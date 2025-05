La Suisse bat le Kazakhstan ++ Guerdat à Saint-Gall

Djokovic: "J'espère pouvoir construire ma forme" Novak Djokovic est en quête de confiance à Genève Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Novak Djokovic est en quête de confiance à l'heure d'aborder le Geneva Open.

"Ce n'est pas idéal comme situation", a concédé le Serbe, tête de série no 2 du tableau, à la veille de son entrée en lice en 8e de finale. Mais "ma motivation est toujours là."

Sevré de titre depuis son 99e sacre, à savoir la conquête de l'or olympique à Paris en août 2024, l'ex-no 1 mondial vit une saison 2025 jusqu'ici compliquée: 12 victoires pour 7 défaites, une seule finale - perdue à Miami face à Jakub Mensik - et un abandon en demi-finale de l'Open d'Australie.

On est donc très loin de ses standards. D'autant plus sur terre battue, surface où celui qui a triomphé trois fois à Roland-Garros n'a pas gagné le moindre match jusqu'ici en 2025. Il a ainsi été battu d'entrée tant à Monte-Carlo qu'à Madrid, avant de renoncer à s'aligner à Rome.

"C'est un chapitre différent de ma carrière dans lequel j'essaie de naviguer. Je ne suis pas vraiment habitué à ces circonstances, avec des défaites qui s'enchaînent dès les premiers tours. Même si je savais que cela finirait par arriver", a confié Nole, qui fêtera ses 38 ans ce jeudi.

"Je veux des trophées en plus" Pas question toutefois de déjà regarder dans le rétroviseur. "Je suis fier de tout ce que j'ai accompli dans ma carrière, mais j'ai encore le désir de tout faire pour atteindre mon meilleur niveau, afin de pouvoir gagner des tournois du Grand Chelem et battre les meilleurs joueurs du monde", a-t-il poursuivi.

"C'est pour cela que je suis ici. Je veux des trophées en plus, je veux construire ma forme dans l'optique de Roland-Garros", a répété Novak Djokovic, qui affrontera le vainqueur de l'édition 2018, le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 134), pour son entrée en lice mercredi en 8e de finale.

"Ma motivation est toujours là, mais c'est une période de transition où je dois comprendre comment réagit mon corps, où je dois mieux gérer les circonstances. Avec l'idée de performer avant tout en Grand Chelem, même si j'ai envie de briller partout où je joue. Les Majeurs, c'est le summum dans notre sport", a-t-il rappelé.

Novak Djokovic - qui s'est présenté devant la presse avec plus de quatre heures d'avance ! - sait bien que sa fenêtre de tir se raccourcit. Les semaines, les mois qui viennent pourraient être décisifs dans sa double quête de 100e titre ATP et de 25e trophée du Grand Chelem.

Enchaîner les matches A Genève, le Serbe espère avant tout pouvoir enchaîner les matches, comme l'an dernier lorsqu'il en avait gagné deux avant d'échouer face à Tomas Machac en demi-finale. "Je me réjouis de jouer. Je n'ai pas beaucoup joué sur terre battue, je n'y ai pas encore gagné de match cette saison", a-t-il ainsi lui-même rappelé.

"J'espère disputer plus d'un match ici pour mieux aborder Roland-Garros qui est le tournoi le plus important sur terre battue", et probablement celui dans lequel ses chances de triompher sont les plus réalistes. "J'espère pouvoir construire ma forme à Genève, et mieux jouer que les six dernières semaines."



La Suisse bat le Kazakhstan dans la douleur Kevin Fiala marque le but de l'égalisation à 1-1 face au Kazakhstan. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pour sa 7e dernière rencontre de la phase de groupe, la Suisse a dominé le Kazakhstan mardi lors du Mondial à Herning. Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 4-1.

Ne retenir que la victoire et rien d'autre. Face à un adversaire limité qui a su jouer avec ses armes, la Suisse a dû se montrer patiente. Elle a livré son plus mauvais match depuis le début du tournoi. Mais elle est assurée de terminer dans les deux premiers du groupe.

