Le CC Genève bat la Norvège ++ Britschgi 12e, Malinin titré

Un 2e triplé en NHL pour Hischier, et un nouveau record Hischier a signé un hat trick samedi face au Wild Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Nico Hischier a brillé samedi en NHL. Le capitaine des Devils a signé un hat trick sur la glace du Minnesota Wild dans un match gagné 5-2 par New Jersey. Battus 4-0 à Winnipeg 24 heures plus tôt, les Devils ont donc parfaitement réagi. Grâce essentiellement à Nico Hischier, qui a réussi son deuxième triplé de la saison - et son deuxième en NHL - après celui réalisé le 25 novembre dernier face à Nashville. Désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle son compère Timo Meier est resté "muet", le centre valaisan a ouvert la marque après 29 secondes de jeu seulement en reprenant un rebond accordé après un tir de Jesper Bratt. Il a ensuite marqué le 3-1 à la 44e, puis le 4-2 en supériorité numérique à la 55e. Hischier affiche désormais 33 buts à son compteur 2024/25, soit 2 de plus que son précédent record en saison régulière établi en 2022/23, pour un total de 62 points. Il est surtout bien parti pour vivre ses deuxièmes play-off en NHL: 3e de la Metropolitan Division, New Jersey compte 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant, les New York Rangers, qui peuvent encore espérer en engranger 16. Bichsel et les Stars en play-off Le défenseur soleurois Lian Bichsel est quant à lui certain de connaître les délices des séries finales avec Dallas, qui est devenu la troisième équipe à valider son ticket après les Jets de Nino Niederreiter et les Capitals. Les Stars ont dominé le Kraken 5-1 samedi à Seattle, où Bichsel a mis fin à une disette personnelle de 13 matches sans le moindre point en réussissant un assist.

Le CC Genève bat la Norvège pour son entrée en lice Benoît Schwarz-van Berkel et son équipe ont battu la Norvège samedi soir Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse a pris un départ idéal dans le championnat du monde messieurs à Moose Jaw au Canada. Le CC Genève a dominé la Norvége 7-4 samedi soir pour son entrée en lice dans ce tournoi. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont parfaitement maîtrisé leur sujet face à la Norvège de Magnus Ramsfjell. Trois coups de deux réalisés aux deuxième, quatrième et sixième ends leur ont permis de mener 6-3. Leurs adversaires ont abandonné après la neuvième manche. Le quatuor helvétique vise une deuxième médaille mondiale après celle de bronze conquise en 2023. Il est en quête de rachat après avoir manqué son affaire tant au Mondial 2024 à Schaffhouse (7e place) qu'aux Européens en novembre dernier (4e rang).

Britschgi 12e, Malinin titré pour la deuxième fois Lukas Britschgi a pris la 12e place des Mondiaux 2025 Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Onzième après le programme court, Lukas Britschgi doit se contenter d'une 12e place aux Mondiaux de Boston. Le Schaffhousois, malade, a chuté au cours de son programme libre. Le titre est revenu à l'Américain Ilia Malinin. Sacré champion d'Europe début février à Tallinn, Lukas Britschgi espérait forcément mieux dans le Massachusetts. Mais "j'ai commencé à me sentir malade la nuit dernière. Je savais donc que ces quatre minutes seraient difficiles. Je me suis battu", a-t-il relevé. "Bien sûr, j'aurais espéré un peu mieux, mais dans l'ensemble j'ai quand même fait de bonnes choses", a poursuivi le 6e des Championnats du monde 2024, qui a chuté à la réception de sa combinaison Triple Lutz-Triple Toeloop dans ce libre. Lukas Britschgi a récolté 158,36 points pour son libre, très loin de son record établi aux derniers Européens (184,19), pour un total de 244,19. Il n'a toutefois pas trop de regrets à avoir: les 267,09 points cumulés à Tallin lui auraient valu un 7e rang à Boston. Place désormais aux vacances pour lui. "Je dois prendre huit semaines de repos pour faire de la rééducation pour mon genou", qui l'a fait souffrir out au long de la saison. Cela signifie huit semaines sans patiner sur la glace", a-t-il encore expliqué. Malinin survole les débats Sacré pour la deuxième fois consécutive, Ilia Malinin a quant à lui réussi un programme libre de très haut niveau samedi. L'Américain de 20 ans a récolté le score impressionnant de 318,56 points grâce à une prestation agrémentée de six quadruples sauts. Grand favori et leader après le programme court, Ilia Malinin devance le Kazakh Mikhail Shaidorov (287,47 points), 20 ans également. Le Japonais Yuma Kagiyama, 21 ans, a décroché la médaille de bronze (278,19 points). A moins d'un an des JO de Milan et Cortina d'Ampezzo, la victoire de Malinin vient compléter un triplé des Etats-Unis. A domicile, les Américains ont également décroché les médailles d'or dans l'épreuve féminine grâce à Alysa Liu et en danse sur glace avec Madison Chock et Evan Bates. Le seul titre qui leur a échappé est revenu aux Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara chez les couples.

