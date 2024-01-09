Lausanne bat Fribourg ++ Ajoie perd face au ZSC Lions

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal Ahti Oksanen a aidé son équipe avec 4 assists Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Auteur de quatre assists lors de la victoire du LHC (5-1) contre Fribourg, Ahti Oksanen n'a pas ménagé ses efforts. Et le Finlandais a été récompensé, même sans son partenaire Antti Suomela.

Cinq buts pour les Vaudois, cinq marqueurs différents. Mais un nom apparaît pourtant sur les quatre premières réussites, celui d'Oksanen. Le Finlandais a semblé être chaque fois au bon endroit pour ce premier match de championnat à domicile. "On faisait tourner les lignes histoire de trouver la bonne combinaison, analyse l'ailier finlandais. C'est plutôt chouette de jouer avec tout le monde, surtout quand chaque joueur sait ce qu'il doit faire, ce qui était le cas ce soir. J'ai quatre assists, mais c'est surtout positif de voir que chacun a pu se mettre en valeur."

Que ce soit avec des joueurs talentueux comme Czarnik, Rochette ou Brännström, ou des travailleurs comme Bougro et Hügli, Oksanen a fait en sorte de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. Pas forcément surprenant, mais plutôt encourageant de voir que le Nordique sait jouer sans Suomela à ses côtés.

Apprendre à connaître les autres "Dès le début de la préparation cette saison, c'était un peu bizarre, parce que j'avais l'habitude de jouer avec Suomela et Riat depuis le premier jour où je suis arrivé à Lausanne l'année passée, explique-t-il. Là, ça fait deux mois qu'on a repris et je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec Suomela. Mais j'ai eu pas mal de temps pour connaître mes autres compères de ligne et ce n'est plus du tout un problème maintenant."

Parmi les attaquants lausannois, Oksanen semble essentiel par sa capacité à proposer un hockey solide. Le type de hockey que l'on retrouve en play-off, lorsque temps et espaces sont réduits. "Je crois que je peux aider n'importe qui avec mon jeu, conclut-il. Je vais créer des espaces pour les autres. C'est vraiment l'une de mes forces. C'est ce dont ce que l'équipe a besoin. La saison passée, peut-être qu'on avait davantage besoin de moi comme d'un buteur et cette année je vais peut-être contribuer de manière un peu différente." A vérifier samedi au Tessin lors du déplacement à Ambri.



Ajoie subit la loi des Zurich Lions Les Zurich Lions ont tranquillement battu Ajoie vendredi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La saison de National League ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le HC Ajoie.

Le club jurassien a lourdement chuté vendredi pour ses débuts devant son public, s'inclinant 4-0 face aux Zurich Lions.

Ajoie, qui avait bien résisté à Genève-Servette mardi aux Vernets (défaite 5-3, avec un dernier but grenat marqué dans un filet désert), n'a cette fois-ci rien pu faire face au double champion en titre. Le "Z" a survolé les débats dès le tiers initial (17 tirs cadrés à 6).

Les Lions de Zurich, qui n'ont inscrit qu'un but dans les vingt premières minutes de jeu, se sont mis à l'abri dans un deuxième tiers conclu sur le score de 4-0. Rudolfs Balcers a signé un doublé, transformant notamment un penalty à la 31e, alors que Denis Malgin et Sven Andrighetto ont tous deux réussi un but et un assist.

Genève-Servette n'est en revanche pas parvenu à enchaîner un deuxième succès. Les hommes de Yorick Treille se sont inclinés 2-1 aux tirs au but sur la glace du CP Berne. Le GSHC a pourtant eu le mérite de "tuer" une pénalité écopée pour un surnombre à 1'50 de la fin de la prolongation.

Trois équipes seulement ont fait le plein après deux journées: Davos, qui avait maté Bienne 4-1 jeudi, les Zurich Lions et Zoug. L'EVZ s'est imposé 2-1 vendredi à Lugano, Grégory Hofmann signant le but de la victoire à 27 secondes de la deuxième sirène. Les deux derniers matches de la soirée ont vu Kloten battre Rapperswil-Jona 5-3 et Langnau vaincre Ambri-Piotta 3-2.