Arrivé en matinée à l'aéroport, Nino Niederreiter n'a pas perdu de temps et a pu être aligné par Patrick Fischer. Le Grison a pris place avec le duo zurichois Malgin-Andrighetto. Malgré le renfort de l'attaquant des Jets, la Suisse s'est fait piéger à la 16e par un but kazakh inscrit par Shestakov. Cette ouverture du score n'était pas franchement méritée, mais les hommes de Fischer ont aussi payé pour leur début de match trop plan-plan avec un premier lancer au but à la 8e!

Au cours du tiers médian, la sélection à croix blanche s'est montrée nettement plus pressante autour du but adverse, avec notamment une très grosse occasion pour Riat à la 27e. Il a tout de même fallu attendre la 40e et un but de Fiala du patin en power-play pour voir la Suisse combler son retard. Un nouveau jeu de puissance à la 48e a vu Andrighetto inscrire son septième but de la compétition en allant travailler autour de la cage pour ce 2-1 qui s'est fait attendre.

On ne peut pas dire que les Helvètes ont tremblé, mais ils ont assuré leur succès à la 58e par l'éternel Ambühl, capitaine lors de cette rencontre. Quelques secondes plus tard, Damien Riat y est allé d'un tir entre les jambes pour le 4-1 et son cinquième but au Danemark.

La Suisse doit maintenant sagement attendre pour connaître la suite de son programme et quel sera son adversaire en quarts de finale jeudi. Comme de très nombreuses options existent, il serait bien trop long de toutes les lister. Tout se décantera une fois que les deux matches de 20h20 seront terminés.



Steve Guerdat au Prix des nations à St-Gall Steve Guerdat revient après une opération au dos (archives). Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Steve Guerdat a été retenu dans la sélection suisse pour le Prix des nations du CSIO de St-Gall, vendredi de la semaine prochaine.

Auparavant, pour son retour à la haute compétition, il est aussi engagé à la fin de cette semaine au CSIO5* à Rome.

Le champion olympique 2012 et médaillé d'argent des derniers JO à Paris s'était qualifié pour la finale de la Coupe du monde de début avril à Bâle, mais il a dû y renoncer pour se soumettre à une opération au dos. Un temps, le cavalier jurassien de 42 ans a même craint pour sa carrière.

A St-Gall, il montera Dynamix, son cheval des JO, avec lequel il avait été sacré champion d'Europe en 2023. Devant les médias mardi, le chef de l'équipe de Suisse Peter van der Waaij a indiqué que Steve Guerdat devait encore ménager ses forces et doser ses apparitions en compétition, mais qu'il était suffisamment en forme pour une épreuve ou l'autre au plus haut niveau.

Aux côtés de Guerdat, la Suisse alignera Martin Fuchs, Edouard Schmitz et Nadja Peter Steiner à St-Gall. Gagnante de ce Prix des nations en Suisse orientale en 2022 et 2023, la Suisse vise un troisième sacre consécutif. En 2024, la compétition a été annulée en raison de pluies diluviennes.



Jil Teichmann chute d'entrée à Rabat Jil Teichmann a mordu la poussi鑽e au Maroc. Image: KEYSTONE/EPA PAP/PIOTR POLAK La répétition générale avant Roland-Garros n'a pas souri à Jil Teichmann (WTA 98). La Biennoise a perdu 6-4 6-1 au 1er tour du tournoi de Rabat face à la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 75).

Les jeux du 1er set ont tous été très disputés, avec une cascade de breaks. Mais la Russe a remporté les points les plus importants. En 2e manche, elle a pris d'entrée le service de Teichmann pour se détacher irrémédiablement.

La Suissesse compte deux victoires sur le circuit WTA cette année, en janvier à Singapour où elle avait atteint les quarts de finale, avant d'enchaîner par une victoire en finale au Challenger de Mumbai. L'ex-no 21 mondiale s'accroche pour retrouver un bon niveau.



Robert Johansson arrête sa carrière Robert Johansson a d Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Le Norvégien Robert Johansson, triple médaillé aux JO-2018 (or par équipes et bronze aux petit et grand tremplins), met fin à sa carrière.

Il a annoncé mardi avoir pris cette décision il y a un certain temps déjà, regrettant que sa carrière ne se soit pas tout à fait terminée comme il l'aurait mérité.