Lausanne-Sport: comment gagner sans Alvyn Sanches ? Orphelin de son joyau Alvin Sanches, le Lausanne-Sport abat ce dimanche une carte décisive face au FC Lucerne. La victoire est impérative pour les Vaudois s’ils entendent figurer dans le top-6. Septièmes du classement, ils restent sur une victoire 2-0 à St-Gall acquise notamment grâce à une réussite d’Alvyn Sanches. A Ludovic Magnin de trouver une nouvelle organisation pour pallier l’absence du néo-international. Ce dimanche s’ouvrira avec le déplacement du FC Bâle à Winterthour. Avec une seule victoire lors de ses six derniers matches, la formation de Fabio Celestini n’a plus le choix. Elle doit s’imposer dans le fief de la "lanterne rouge" sous peine de basculer dans une crise printanière que personne n’aura vue venir. Enfin, le derby zurichois entre les Grasshoppers et le FC Zurich semble bien indécis. Capable du meilleur comme du pire, le FCZ doit, en principe, passer l’épaule. Mais les Grasshoppers ont démontré depuis le début de l’année qu’ils possédaient des ressources insoupçonnées.

Breel Embolo et Monaco retardent le sacre du PSG Breel Embolo a offert la victoire à Monaco samedi (archives). Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Un but de Breel Embolo a permis à Monaco de battre Nice samedi en Ligue 1 (2-1). Les Monégasques retardent ainsi le sacre annoncé du PSG, large vainqueur de Saint-Etienne un peu plus tôt (6-1). L'attaquant bâlois, buteur sur penalty mardi avec l'équipe de Suisse face au Luxembourg, a offert la victoire aux siens à la 73e minute. Il a résisté à plusieurs défenseurs dans la surface pour se mettre sur son pied droit et tromper le portier de l'OGC Nice Marcin Bulka. Grâce au cinquième but de la saison d'Embolo en Ligue 1, l'AS Monaco déloge ainsi Marseille, battu 3-1 à Reims, de la deuxième place du classement. Mais les joueurs du Rocher comptent 21 points de retard sur le PSG alors qu'il ne reste que... 21 points en jeu. Les Parisiens auraient déjà pu fêter un treizième titre de champion en cas de match nul entre Monaco et Nice. Ils auront l'occasion de conclure l'affaire devant leur public samedi face à Angers.

Aryna Sabalenka remporte le titre Aryna Sabalenka est bien la patronne du tennis mondiale. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier La Bélarusse Aryna Sabalenka a triomphé en finale du tournoi WTA 1000 de Miami en dominant l'Américaine Jessica Pegula. La numéro 1 mondiale s'est imposée 7-5 6-2. Sabalenka, âgée de 26 ans, n'avait encore jamais remporté le trophée en Floride. Il s'agit de son 19e titre sur le circuit, le deuxième cette année après celui conquis à Brisbane en janvier. La Bélarusse a battu Pegula (WTA 4) pour la troisième fois en huit mois dans une finale disputée sur le sol américain, après le WTA 1000 de Cincinnati en août 2024 puis l'US Open à New York en septembre. Son succès va encore accroître son avance au classement WTA, où la finaliste du dernier Open d'Australie comptera plus de 3000 points d'avance sur la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) lundi. 8e titre en WTA 1000 Sabalenka, trois fois titrée en Grand Chelem, n'avait jamais fait mieux que quart de finaliste à Miami, où elle a décroché dimanche son 8e trophée dans cette catégorie des WTA 1000, celle juste en dessous des Majeurs. Dans un match marqué par la qualité de retour des deux joueuses, les breaks se sont multipliés (7 pour Sabalenka, 4 pour Pegula). La Bélarusse a fini par imposer sa puissance pour largement déborder l'Américaine dans la deuxième manche et terminer en 1h30' de jeu.