Lausanne se joue encore de Fribourg Austin Czarnik c閘鑒re l'ouverture du score Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lausanne a remporté vendredi à Malley son premier derby de la saison. Les Vaudois ont dominé Fribourg 5-1 à l'occasion de la 2e journée de National League.

Mêmes équipes, score identique. La dernière rencontre entre les deux formations avait eu lieu en avril dernier lors de l'acte VII de la demi-finale et les Vaudois l'avaient emporté 5-1. Rebelote en ce 12 septembre.

On ne sait pas si les Fribourgeois avaient laissé leur envie de revanche près de la Sarine, toujours est-il qu'ils ont proposé un jeu à l'image de la couleur de leur maillot: gris. Surtout au cours d'un tiers initial que Lausanne a abordé comme une équipe qui dispute son premier match de la nouvelle saison à domicile et qui sortait d'une défaite inaugurale à Davos mardi.

Les Vaudois ont ouvert la marque à la 6e par Czarnik. Le centre arrivé de Berne a battu Loïc Galley à 6c5 et alors qu'il y avait une pénalité différée contre les Fribourgeois. De l'autre côté qui a défendu la cage vaudoise. Le portier canado-suisse s'est signalé quelques secondes après l'ouverture du score en remportant son duel face à Biasca.

La passe de 4 pour Oksanen Bons dans la zone de défense adverse, les Lions ont doublé la mise à la 12e par Riat. Les joueurs de Geoff Ward ont fait la différence lors de la période médiane grâce à Hügli (29e) et Bougro (35e). Et comme sur les deux premières réussites, Ahti Oksanen s'est mué en passeur. Le Finlandais a terminé la rencontre avec 4 assists.

Et Gottéron dans tout ça? Eh bien les Dragons ont légèrement redressé la tête ou plutôt l'ont sortie hors de l'eau en fin de période (40e) lorsque Wallmark a pu profiter d'un puck chanceux.

Malheureusement, la chance des Fribourgeois s'est arrêtée là. Culotté, Roger Rönnberg a rappelé Galley à son banc à 6'30 de la fin du troisième tiers pour évoluer avec un homme de plus sur la glace. Mais l'audace n'a pas payé puisque Zehnder a pu inscrire le 5-1 dans la cage vide.

Le premier affrontement entre Rönnberg et Ward en National League a donc tourné à l'avantage du second. Mais pas le temps de refaire l'histoire. Fribourg accueille Bienne samedi avec la ferme intention de se reprendre, tandis que Lausanne espère bien surfer sur cette dynamique positive à l'occasion de son déplacement à Ambri.



Wawrinka dans le dernier carré du Challenger de Rennes Stan Wawrinka figure dans le dernier carré du Challenger de Rennes Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (WTA 149) disputera samedi à Rennes sa quatrième demi-finale de l'année sur le front des Challengers. Le Vaudois de 40 ans a sorti le Belge Michael Geerts en quart de finale.

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka s'est imposé 7-6 (7/2) 7-5 devant le 324e mondial vendredi soir. Il n'a donc pas lâché le moindre set dans ses trois premiers matches disputés sur le rapide court en dur breton, et n'a toujours pas perdu son service cette semaine (aucune balle de break concédée en quart).

L'ex-no 3 mondial devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée samedi en demi-finale, où il se mesurera à l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259) ou à l'Américain Cannon Kingsley (ATP 567). Une finale de rêve face au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1 à Rennes, reste possible.

Stan Wawrinka a dépassé une seule fois le stade des demi-finales cette année dans un Challenger, début mai à Aix-en-Provence où il avait ensuite subi la loi de Borca Coric en finale. L'occasion est donc belle de soulever à nouveau un trophée, plus de cinq ans après son dernier titre cueilli dans le Challenger de Prague en août 2020.



