organisée comme pour une Coupe des Nations. Les médailles par équipe seront décernées vendredi soir. Les résultats des trois premiers jours seront pris en compte pour la finale individuelle de dimanche, qui comptera deux tours.