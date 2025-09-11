bien ensoleillé17°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Hockey: On connaît déjà le futur vainqueur de National League

On connaît déjà le futur vainqueur de National League
Rivaliser avec les ZSC Lions sera encore une mission très difficile cette saison.image: Keystone

On connaît déjà le futur champion suisse de hockey

Les Américains disent qu’en hockey sur glace, rien n’est plus difficile que de défendre un titre. Les ZSC Lions, attendus à Ajoie ce vendredi (19h45), y sont pourtant parvenus la saison dernière. Ils sont si solides qu’un troisième championnat consécutif est attendu.
11.09.2025, 18:4511.09.2025, 18:45
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Plus de «Sport»

Marco Bayer a été promu de manière inattendue, passant le 28 décembre 2024 du poste d’entraîneur principal des GCK Lions à celui des ZSC Lions, après le retour au Canada, pour raisons de santé, de l’emblématique Marc Crawford. Un défi de taille. Or quatre mois plus tard, Bayer s’est retrouvé au sommet. Il a d’abord remporté la Champions Hockey League, avant de conserver le titre que Zurich avait décroché la saison précédente en National League.

L’équipe est tellement équilibrée et talentueuse que le directeur sportif Sven Leuenberger n’a eu qu’à effectuer quelques ajustements mineurs lors du mercato estival. Le seul transfert suisse important est l’arrivée de Thierry Bader en provenance de Berne. Sereins, Leuenberger et Bayer peuvent s'appuyer sur la concurrence interne: l'équipe ferme empêche toute forme de relâchement chez les remplaçants. Bref, les ZSC Lions disposent de tout ce qu’il faut pour défendre leurs couronnes.

Table des matières
Evaluation de l’équipePronostic

Evaluation de l’équipe

Entraîneur (10/10)

Celui qui débarque en sauveur, remporte le championnat et la Champions League mérite la note maximale. Point final. Pourtant, une question demeure: Marco Bayer, après ses débuts aussi brillants à Zurich, saura-t-il s’imposer durablement en saison régulière?

Marco Bayer a sign� jusqu&#039;en 2027 avec les Zurich Lions
Marco Bayer s’est déjà construit un palmarès impressionnant.image: Keystone

Sa compétence ne fait aucun doute. Par sa rigueur et son professionnalisme, il rappelle un peu le grand Scotty Bowman. Mais saura-t-il, avec le calme issu de la certitude d’avoir tout mis en œuvre pour réussir, et en plaçant le bien-être des joueurs avant son ego, compenser un possible déficit de charisme? C’est là toute la question.

Gardiens (10/10)

Rien n’a changé, et il n’y a aucune raison que Simon Hrubec ne devienne pas à nouveau un héros, tant sur la scène nationale qu’européenne. Quant à Robin Zumbühl, il demeure un second couteau fiable.

Défense (10/10)

Si l'on gagne des matchs grâce à l’attaque, on remporte des championnats avec la défense.

Yannick Weber (ZSC), rechts, spricht mit Christian Marti (ZSC), links, beim Training der ZSC Lions vor dem Beginn der Playoff, am Dienstag, 11. M�rz 2025 in der Swiss Life Arena in Zuerich. (KEYSTONE/ ...
Yannick Weber, défenseur emblématique des ZSC Lions.Image: KEYSTONE

La preuve: cela fait trois ans que les ZSC Lions affichent la meilleure défense de la saison régulière. Aucun autre groupe ne peut s’appuyer sur autant de grandes personnalités: les médaillés d’argent au Mondial Dean Kukan et Christian Marti, le vétéran charismatique Yannick Weber ou encore le capitaine éternel Patrick Geering. Le risque que le laxisme ou un manque de discipline nuise à cette stabilité reste faible.

Attaque (9,5/10)

Le fait que les ZSC Lions aient été la deuxième et troisième attaque de la ligue les deux dernières saisons ne s’explique pas par un manque de talent. Lorsqu’il est en forme, Denis Malgin est sans doute l’attaquant le plus spectaculaire et élégant hors NHL. Quant à Sven Andrighetto, il fait partie des meilleurs buteurs. Ils ont tous les deux prouvé leur valeur avec l'équipe nationale.

Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche

L’attaque zurichoise ne mise pas sur le spectacle ou le rendement maximal, mais sur un bon équilibre entre différents types de joueurs. Cela demande un peu moins d’égo et plus d’intégration au système, ainsi qu’une prise de responsabilité défensive. C’est ce qui fait la différence dans les matchs décisifs, quand il faut user un adversaire ou briser une résistance acharnée, notamment en play-offs. Pourquoi pas la note maximale? Parce que la puissance et la présence du titan finlandais Juho Lammiko (qui a rejoint New Jersey en NHL) et l’énergie tenace de Vinzenz Rohrer (lui aussi parti en Amérique du Nord) n’ont pas été entièrement remplacées.

Management (10/10)

Construire une enceinte sportive à Zurich relève du casse-tête. Pourtant, les ZSC Lions ont réussi cet exploit, en finançant et bâtissant l’une des meilleures arènes de hockey en Europe. Le club bénéficie de solides connexions politiques et d’un véritable réseau économique. Sans souci financier, il gère la plus grande organisation de jeunes du pays et investit intelligemment dans une équipe ferme. Des professionnels compétents occupent tous les postes de direction, conscients que ni l’argent ni les infrastructures ne garantissent le succès, mais bien des leaders à la hauteur.

En résumé: le club excelle depuis des années. Ce n’est pas une garantie pour défendre un titre, mais c’est l’assurance que tout sera mis en œuvre pour décrocher un troisième championnat consécutif.

Pronostic

2e place (saison précédente: 2e)

Pourquoi pas la première place? Ce serait pourtant logique avec une telle évaluation. Mais après deux titres, une certaine forme de satiété s’installe, même dans une culture de haute performance. Pour devenir ou rester champion, il n’est pas toujours nécessaire de se surpasser chaque soir, de septembre à mars. Mais en play-offs, Zurich fera le job et ira chercher le trois à la suite.

Plus d'articles sur le sport
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
de Yoann Graber
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
de Benjamin Wieland
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
de Romuald Cachod
Ce geste à l’US Open a choqué
Ce geste à l’US Open a choqué
de Yoann Graber
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
«La National League les a livrés en pâture»
«La National League les a livrés en pâture»
de Klaus Zaugg
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
1
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
de Romuald Cachod
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
«Inadmissible»: le comportement de Remco Evenepoel irrite
Engagé la semaine dernière sur le Tour de Grande-Bretagne, qu'il a terminé à la deuxième place, Remco Evenepoel a suscité l'indignation en course, après avoir commis volontairement un geste dangereux.
Remco Evenepoel a remporté samedi la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne, sa course de reprise depuis son abandon en juillet dernier sur les routes du Tour de France. Cependant, la joie a failli être de courte durée.
L’article