L'Allemagne première finaliste de l'Euro L'Allemagne de Dennis Schröder jouera la finale de l'Euro dimanche Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits L'Allemagne, championne du monde en titre, s'est qualifiée vendredi pour la finale de l'Euro messieurs. Elle a mis fin aux rêves de la Finlande (98-86) dans la première demi-finale, à Riga.

La Mannschaft retrouve ainsi la dernière marche de l'épreuve pour la première fois depuis 20 ans et une finale perdue contre la Grèce. Elle fera figure de favorite en finale, que ce soit face à la Grèce ou à la Turquie, tellement elle a su se montrer intraitable dans ce tournoi (aucune défaite, meilleure attaque).

La Finlande, surprenante et méritante demi-finaliste, en a fait les frais malgré une fin de troisième quart-temps qui a un temps laissé rêver à une remontée fantastique. Lauri Markkanen et Cie sont ainsi revenus à six unités (77-71) en fin d'un troisième quart au cours duquel les Finlandais ont accusé 18 longueurs de retard.

Cette révolte n'a pas été suivie d'effet. Portée par Dennis Schröder (26 points, 12 assists, 5 rebonds) et Franz Wagner (22 points, 5 rebonds), l'Allemagne a serré sa garde pour se retrouver à une victoire d'un deuxième sacre continental après celui de 1993.



Jasper Philipsen voit triple avant le verdict Jasper Philipsen a fêté vendredi son 3e succès sur cette Vuelta Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Jasper Philipsen a décroché au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne vendredi. Le Belge a fêté son troisième succès dans cette 80e édition, à la veille d'une journée décisive pour la victoire finale.

Vainqueur à Guijuelo devant Mads Pedersen et Orluis Aular, le sprinter d'Alpecin a signé sa 57e victoire chez les professionnels en s'imposant à l'issue d'une longue ligne droite en montée.

Le maillot rouge de leader reste sur les épaules de Jonas Vingegaard, qui a gratté quatre secondes de bonifications lors du sprint intermédiaire où il a profité de la passivité de Joao Almeida et son équipe UAE.

Le Danois compte désormais 44 secondes d'avance sur le Portugais avant la 20e étape qui s'annonce décisive pour la victoire finale dimanche à Madrid avec une arrivée au sommet de la Bola del Mundo, un col hors-catégorie de 12,4 km à 8,6% de moyenne.



Hüsler s'incline également, la Suisse est dos au mur Marc-Andrea Hüsler a été nettement dominé par Sumit Nagal Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse de Coupe Davis a vécu une première journée cauchemardesque face à l'Inde à Bienne.

Elle se retrouve menée 2-0 après les défaites subies par Jérôme Kym puis par Marc-Andrea Hüsler face à des joueurs pourtant moins bien classés.

La formation du capitaine Severin Lüthi n'a donc plus le droit à l'erreur dans une rencontre du groupe mondial I dont elle partait largement favorite. Le duo que le Bernois alignera samedi (Jakub Paul/Dominic Stricker, en théorie) devra s'imposer en double pour entretenir la flamme de l'espoir.

La défaite de Jérôme Kym (ATP 155), qui a ouvert les feux, est la plus surprenante. L'Argovien, brillant 16e de finaliste du dernier US Open, s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le 626e mondial Dhakshineswar Suresh. Incapable de convertir l'une des sept balles de break qu'il s'est offertes, il a craqué dans le "money time".

Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) a été plus nettement dominé par Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait certes encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. Le gaucher zurichois a été battu 6-3 7-6 (7/4) par le no 1 indien, bien plus efficace et "saignant" sur les points importants.

Les limites des deux Helvètes dans leur jeu de défense, à la relance en particulier, sont apparues au grand jour. Marc-Andrea Hüsler ne s'est ainsi procuré que deux balles de break dans ce deuxième simple. Sumit Nagal, dont le service n'est pourtant guère redoutable, les a toutes les deux effacées.



Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash Ramona Bachmann ne portera plus le maillot de Houston Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Ramona Bachmann quitte le Houston Dash avec effet immédiat. Comme le club américain l'a annoncé, le contrat de l'attaquante internationale suisse est résilié d'un commun accord.