Johansson a fait référence au scandale des combinaisons non conformes chez certains sauteurs norvégiens (Marius Lindvik, Johann André Forfang, Kristoffer Sunda) aux derniers Mondiaux de Trondheim, qui lui a ensuite également valu une suspension. "J'ai l'impression d'avoir été suspendu juste parce que je suis Norvégien", a dit Johansson à la télévision de son pays.



Le patron destitué du foot brésilien ouvre la voie à sa succession L'ex-patron du foot brésilien Ednaldo Rodrigues renonce à faire recours contre sa destitution Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT L'ex-président de la Confédération brésilienne (CBF) Ednaldo Rodrigues a renoncé au recours contre la décision judiciaire qui l'a destitué. Ceci ouvre la voie à sa succession.

Dans ce document que s'est procuré l'AFP, dans lequel Rodrigues demande le retrait du recours qu'il avait présenté devant la Cour suprême dans le but de retrouver son poste, les avocats du dirigeant affirment qu'il "ne va pas se présenter (...) aux élections convoquées" le 25 mai pour désigner un successeur.

Il laisse ainsi la voie libre à Samir Xaud, 41 ans, seul candidat à s'être présenté à ce scrutin mais déjà critiqué par de nombreuses personnalités du football brésilien.

Les avocats expliquent dans le document que M. Rodrigues, 71 ans, a décidé de jeter l'éponge "en prenant en compte le moment difficile vécu par la CBF, en raison de la superposition de contentieux judiciaires qui mettent en péril la stabilité de la gestion sportive".

L'ordre judiciaire qui a scellé sa destitution a été publié jeudi, quelques jours après la nomination de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti a la tête d'une équipe nationale en pleine déliquescence. Un juge du tribunal de Rio de Janeiro a déclaré "nul" et non avenu un accord qui l'avait maintenu à son poste, évoquant une "possible falsification" de signature.

La CBF a publié un communiqué annonçant la candidature de Samir Xaud, avec le soutien de 25 des 27 fédérations régionales, ainsi que 10 clubs des deux premières divisions du championnat brésilien. Aucune autre candidature n'a pu été déposée, les candidats ayant besoin du soutien d'au moins huit fédérations pour se présenter.



800 millions investis pour un projet de rénovation Le stade Arthur Ashe va être rénové Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER La Fédération américaine (USTA) va investir 800 millions de dollars dans la rénovation du stade Arthur Ashe et la création d'un centre de performance au centre national Billie Jean King.

Le site accueille l'US Open à New York.

USTA explique dans un communiqué que les coursives de l'immense stade Arthur Ashe, et ses quelque 24'000 places, vont être modernisées afin d'offrir plus d'espace aux spectateurs, et que la tribune basse ("courtside") va être agrandie de 3000 à 5000 places.

La fédération américaine va consacrer 250 millions sur les 800 millions de dollars à la construction d'un nouveau bâtiment, un centre de performance dédié aux joueurs. L'ensemble des travaux sera terminé pour l'édition 2027 de l'US Open, dont les tournois 2025 (24 août-7 septembre) et 2026 ne seront "pas affectés", assurent les organisateurs.



Andres Ambühl n'a aucun regret Dans une interview accordée à Keystone-ATS, Andres Ambühl revient sur sa fabuleuse carrière.

A 41 ans, le recordman des matches joués en championnat du monde (147 jusqu'ici) espère "que l'on n'oublie pas qu'à la fin, cela reste un jeu." Il n'a aucun regret.

-Andres Ambühl, vous souvenez-vous de ce qui a traversé l'esprit du jeune Andres âgé de 20 ans, il y a 21 ans à Prague, lors de son premier Mondial?

(il rit) "Là aussi, j'étais déjà pas mal nerveux. A cette époque, c'était assez inattendu que je puisse rester aussi longtemps avec l'équipe. J'ai probablement eu un peu de chance que nous n'ayons pas été trop loin en play-off avec Davos. J'ai donc pu faire toute la préparation et m'intégrer gentiment à l'équipe. C'était bien sûr spécial, avec tous ces grands noms que je ne connaissais pas encore et avec lesquels je me suis retrouvé."

