Paul Bernardoni a eu du pain sur la planche samedi à Winterthour. Image: KEYSTONE

«Un arbitre indigne»: Yverdon crie au vol dans la course au maintien

Yverdon Sport pensait tenir sa victoire sur la pelouse de son concurrent direct, Winterthour, mais a cédé samedi dans les derniers instants, après avoir concédé deux pénaltys en toute fin de rencontre. Les joueurs crient au scandale.

Lanterne rouge de Super League, Yverdon a bien cru réaliser la très belle opération de cette avant-dernière journée des barrages de relégation, samedi sur la pelouse de Winterthour, un point devant les Vaudois au classement.

Les hommes de Paolo Tramezzani ont mené 2-0 en première mi-temps, grâce à but contre son camp de Loïc Lüthi et une réalisation de Marley Aké. Le tableau affichait cependant 2-1 à la pause, suite à la réduction du score de Matteo Di Giusto dans le temps additionnel, sur un coup franc certes sublime, mais sur lequel Bernardoni n'est pas exempt de tout reproche.

Dans ce match où la défaite était presque interdite, dans le camp des locaux comme des visiteurs, le FC Winterthour a logiquement poussé en deuxième période pour égaliser, au point d'obtenir deux pénaltys quelque peu litigieux en fin de rencontre.

Le premier à la 77e minute après une sortie semble-t-il licite de Paul Bernardoni, qui s'est fait justice lui-même en repoussant quelques secondes plus tard la tentative de Roman Buess, tout juste entré en jeu. Le second au bout du bout de cette partie (90+3), à la suite d'un accrochage entre Christian Marques et Roman Buess. Si l'attaquant zurichois est bel et bien retenu, on sait aussi que ces situations sur corner ne sont pas toujours sifflées.

Finalement, Fabian Frei n'a pas tremblé devant le portier yverdonnois, pourtant proche de sortir un nouveau pénalty, et a permis aux Lions de revenir au score. Précisons enfin que la VAR est intervenue en deuxième mi-temps pour contrôler une autre action dans la surface de Bernardoni. Or Sven Wolfensberger n'a pas sifflé pénalty après avoir revu les images. La décision était pourtant évidente depuis le début.

Yverdon, qui a ainsi perdu deux points et l'occasion de dépasser son adversaire du jour au classement, s'estime donc lésé et a fortement critiqué l'arbitre de la rencontre. «Si au début du match, il me dit qu’il a mis un maillot rouge (réd: la couleur de Winterthour), on va quand même se battre, mais au moins, on sait qu’on part à 11 contre 12», a par exemple déclaré William Le Pogam après le coup de sifflet final.

«C’est inadmissible. C’est incroyable de mettre un arbitre comme ça pour un match avec un tel enjeu. Nous jouons notre place dans cette division. Il n’a pas du tout été à la hauteur. Pour moi, il a été catastrophique», a ajouté le capitaine vert et blanc. Antonio Marchesano n'en pense pas moins. «C'est facile de siffler contre Yverdon! L'arbitre a été indigne», a-t-il commenté dans des propos relayés par Blick.

De son côté, l'entraîneur Paolo Tramezzani ne s'est pas présenté devant la presse. Sans doute prépare-t-il déjà le dernier match de la saison, à domicile ce jeudi contre le FC Zurich. Pour se maintenir ou accrocher la place de barragiste, Yverdon, à égalité de points avec GC, battu samedi à Sion, et toujours devancé d'une unité par Winterthour, devra faire mieux que ses concurrents directs.

(roc)