Bachmann avait rejoint la franchise texane début avril 2024, après avoir joué pendant quatre ans pour le Paris Saint-Germain. En un an et demi environ, elle a disputé 14 matches pour Houston ne marquant que deux buts après avoir été il est vrai gênée par des blessures.

Comme elle l'écrit sur Instagram, Ramona Bachmann se concentre désormais entièrement sur sa rééducation. L'attaquante aux 153 sélections s'était déchiré le ligament croisé d'un genou durant la préparation à l'Euro 2025, manquant ainsi ce grand rendez-vous à domicile.

"Ce n'est pas la fin et je suis plus motivée que jamais pour revenir sur les terrains de football", écrit encore Bachmann (34 ans), précisant ainsi que sa carrière n'est pas terminée.



Mike Powell suspendu par mesure de "sécurité" Suspendu par World Athletics, le h Image: KEYSTONE/AP/KOJI SASAHARA Le recordman du monde du saut en longueur Mike Powell a été suspendu pour des raisons de "sécurité", a indiqué l'unité d'intégrité de l'athlétisme vendredi.

L'Américain ne pourra pas se rendre aux Mondiaux qui débutent samedi à Tokyo, où il est entré dans l'histoire en 1991.

Mike Powell a été suspendu "pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité", a écrit l'AIU, instance plus habituée à annoncer des suspensions d'athlètes pour dopage. L'AIU ne précise pas la raison de cette suspension mais détaille que Powell est interdit d'accès à "toutes les activités liées à World Athletics, donc pas d'accréditation ni d'accès aux évènements et compétitions".

Powell ne peut pas non plus avoir des entrées dans les fédérations nationales ni être invité à des évènements en lien avec World Athletics, précise l'instance.

Véritable légende de l'athlétisme depuis qu'il a battu le record du monde de la longueur (8m95) au terme d'un concours fou lors des Mondiaux de Tokyo en 1991, Mike Powell, désormais âgé de 61 ans, coache dans une université américaine. Il était jusque-là régulièrement présent sur les grandes compétitions d'athlétisme.



Jérôme Kym battu, la Suisse est menée 1-0 par l'Inde Jérôme Kym a subi une défaite frustrante vendredi à Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La rencontre de Coupe Davis face à l'Inde n'aurait pas pu plus mal commencer pour l'équipe de Suisse.

Son leader Jérôme Kym (ATP 155) s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le no 2 indien Dhakshineswar Suresh (ATP 626) dans le match d'ouverture vendredi à Bienne.

Brillant 16e de finaliste du récent US Open, Jérôme Kym avait pourtant tout pour bien faire. Mais à force de manquer les occasions qu'il s'est procurées, l'Argovien a fini par craquer au pire des moments, face à un joueur qui a su exploiter tout son potentiel notamment au service (9 aces chacun dans ce match).

Dhakshineswar Suresh (25 ans) n'a ainsi gagné que 12 points sur le service adverse durant cette rencontre, mais il s'est montré bien plus efficace sur les points importants. Il a d'ailleurs converti sa première - et seule - balle de break pour mener 7-6 5-3, avant de conclure dans la foulée après tout juste 1h20.

Jérôme Kym a, lui, bénéficié de sept balles de break au total. Il en a notamment manqué deux à 2-2 dans la deuxième manche, puis deux autres à 3-3. Frustré, l'Argovien a craqué sur son propre service à 4-3, concédant son service blanc alors qu'il n'avait donc perdu que 8 points sur son engagement jusque-là...

La pression est donc forte sur les épaules de Marc-Andrea Hüsler (ATP 220). Le gaucher zurichois se frottera dans le deuxième simple à un adversaire plus aguerri, Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. En cas de défaite de Hüsler, la Suisse se retrouverait dans une position des plus inconfortables...



Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton Erriyon Knighton a été suspendu 4 ans pour dopage Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le sprinter américain Erriyon Knighton a été suspendu pour quatre ans, a annoncé vendredi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le doublé médaillé mondial sur 200 m a été contrôlé positif l'an dernier à une substance interdite.