Servette signe un succès sans prix à Lugano L'attaquant servettien Enzo Crivelli (à droite), ici au duel avec le Luganais Lukas Mai, a marqué son huitième but de la saison en championnat. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le Servette FC conforte son fauteuil de leader de Super League. Les Grenat se sont imposés 2-0 samedi à Lugano pour prendre cinq points d'avance sur Bâle, qui joue dimanche à Winterthour. Les hommes de Thomas Häberli, bien plus cliniques les Bianconeri au Cornaredo, ont cueilli ce précieux succès grâce à des réussites d'Enzo Crivelli (31e) et de Tiemoko Ouattara (83e). La reprise de volée du Français après un centre de Miroslav Stevanovic sur le 1-0 a mis un coup sur la tête des Tessinois, qui avaient largement dominé l'entame de match. Le SFC repousse ainsi son adversaire du soir à six longueurs et va aborder sa semaine anglaise avec le plein de confiance. Un nouveau succès mardi à Genève face à des Young Boys revenus dans la course permettrait aux Grenat de distancer un autre adversaire direct. S'il fait preuve de la même solidité face aux Bernois ainsi qu'à Saint-Gall dimanche prochain, le Servette FC pourrait bien affirmer un peu plus son statut de favori au titre de champion de Suisse.

Fribourg piège Lausanne d'entrée Les Dragons ont fait chuter le LHC à Malley. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg a pris l'avantage sur Lausanne dès le début des demi-finales des play-off de National League. A Malley, les Dragons ont dominé le LHC 3-2 pour mener 1-0 dans la série. Le même coup que contre Berne. Les joueurs de Lars Leuenberger ont commencé leur affrontement face à Lausanne par un succès à l'extérieur. Et battre les Lions chez eux veut vraiment dire quelque chose, tant les Vaudois sont solides à domicile. Fribourg a appliqué avec bonheur la même méthode qu'au tour précédent et cela a suffi face aux hommes de Geoff Ward. Ces derniers n'ont pas affiché la même énergie que lors de l'acte VII contre Langnau. Fribourg a ouvert la marque sur son premier jeu de puissance. Sur une pénalité de Bayreuther digne d'un footballeur qui tacle, c'est Walser qui s'est chargé de punir les Vaudois à la 15e. Mais les Dragons ont eu un peu de chance sur cette séquence puisque Rathgeb a bien failli se mélanger les crayons à la bleue pour offrir le puck aux Lausannois. Seulement Bertschy a pu brillamment gommer l'erreur de son coéquipier pour servir Vey qui a trouvé Walser. La bourde de Berra Les Lions n'ont pas douté trop longtemps puisqu'à la 16e c'est Bozon qui a pu égaliser au sortir d'une superbe triangulation initiée par Raffl qui a gagné un duel en fond de patinoire, avant de transmettre le puck à Sklenicka pour le Français à licence suisse. Au cours du tiers médian, les Fribourgeois ont davantage tiré au but et ont finalement été récompensés par l'inusable Julien Sprunger qui a vu un puck lui revenir parfaitement positionné pour un tir aussi puissant que parfait (32e). Gottéron n'a toutefois profité de son avantage que 23 secondes, le temps pour Berra de laisser passer un puck assez anodin de Prassl pour le 2-2. Mais les lignes 3 et 4 de Fribourg ont abattu un joli boulot et à la 36e, c'est Mottet qui a pu dévier un lancer de Sutter pour redonner une longueur d'avance aux joueurs de Lars Leuenberger. Et cette longueur d'avance, les Dragons l'ont conservée jusqu'au terme de cette rencontre. La série s'en va mardi à Fribourg. Les Lausannois espèrent pouvoir trouver la solution contre ces Fribourgeois que rien ne semble pouvoir arrêter.

