L'équipe UAE a deux stars et peut-être un problème

La formation cycliste possède deux coureurs au sommet du classement général du Tour d'Italie. Une situation potentiellement explosive.

Isaac del Toro ne s'attendait sans doute pas à cela. Après avoir endossé dimanche la mythique tunique rose de leader sur le Giro, le jeune coureur de 21 ans a été confronté à de nombreuses questions sur la stratégie de son équipe en conférence de presse.

Les journalistes voulaient en effet savoir qui était désormais le véritable leader de la formation UAE Team Emirates, puisque Del Toro possède 1'13 d'avance sur son coéquipier Juan Ayuso (2e à 1'13) au classement général du Tour d'Italie, dont la deuxième semaine débute ce mardi avec un contre-la-montre de 28,6 km entre Lucques et Pise.

Face aux médias, Isaac del Toro s'en est toutefois tenu à la hiérarchie qui avait été décidée par ses dirigeants avant le départ de la course rose.

«C'est sûr que je suis dans une bonne position, mais je ne pense pas être le leader de ma formation. J'ai davantage confiance en l'équipe et en Adam (Yates) et Juan (réd: le coureur désigné comme leader de la formation émiratie au départ du Giro, mais qui est déjà tombé deux fois dans ce Tour d'Italie et a dû se faire poser trois points de suture sur son genou dimanche soir). Ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à faire un gros travail lors de courses de trois semaines.»

Ce qui a intrigué les journalistes, dimanche, ce n'est pas seulement la lecture du classement général. C'est aussi le comportement d'UAE Team Emirates pendant l'étape.

Isaac Del Toro a en effet appuyé fort sur les pédales pour tenter de s'imposer (il a finalement été battu par Wout Van Aert dans les derniers mètres), malgré la présence de Juan Ayuso dans le groupe de chasse. Toute la question était de savoir si Del Toro avait obtenu l'autorisation de jouer sa carte personnelle, ou s'il avait «abandonné» son coéquipier et leader désigné Ayuso.

Cette question a été posée par les médias au manager de l'équipe Matxin Joxean Fernandez, lequel a balayé toute idée de rébellion. «Isaac Del Toro était devant pour remporter l'étape, ce qui est tout à fait normal. Il n'a pas accéléré car il y avait Juan Ayuso derrière lui.» Il semble toutefois probable que si Del Toro avait aidé Ayuso plutôt que jouer sa carte personnelle, le duo aurait repoussé encore plus loin Primoz Roglic au classement.

Le Slovène, victime d'une chute et d'une crevaison sur les chemins blancs de Toscana dimanche, n'a perdu «que» sept places au général. Il est 10e à 2'25 de Del Toro.

Invité à commenter le contexte de l'équipe UAE et de ses deux hommes forts, l'ancien double vainqueur du Giro Gilberto Simoni a expliqué dans La Gazzetta dello Sport que «ce genre de situation amène un peu de confusion dans l'équipe», rappelant ensuite que «Juan Ayuso n'est pas un cycliste qui roule pour faire 2e; s'il a choisi de ne pas courir avec Pogacar, c'est qu'il y a bien une raison.»

«Depuis le Tour de France de l'année dernière, où Ayuso avait dû remplacer Pogacar, la relation entre les deux ne semble pas idéale», rappelait lundi Sporza. Le media d'expression flamande a aussi relayée une photo de Tadej Pogacar nouvellement publiée sur Instagram. On y voit «Pogi» et Isaac Del Toro avec ce message du Slovène: «Looking at the future. Enjoy the pink journey.»

«Avec sa photo, Pogacar semble faire allusion au fait qu'il soutient Del Toro» sur ce Giro, songe Sporza, alors que l'équipe UAE n'a semble-t-il pas encore choisi entre ses deux hommes forts. «Nous verrons bien après le contre-la-montre de mardi», a évacué le manager de l'équipe Matxin Joxean Fernandez, quand bien même le chrono n'est pas de nature à modifier en profondeur la hiérarchie.

L'équipe UAE pourrait bien vivre le même scénario que celui vécu par Visma en 2023 sur la Vuelta, estime un journaliste de l'AFP. «La direction de l'armada néerlandaise avait alors dû trancher, après quelques jours de gros flottement, pour laisser la victoire à Sepp Kuss, équipier comme Del Toro, plutôt qu'à Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.»