Saisi par l'Agence mondiale antidopage et World Athletics, le TAS a invalidé la décision prise en juin 2024 par un tribunal d'arbitrage américain, qui avait blanchi l'athlète en accréditant la thèse de la contamination alimentaire.

Médaillé de bronze des Mondiaux 2022 puis d'argent des Mondiaux 2023, le sprinter de 21 ans avait été testé positif le 26 mars 2024 à l'épitrenbolone, un stéroïde anabolisant, lors d'un contrôle réalisé hors compétition.

Il avait été provisoirement suspendu du 12 avril au 19 juin 2024 - période déduite de sa sanction de quatre ans, précise le TAS -, avant d'invoquer avec succès une contamination involontaire en consommant de la viande de boeuf.

En chocolat à Paris Grand espoir de l'athlétisme américain, Knighton avait pu disputer les JO de Paris, prenant la 4e place du 200 m, avant que le gendarme mondial de l'antidopage et World Athletics ne fassent appel en réclamant une suspension de quatre ans.

Après l'audience à Lausanne les 23 et 24 juin dernier, les arbitres du TAS ont estimé "qu'il n'y avait aucune preuve" établissant que "la queue de boeuf importée aux Etats-Unis serait susceptible de contenir des résidus de trenbolone au niveau requis" pour provoquer un contrôle positif, selon le communiqué de la juridiction.

Le sprinter, qui n'était pas parvenu à se qualifier pour les Mondiaux de Tokyo, est également "disqualifié rétroactivement du 26 mars 2024 au 12 avril 2024", précise le TAS.



NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer Alex Formenton pourra rejouer en NHL (archives). Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Les cinq joueurs de hockey sur glace acquittés en juillet après avoir été accusés d'agression sexuelle pourront rejouer en NHL. Leur suspension prendra fin le 1er décembre, a indiqué la ligue jeudi.

Jugés au Canada, Alex Formenton, Michael McLeod, Dillon Dube, Carter Hart et Callan Foote ont été acquittés le 24 juillet, point final d'une affaire dans laquelle ils étaient accusés d'agression sexuelle sur une femme dans une chambre d'hôtel en juin 2018, après un gala de la fondation de leur fédération.

La NHL avait suspendu les cinq Canadiens en janvier 2024 (quatre jouaient alors dans le championnat), lors de leur mise en examen. A la suite de leur acquittement, la ligue de hockey a décidé de les autoriser à signer un contrat à partir du 15 octobre et à jouer à partir du 1er décembre, un peu moins de deux mois après le début de la saison 2025-2026.

Conduite "inacceptable" Malgré leur acquittement, la NHL, qui avait mené sa propre enquête, estime que la conduite des joueurs en juin 2018, "troublante et inacceptable", "avait été très loin des valeurs attendues par la ligue", méritant "une sanction formelle" qui aura donc été proche des deux ans.

Avant cette annonce, Formenton avait fait son retour du côté d'Ambri, où il avait déjà évolué entre 2022 et 2024. L'attaquant de 25 ans s'est engagé jusqu'à décembre avec le club léventin, mais le contrat comporte une option de prolongation jusqu'à la fin de la saison.



Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux Prendre part à deux épreuves lors d'une grande compétition n'est pas sans risque, comme dans le cas d'Annik Kälin et Simon Ehammer avec le saut en longueur et le décathlon/heptathlon.

Mais tous deux se réjouissent de cette étape au début des Championnats du monde à Tokyo, qui leur donne même des ailes. Il est toutefois rare qu'une heptathlète ou un décathlonien atteigne un niveau si élevé dans une discipline individuelle qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs et prétendre à une médaille mondiale.

C'est pourtant le cas pour les polyvalents helvétiques: Ehammer l'a prouvé aux Championnats du monde 2022 à Eugene en remportant le bronze à la longueur, tandis qu'Annik Kälin a enchaîné en mars dernier avec l'argent aux Championnats d'Europe et du monde en salle dans la même discipline.