-Qui étaient les plus grands noms de l'équipe à cette époque?

"Il y avait par exemple Tinu (Martin) Gerber ou Sandy Jeannin, des joueurs qui étaient extrêmement forts, Sandy en National League et Tinu en NHL. Mark Streit également. Tous des joueurs avec un sacré niveau."

-Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce premier tournoi?

"Pour moi, c'était un tournoi assez cool. Je crois même que j'ai marqué un but contre l'Autriche lors du premier match (il réfléchit). Non, contre la France (réd: le 6-0). Tu ne sais jamais si tu vas aller à nouveau en tribunes ou si tu va jouer chaque match. Alors savourer n'est peut-être pas le bon mot, mais tu prends du plaisir."

-Pouviez-vous imaginer disputer un Championnat du monde 21 ans plus tard?

"Non, tu ne penses jamais à ça. Déjà, le simple fait de participer à un Mondial n'est pas évident. La santé doit bien sûr aussi jouer un rôle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait une bonne saison, mais qui ont été blessés. Etre en bonne santé est probablement le plus important."

-Qu'avez-vous fait pour être si rarement blessé?

(il rit) "Honnetement rien de spécial. Je pense plutôt que mes prédispositions ne me destinent pas aux blessures et que j'ai simplement la chance d'avoir un corps robuste qui supporte pas mal de choses."

-Est-ce que cela a un rapport avec votre enfance à la ferme en montagne?

"C'est possible, je ne sais pas. Ma jeunesse a certainement contribué au corps que j'ai aujourd'hui. Mais c'est aussi difficile à dire, parce que je ne sais pas comment ça se serait passé si j'avais fait différemment les choses."

-Votre coéquipier de Davos, Simon Knak, joue son premier Championnat du monde. Aimeriez-vous être à nouveau à sa place?

"Non, parce que je pense que toutes les choses que j'ai pu vivre quand j'étais jeune manquent aujourd'hui à beaucoup de jeunes. A cause des natels et des réseaux sociaux. Je pense qu'à l'époque, nous étions plus insouciants et avions moins d'informations et de statistiques. Je suis content d'avoir pu vivre cette époque. On était certainement encore un peu plus libre, et chaque erreur ne se retrouvait pas immédiatement sur internet."

-Vous avez deux filles. Que leur dites-vous lorsque vous partez en voyage pour quelques semaines, comme c'est le cas actuellement? Comprennent-elles?

"Ce n'est déjà pas simple quand elles demandent quand je vais revenir. Mais oui, elles comprennent déjà que c'est mon travail."

-Mais vous n'avez jamais vraiment considéré le hockey comme un travail, non?

"Pas du tout. C'est du plaisir et du jeu, et j'espère que cela restera ainsi pour tout le monde encore de nombreuses années. Que l'on n'oublie pas qu'à la fin, cela reste un jeu."

-Y a-t-il quelque chose que vous regrettez dans votre carrière?

"C'est difficile à dire. Au final, tout ce qui n'a peut-être pas marché comme prévu a eu un effet positif sur autre chose. J'aurais bien sûr aimé que l'aventure nord-américaine se déroule autrement. En revanche, j'ai passé trois superbes années à Zurich. C'est pourquoi je pense que je referais absolument tout de la même manière."

-Pourquoi ça n'a pas fonctionné en Amérique du Nord?

"Je suppose qu'il aurait fallu que ce soit une autre équipe (red: que les New York Rangers), que j'écoute davantage mon intuition."

-Mais vous êtes content d'avoir essayé...

"Absolument. De manière générale, je pense que si quelqu'un a la possibilité de traverser l'Atlantique, il doit essayer. Si ça marche, tant mieux, sinon tu peux au moins dire que tu as essayé."

-De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?

"Le plus fier? (il réfléchit) C'est difficile à dire. Je suis content d'avoir vécu de beaux moments. Le sport en fait partie, mais aussi les nombreux coéquipiers au fil des ans. Je crois que je me suis bien entendu avec la plupart d'entre eux."

-Vous avez été régulièrement élu joueur le plus apprécié par les fans adverses. Est-ce important pour vous?

