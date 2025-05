L'Ajax Amsterdam est en perdition. image: shutterstock/getty

Un grand du football européen vit un véritable cauchemar

Le titre de champion des Pays-Bas tendait les bras à l'Ajax Amsterdam. Mais les hommes de Francesco Farioli se sont effondrés, et pas qu'un peu, dans le sprint final.

Au soir de la 27e journée, le 30 mars, le championnat des Pays-Bas semblait presque plié. L'Ajax Amsterdam, leader, venait de l'emporter 2-0 sur la pelouse de son dauphin, le PSV Eindhoven, s'offrant ainsi un solide matelas de neuf points d'avance au classement.

Deux semaines plus tard, l'Ajax filait encore un peu plus vers le titre, grâce à ses succès contre Breda et Willem II. A ce moment précis, les Amstellodamois devançaient toujours le PSV de neuf unités, mais nous n'étions plus qu'à cinq journées de la fin.

Problème: la machine s'est soudain enrayée dans le sprint final, et l'Ajax Amsterdam n'a pris que deux points sur douze, lors des quatre dernières journées. Ses résultats? une lourde défaite 4-0 à Utrecht, un nul 1-1 contre le Sparta Rotterdam, un revers 3-0 à domicile face au NEC Nimègue, avant un partage rocambolesque sur la pelouse de Groningen mercredi.

Des mines déconfites: l'Ajax a concédé le nul 2-2 à Groningen. image: Getty

Les Ajacides ont pourtant mené au score par deux fois durant la partie, mais ont subi une seconde égalisation au bout du temps additionnel (90+9), alors qu'ils évoluaient à onze contre dix depuis l'expulsion de Luciano Valente six minutes plus tôt.

Pire: les deux points lâchés en route ont permis au PSV Eindhoven de s'emparer de la tête du championnat, avant l'ultime journée programmée ce week-end. L'actuel leader n'avait plus occupé cette place depuis le mois de janvier. Mais voilà, les «Fermiers» ont enchaîné six victoires consécutives (dont un improbable come-back face au Feyenoord), depuis qu'ils ont été battus en mars, par l'Ajax à domicile.

Cependant, la messe n'est pas encore dite en Eredivisie. Les deux équipes ne sont séparées que d'un point au classement et le PSV jouera son ultime match (dimanche, 14h30) sur la pelouse du Sparta Rotterdam qui, en cas de succès, pourrait jouer les barrages qui mettront aux prises quatre équipes, prêtes à lutter pour un dernier ticket européen.

L'Ajax Amsterdam recevra dans le même temps Twente, déjà assuré de participer à cette même phase. Ce match, les Amstellodamois devront impérativement le remporter. Car en cas de défaite des Eindhovenois, un nul ne suffira pas pour reprendre la première place, à cause du monde qui sépare les deux équipes au goal-average (+62 contre +33).

La tâche s'annonce toutefois difficile, surtout que les «Lanciers» ont semblé très abattus après la perte du fauteuil de leader. «Tout le monde est dévasté. Le coach a déjà essayé de consoler tout le monde, parce que dimanche, il y a un match à gagner. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça», a concédé l’ailier Mika Godts en marge du match nul concédé en milieu de semaine. En outre, la confiance semble perdue, en témoigne ces bagarres sur la pelouse de Groningen.

Non seulement l'Ajax doit s'imposer, mais en plus, elle devra compter sur un faux pas de son rival, pour remporter ce titre qui lui échappe depuis 2022. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, les jours de Francesco Farioli à la tête du groupe pourraient bien être comptés. Le technicien italien avait pour mission de redonner à l'Ajax ses lettres de noblesse, et ce, dès sa première saison aux Pays-Bas. Il s'était aussi pleinement concentré sur le championnat, quitte à laisser filer la campagne de Ligue Europa, les Ajacides étant par ailleurs déjà éliminés de la Coupe nationale. Alors, encore une saison blanche à venir?