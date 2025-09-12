pluie modérée13°
Challenger de Rennes: Wawrinka marque un point de génie

Vidéo: twitter

Wawrinka marque un point de génie

Stan Wawrinka a régalé les spectateurs du tournoi de Rennes, jeudi soir, avec un coup génial.
12.09.2025, 08:4512.09.2025, 08:45
Yoann Graber
Yoann Graber
Les spectateurs du tournoi Challenger (deuxième division mondiale) de Rennes, en France, ont beaucoup de chance: avec la présence de Stan Wawrinka, ils peuvent non seulement voir un triple vainqueur en Grand Chelem à l'œuvre et, en plus, le Vaudois les régale avec des coups spectaculaires.

C'est même un point de génie que «Stan The Man» a marqué jeudi soir, lors de sa victoire en huitième de finale contre le Français Dan Added (6-3, 6-4). Cette inspiration géniale a eu lieu lors d'un point du premier set.

Sur son service, Wawrinka dicte l'échange. Il décide de monter au filet pour conclure, mais son adversaire le lobe subtilement. Le Suisse est obligé de sprinter au fond du court et, au lieu de se retourner pour frapper un coup normal (il n'en avait pas vraiment le temps), il réalise un tweener, dos au terrain. En français: un coup entre les jambes.

Le coup génial de Wawrinka, en vidéo

Vidéo: twitter

Le geste technique – que tous les joueurs et toutes les joueuses de tennis rêvent de réussir un jour – est parfait: le coup, joué depuis le coin gauche, est puissant et croisé. Il se transforme en passing, alors que Dan Added, transpercé, était monté au filet. C'est comme si Wawrinka, en plus de sa main géniale et de son culot de tenter pareil coup, avait des yeux derrière la tête et vu le positionnement de son adversaire. Sacrée inspiration!

Le public a visiblement beaucoup apprécié: d'une seule voix, il a chanté à la gloire du Vaudois des «Olé olé olé olé, Stanislas Wawrinka!» après que celui-ci a célébré en chauffant les spectateurs.

Stan Wawrinka disputera son quart de finale ce vendredi soir, face au Belge Michael Geerts (324e mondial). A Rennes, le vainqueur de Roland-Garros 2015 – actuel 149e mondial – vise un premier titre cette année. Il en était proche le mois dernier avec une demi-finale à Cancun et, surtout, en mai avec une finale à Aix-en-Provence (perdue contre Borna Coric).

S'il est aussi inspiré dans la suite du tournoi que sur ce tweener, «Stan The Man» a de belles chances de soulever son premier trophée en 2025.