"Je trouve ça chouette. Et je pense que c'est aussi ça le sport. Pendant 60 minutes, on est concurrent et pas ami, mais après, au final, on fait tous la même chose. Et ensuite, on s'entend tous très bien. C'est comme ça que devrait être dans le sport."



L'équipe de Suisse vise la 1re place de son groupe L'équipe de Suisse dispute mardi dès 12h20 à Herning son dernier match dans la phase de groupes du championnat du monde. Elle vise la 1re place de la poule B.

La sélection de Patrick Fischer devrait pouvoir battre aisément le Kazakhstan, qui n'affiche que 3 points au compteur grâce à un succès face à la Norvège, ce qui lui permettrait de reprendre provisoirement la 1re place. Cette 1re place devrait éviter aux Suisses un quart de finale de tous les dangers face à la Finlande.

Mais ce 1er rang est également convoité par la Tchéquie, tenante du titre mondial et victorieuse de la Suisse en prolongation lors de la 1re journée, qui affronte pour sa part les Etats-Unis dès 16h20. S'ils terminent au 1er rang, les Helvètes devraient affronter l'Autriche ou la Lettonie en quart de finale.

Malgré un enjeu certain, Patrick Fischer ne devrait pas jeter toutes ses forces dans cette bataille. Le sélectionneur, qui a laissé trois joueurs majeurs au repos dimanche face à la Hongrie (Denis Malgin, Sven Andrighetto et Jonas Siegenthaler), devrait procéder à une nouvelle revue d'effectif.

Battu 4-2 par une équipe de Hongrie que la Suisse a écrasée 10-1, le Kazakhstan ne paraît guère menaçant. Mais le dernier appelé de la sélection suisse, Nino Niederreiter, pourrait bien être aligné dès mardi: le Grison préfère pouvoir prendre ses marques au sein de l'alignement avant le quart de finale.



Dominic Stricker sorti dès le 1er tour du Geneva Open Dominic Stricker battu dès son entrée en lice à Genève Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO Dominic Stricker (ATP 233) a chuté d'entrée au Geneva Open. Le Bernois s'est incliné 7-6 (7/2) 6-3 au 1er tour dans le duel de gauchers qui l'opposait au qualifié britannique Cameron Norrie (ATP 90).

Invité par les organisateurs de ce tournoi ATP 250, Dominic Stricker a pourtant eu sa chance. Il a mené 5-3 dans la première manche, après avoir gagné quatre jeux d’affilée. Incapable de conclure sur son service à 5-4, il a craqué dans le tie-break, avant de concéder un nouveau break dès le premier jeu du deuxième set. La longue interruption provoquée par un orage, à 3-1 dans la deuxième manche, ne lui a pas permis d’inverser la tendance.

Le champion junior de Roland-Garros 2020 restait sur une demi-finale dans le Challenger de Francavilla, où il avait abandonné après la perte d'un deuxième set dans lequel il avait manqué deux balles de match. Il en est à quatre défaites consécutives sur l'ATP Tour, dont trois subies dès le 1er tour en 2025. Son dernier succès sur le circuit principal remonte au 22 octobre 2024 à Bâle, au 1er tour.

Cette défaite n'a rien de rédhibitoire en soi. Mais les 25 points qui auraient récompensé une accession aux 8es de finale auraient permis à Dominic Stricker de poursuivre sa progression après des mois de galère. Le Bernois, qui aurait gagné une vingtaine de places supplémentaires au classement, se serait ainsi assuré une place dans le tableau des qualifications de Wimbledon.



Jan Cadieux, l'assistant qui sait comment gagner Jan Cadieux, heureux d'être dans le staff de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Assistant de Patrick Fischer durant ce Mondial à Herning et nouvel entraîneur de la Suisse M20, Jan Cadieux est un homme heureux. Parce que le sélectionneur zougois veut être challengé.

Passer de coach principal à assistant n'est pas toujours quelque chose d'évident à gérer. Il faut accepter de ne plus être le chef qui a la décision finale. Pour Jan Cadieux, coach à succès de Genève-Servette qu'il a mené au titre national en 2023 et au triomphe en Champions League l'année suivante, cette transition s'est opérée sans aucun souci.