Marc Marquez gagne le sprint à Austin Marc Marquez est imbattable en ce début de saison. Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Le leader du championnat du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix des Amériques samedi à Austin, au Texas. Il s'est imposé devant son frère cadet Alex. Le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati) complète le top 3 de cette course de 10 tours seulement (contre 20 pour le GP dimanche), qui donne des points au championnat. Il s'agit de la troisième course sprint de la saison remportée en autant de rendez-vous par Marc Marquez, qui débutera le Grand Prix, dimanche, en pole position. Au général, Marquez compte désormais 86 points - soit le maximum possible grâce à ses victoires dans les sprints et les GP des deux premières manches de l'année.

Big Air: L'argent pour Sarah Höfflin Sarah Höfflin a décroché l'argent en Big Air samedi soir Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sarah Höfflin tient sa première médaille dans des championnats du monde. La skieuse genevoise de 34 ans s'est parée d'argent en Big Air samedi à St-Moritz. Andri Ragettli doit quant à lui se contenter du 10e et dernier rang dans la finale masculine. Eliminée dès les qualifications du slopestyle en Engadine, Sarah Höfflin a effacé de superbe manière cet échec pour offrir à la Suisse un septième podium dans ces joutes engadinoises. La Genevoise, vainqueure de la qualification en Big Air, a mis la pression sur ses sept rivales dès son premier saut en finale. En tête grâce aux 90,50 points récoltés pour son Switch Right Double 1080 Mute, la championne olympique 2018 de slopestyle a obtenu 80,25 points sur son deuxième saut, un Left Double 1080 Safety, pour afficher alors 6,25 points de plus que sa plus proche poursuivante. Les 170,75 points cumulés ont suffi pour cueillir l'argent. Seule l'Italienne Flora Tabanelli, sous pression après un deuxième saut manqué, a fait mieux grâce aux 89,00 points obtenus en troisième manche (176,75 points au total). Dernière à s'élancer, Sarah Höfflin n'est pas parvenue à augmenter son total, manquant sa réception après un Left Double 1440 Japan pourtant bien maîtrisé. Höfflin, qui n'a jamais gagné de Big Air en Coupe du monde, a donc bien profité de l'absence des trois médaillées olympiques de Pékin 2022 Eileen Gu (convalescente), Tess Ledeux (blessée) et Mathilde Gremaud (éliminée en qualification). Elle affichait jusqu'ici trois 4es places comme meilleur résultat dans des Mondiaux. Ragettli manque le coche Andri Ragettli a en revanche manqué le coche dans la finale masculine. Revanchard après sa frustrante 4e place obtenue en slopestyle, le Grison de 26 ans a chuté à la réception de ses deux premiers sauts pour perdre tout espoir de podium. Le titre est revenu au Néo-Zélandais Luca Harrington avec 192,00 points.

Sion et Yverdon se neutralisent, YB dans le top 3 Duel serré entre Mohamed Tijani (YS, à gauche) et Mohcine Bouriga (Sion, à droite). Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby romand de Super League entre Sion et Yverdon samedi en Valais (1-1). Les Sédunois conservent trois points d'avance sur les Nord-Vaudois au classement. Ce match nul réduit toutefois grandement les dernières chances du FC Sion d'accrocher le top 6 et le Championship Group. Les Valaisans comptent désormais sept points de retard sur la sixième place occupée par Zurich, qui affronte Grasshopper dimanche, alors qu'il ne reste que quatre journées avant la décision. A Tourbillon, les hommes de Didier Tholot auraient pu s'écrouler au moment où Antonio Marchesano a placé le ballon sur le point de penalty. Les Vaudois menaient déjà 1-0 après une bourde de Timothy Fayulu que Marley Aké a transformée en but à la suite d'un joli une-deux avec Marchesano (8e). Mais l'ex-joueur du FCZ a envoyé son penalty au-dessus de la barre pour laisser Sion dans le match (31e). Cet échec a empêché Yverdon de cueillir un troisième succès de rang pour la première fois de la saison, après ses succès face à Winterthour (2-1) et Servette (3-2) avant la trêve internationale. Car les Sédunois ont répliqué au retour des vestiaires grâce à une réussite de Kreshnik Hajrizi sur corner (52e). Ils auraient même pu arracher les trois points si Paul Bernardoni n'avait pas détourné une belle frappe d'Ilyas Chouaref en fin de match (81e). Young Boys sur le podium provisoire A Berne, Young Boys a confirmé qu'il était à nouveau candidat à sa propre succession. Un but de Christian Fassnacht a suffi aux Bernois pour battre Saint-Gall, qui n'a plus gagné une rencontre de championnat dans la capitale depuis... le 20 mars 2005 (36 matches). Avec 46 points, YB revient à la hauteur du FC Bâle, deuxième, qui se rend à Winterthour dimanche, et à deux longueurs du leader, le Servette FC. Les Grenat défient Lugano samedi soir au Tessin (20h30).