Kälin se sent d'attaque Si les deux athlètes ne sautaient pas aussi loin, la question de la double participation ne se poserait pas. Avant deux journées épuisantes d'épreuves combinées, il n'est pas judicieux de gaspiller son énergie si le mieux que l'on peut espérer est de se qualifier pour une finale. Mais avec l'espoir d'un podium mondial, on réfléchit différemment.

"Si tu es en forme, alors faire les deux est une chance, appuie Annik Kälin à Keystone-ATS. Tu peux viser les deux tableaux aux Championnats du monde. Cela te permet d'être plus à l'aise."

Reste une condition sine qua non: être en parfaite forme physique. Et la question s'est posée après que la Grisonne s'est foulé le pied lors du meeting de Berne à la mi-août. Marco Kälin, à la fois père, entraîneur et médecin, s'est montré rassurant: "Après la finale de la Diamond League à Zurich, le pied n'était presque plus enflé. Là ça va encore mieux et cela s'annonce bien."

Selon son père, Annik Kälin n'aura pas à faire de concessions pour l'heptathlon à cause de la longueur, qui n'est pas très exigeante pour une athlète polyvalente. L'athlète partage cet avis: "Dès que je sens que je dois faire un compromis pour maintenir mon niveau en heptathlon, je laisse tomber la longueur."

Un programme favorable Simon Ehammer, décathlonien passionné et sauteur en longueur avec encore plus de chances de médaille dans cette discipline, attend Tokyo avec impatience. Et ce depuis longtemps. En effet, pour la première fois depuis 2022, son emploi du temps et sa condition physique lui permettent de participer aux deux épreuves.

Dans l'idéal, la longueur est programmée avant le décathlon et le délai entre les deux compétitions est suffisamment long. Pour Simon Ehammer, avec la finale de la longueur mercredi et le début du décathlon samedi, tout semble parfaitement réglé. Et sur l'heptathlon, le calendrier est encore plus favorable avec la finale de la longueur dimanche et le début de l'heptathlon vendredi.

Entraîneur d'Ehammer, Karl Wyler partage le sentiment que son poulain est plus proche d'une médaille en longueur qu'au décathlon. "Les chances sont équilibrées, il n'aura pas besoin d'un record personnel pour monter sur le podium de la longueur, mais il peut clairement améliorer le record de Suisse (8575) du décathlon", confie-t-il. Pour jouer les médailles, il faudra impérativement dépasser les 8700 points.



Une deuxième défaite pour Bienne Sandro Aeschlimann n'a encaissé qu'un but face à Bienne, effectuant 31 arrêts au total Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne est toujours en quête d'un premier point cette saison. Les Seelandais se sont inclinés 4-1 à domicile vendredi face à Davos pour subir leur deuxième défaite en deux matches de National League.

Battu sur le fil mardi par des Zurich Lions qui avaient marqué le 4-3 à 1'' de la sirène finale, le HC Bienne a cette fois-ci cédé plus rapidement. Davos a forcé la décision dans le deuxième tiers, après que Lias Andersson avait permis aux Biennois d'égaliser à 1-1 à la 19e au terme d'un superbe solo.

Le HC Davos, qui avait dominé le LHC 4-1 en ouverture de saison, a pris une deuxième fois l'avantage en concrétisant son premier jeu de puissance de la soirée sur un tir du poignet de Filip Zadina (24e). Les hommes de Josh Holden ont fait le break sur une nouvelle situation spéciale, à 4 contre 5 cette fois-ci, à la 36e.

Les Davosiens ont alors profité d'une bévue du défenseur Linus Hulström, peu à son affaire jeudi. Le Suédois a perdu le puck derrière la cage d'Harri Säteri, ce dont a profité Zadina pour servir Rasmus Asplund qui a inscrit le 3-1 à deux secondes de la fin de la supériorité numérique seelandaise.

Simon Knak a scellé le score dans une cage vide, à 1'27 de la fin. Portier du HCD, Sandro Aeschlimann a été crédité au final de 31 arrêts, dont 14 dans un troisième tiers dominé par Bienne. Les Seelandais auront payé cher leur manque d'efficacité, avec notamment un 0/4 en "powerplay".