"Il m'a toujours dit: "Je veux que tu te comportes comme un coach, pas comme un assistant", raconte le technicien de 45 ans. Quand je vois quelque chose qui me semble bizarre, je dois le dire. Je suis là pour le challenger afin qu'il prenne les meilleures décisions. C'est quelqu'un de très ouvert et de demandant."

Créatif avec ceux qui ne jouent pas Jan Cadieux a signé un contrat d'une année avec la fédération. "Je ne planifie jamais tellement le futur, précise-t-il. Mais la suite s'annonce passionnante avec le Mondial M20, les JO en février et le Championnat du monde en Suisse.

Entre les arrivées des joueurs de NHL, la blessure de Nico Hischier et la forme de certains joueurs, la formation des lignes ressemble à un sacré casse-tête. Pas pour Jan Cadieux. "Cela fait partie de la routine, note-t-il. Il faut beaucoup de communication au sein du staff et être ouvert au changement. Il faut surtout garder les joueurs qui ne jouent pas émotionnellement positifs. C'est avec eux qu'il faut être créatif. On essaie de s'amuser sur la glace avec ceux qui ne jouent pas. Le groupe fait un super job et les garde bien ensemble."

On a aussi vu dans cet effectif suisse la qualité de joueurs capables d'évoluer dans des rôles différents. "Parmi ceux qui jouent, certains ont des rôles qui ont changé, mais ça va, explique l'ancien pilote de Genève. On construit ça depuis six semaines, voire même pour certains depuis des années, la machine est bien huilée. On parle de culture ou d'habitudes de travail qui se sont créées sur plusieurs années."

Les meilleures combinaisons possibles Quand un attaquant habitué à la première ligne en Suisse joue son rôle en troisième ou quatrième ligne, c'est un état d'esprit que Patrick Fischer a su créer. "Ils ont envie de gagner, c'est pour ça qu'ils sont là, appuie Jan Cadieux. Les bons résultats de la sélection motivent les gars à faire des sacrifices pour le bien du groupe. On voit que les joueurs l'acceptent et le font très bien."

L'arrivée en cours de route de Fiala, puis de Niederreiter, impose des changements. Plusieurs coaches aimeraient avoir ce genre de problèmes ou comment incorporer des éléments de NHL, mais le travail du staff est essentiel. "C'est une gestion où il s'agit de trouver les meilleures combinaisons possibles, juge Cadieux. On est à quelques jours des quarts, il faut qu'on trouve le meilleur puzzle et qui fonctionne avec qui. Contrairement à la saison ou aux play-off, là on n'a pas le temps de faire des essais sur un tournoi aussi court. Après ce match de mardi contre le Kazhakstan, on veut avoir la meilleure équipe pour attaquer le quart de finale jeudi."

Lorsqu'on lui demande si Fischer écoute ses conseils et si l'une de ses propositions a déjà trouvé grâce auprès du sélectionneur, Jan Cadieux éclate de rire et conclut: "Ah non ça, ça reste entre nous."



Gary Lineker quitte la BBC prématurément Gary Lineker va quitter prématurément son poste à la BBC Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Présentateur-vedette de la BBC, Gary Lineker va rendre son micro un an avant l'échéance de son contrat.

Le groupe audiovisuel britannique l'a annoncé lundi, quelques jours après un message à caractère antisémite que l'ex-attaquant dit avoir partagé par erreur.

Figure très populaire en Angleterre, Gary Lineker (64 ans) présente depuis 1999 la très suivie émission de football "Match of The Day", un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond.

L'ancien international anglais devait initialement laisser sa place sur le plateau de "MOTD" à l'issue de l'actuelle saison, mais continuer son aventure sur la chaîne publique durant un an, le temps de commenter la Coupe d'Angleterre 2025/26 puis la Coupe du monde à l'été 2026.

Le présentateur le mieux payé de la BBC, avec un salaire estimé à 1,6 million d'euros environ, s'est finalement retiré de manière prématurée après avoir déclenché une polémique. Il a partagé la semaine dernière une vidéo propalestinienne critiquant le sionisme avec une émoticône en forme de rat, un symbole utilisé par l'Allemagne nazie pour décrire les juifs.