Zurich remporte une seizième Coupe de Suisse Les Zurichoises félicitent Chiara Bücher (à genou, de dos) après son but décisif à la 80e minute. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a remporté la seizième Coupe de Suisse féminine de son histoire dimanche au Letzigrund. Les Zurichoises ont battu le FC Bâle grâce à un but de Chiara Bücher à la 80e minute. Entrée en jeu un peu plus tôt, la numéro 9 du FCZ a exploité une délicieuse passe en profondeur de Martina Cavar pour battre la gardienne bâloise Anna Klink d'un ballon piqué. Ce but est venu récompenser le coaching de l'entraîneur zurichois Renato Gligoroski, dans la mesure où Cavar avait elle aussi commencé le match sur le banc. Avec ce seizième trophée, le FC Zurich dépasse Young Boys, qui a remporté quinze fois la Coupe de Suisse entre 1978 et 2001 sous le nom du FC Berne. A noter que le match s'est tenu devant 8664 spectateurs - dont la sélectionneuse de l'équipe de Suisse Pia Sundhage -, un record pour une finale de Coupe de Suisse féminine.

Halfpipe: Burgener et Cie battus, James et Kim titrés Pat Burgener a terminé 7e du halfpipe samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les snowboarders suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans les finales de halfpipe des Mondiaux en Engadine. Le meilleur d'entre eux, Pat Burgener, s'est classé au 7e rang. Les titres sont revenus à Scotty James et à Chloe Kim. Seul espoir de médaille helvétique en l'absence de Jan Scherrer et Iouri Podladtchikov (blessés), Pat Burgener s'est arraché sur son second passage pour obtenir 75,75 points. Un total largement insuffisant pour aller chercher une troisième médaille mondiale après les deux de bronze conquises en 2017 et en 2019. Le Vaudois de 30 ans, qui a exprimé son envie de représenter le Brésil lors des JO 2026, échoue à plus de 15 points du podium. Ses jeunes compatriotes Mischa Zürcher (17 ans) et Gian Andrin Biele (21 ans), respectivement 11e et 14e, ont quant à eux souffert dans des conditions difficiles en raison du vent et de chutes de neige. Des conditions qui n'ont toutefois pas empêché les favoris de sortir le grand jeu samedi après-midi. L'Australien Scotty James a cueilli son quatrième titre mondial (après 2015, 2017 et 2019) grâce aux 95,00 points que son second "run" lui a rapportés. Les Japonais Ruka Hirano (92,25) et Yuto Totsuka (92,00) complètent le podium. Un 3e titre pour Kim Chez les dames, la grande favorite Chloe Kim a dominé les débats en finale en début d'après-midi. La double championne olympique en titre de la discipline a obtenu 93,50 points sur son premier "run" pour mettre tout le monde d'accord et s'offrir son troisième or mondial après ceux de 2019 et 2021. L'Américaine de 24 ans a devancé quant à elle quatre Japonaises, Sara Shimizu (90,75 points) et Mitsuki Ono (88,50) se parant respectivement d'argent et de bronze. Seule Suissesse présente parmi les 12 meilleures, Isabelle Lötscher a pris la 10e place.

Pas de Championnat du monde pour Calvin Thürkauf Calvin Thürkauf ne disputera pas le Mondial 2025 Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La saison est terminée pour le capitaine de Lugano Calvin Thürkauf, et pas seulement parce que les Tessinois ont assuré leur maintien en National League. Blessé, l'attaquant ne disputera pas le championnat du monde du 9 au 25 mai au Danemark et en Suède. Comme le rapporte la RSI, Thürkauf a subi une fracture d'un doigt lors du play-out gagné face à Ajoie. "Il est impossible de penser à une participation au championnat du monde", a-t-il déclaré lors d'un événement de fin de saison organisé pour les fans luganais.