Lineker reconnaît son erreur L'ex-buteur de Leicester, du FC Barcelone ou encore de Tottenham, a assuré ne pas connaître la symbolique de cette image et plaidé une "erreur", avant de s'excuser "sans réserve".

"Gary a reconnu l'erreur qu'il a commise. En conséquence, nous avons convenu qu'il se retirerait de son poste de présentateur à la fin de cette saison", a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué où il loue le travail de Lineker: "Sa passion et ses connaissances ont façonné notre journalisme sportif et lui ont valu le respect des amateurs de sport du Royaume-Uni et d'ailleurs".



Naples et l'Inter joueront leur match pour le titre vendredi L'Inter de Yann Sommer jouera finalement son dernier match de Serie A ce vendredi Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Naples et l'Inter Milan joueront leur dernier match de la saison de Serie A ce vendredi, a annoncé lundi la Ligue italienne. Un point sépare les deux équipes avant la 38e et dernière journée.

Naples, leader avec 79 points après son nul à Parme (0-0) dimanche, recevra Cagliari (14e) vendredi à 20h45. L'Inter de Yann Sommer, qui a été contrarié par la Lazio à San Siro (2-2) dimanche également, jouera au même moment sur le terrain de Côme (10e). Ces deux parties devaient initialement se dérouler dimanche.

Si le Napoli s'impose, il sera sacré champion d'Italie pour la quatrième fois de son histoire quel que soit le résultat de l'Inter, futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions le 31 mai à Munich. Naples sera sacré aussi si l'Inter ne fait pas mieux que l'équipe d'Antonio Conte. Si l'Inter s'impose et que Naples s'incline, les Nerazzurri remporteront, comme en 2024, le scudetto.

Si Naples perd et que l'Inter fait match nul, les deux équipes seront à égalité de points (79), ce qui les obligera à s'affronter dans un "spareggio", un match d'appui. Cette "finale" aurait lieu dans ce cas le 26 mai, à cinq jours de la finale de la C1. Une seule fois dans l'histoire de la Serie A, il a fallu avoir recours au "spareggio" pour attribuer un titre de champion: en 1964, lorsque Bologne s'était imposé face à l'Inter.



Equipe de Suisse dames: Lehmann doit prendre son mal en patience Alisha Lehmann n'a pas été retenue pour les prochains matches de Ligue des Nations Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pour la troisième fois consécutive, Alisha Lehmann ne fait pas partie du cadre de l'équipe de Suisse dames.

L'attaquante n'a pas été convoquée par Pia Sundhage pour les deux matches de Ligue des Nations en France et face à la Norvège.

La Bernoise de 26 ans n'a pratiquement pas joué cette saison avec la Juventus Turin. Coumba Sow ou Naomi Luyet sont également absentes d'une liste publiée lundi par l'ASF. Liste dans laquelle figure en revanche la Valaisanne de 18 ans Iman Beney, couronnée championne de Suisse samedi contre les Grasshoppers

Riola Xhemaili (22 ans) fête également son retour à quelques semaines de l'Euro à domicile. La milieu d'Eindhoven a fait sa dernière apparition avec la Suisse lors du match amical contre l'Angleterre en décembre dernier. Nadine Riesen, qui avait manqué le dernier rassemblement en avril pour cause de Ligue des champions, fait également partie des revenantes, tout comme Sandrine Mauron.

L'équipe de Pia Sundhage se retrouvera lundi prochain à Saillon. Le match en France est prévu le 30 mai, suivi le 3 juin par celui contre la Norvège à Tourbillon. Après quatre matches, les Suissesses occupent la 4e et dernière place du groupe A2. La France est en tête du classement sans avoir perdu de point, la Norvège (2e) compte 4 points et se classe devant l'Islande (3) et la Suisse (2).

Lundi en conférence de presse, Pia Sundhage a souligné que cette liste de joueuses convoquées pour la Ligue des Nations ne devait en aucun cas être confondue avec la sélection qui disputera le Championnat d'Europe. La porte reste ouverte pour de nombreuses joueuses, a souligné la technicienne suédoise.